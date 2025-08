TPE ou smartphone ? Pourquoi de plus en plus de pros optent pour le mobile pour encaisser les paiements ?

L’évolution des technologies comme des usages bouleverse les professionnels qui repensent leurs outils et leurs méthodes y compris pour encaisser facilement. Aujourd’hui, deux voies sont possibles : choisir un TPE classique, ou faire de son smartphone un terminal de paiement. Explorons ensemble ces possibilités, entre gain de place, flexibilité et coûts réduits, la solution mobile a-t-elle vraiment tout pour séduire ?

Une solution flexible, toujours à portée de main

Si les commerçants ont de plus en plus besoin d’être mobiles, ils ne peuvent sacrifier la fiabilité de leurs transactions. C’est ce qui fait du smartphone une alternative crédible au TPE traditionnel. Avec des applications dédiées, un smartphone peut aisément devenir un terminal de paiement. Pour cela, nul besoin de matériel supplémentaire, même s’il existe des options avec un simple lecteur connecté.

Une flexibilité qui constitue un vrai atout dans des secteurs nomades comme l’artisanat, la livraison, le coaching sportif ou les vendeurs ambulants par exemple. Le paiement est possible partout, sans dépendance à un TPE fixe ou à un réseau filaire.

Des coûts réduits, un matériel simplifié

Le TPE sur smartphone réduit les coûts d’équipement et c’est un avantage de taille. Un TPE classique est le plus souvent assorti d’une location ou de l’achat d’un appareil dédié et des frais bancaires mensuels. Avec un smartphone en revanche, les investissements sont limités, puisque vous disposez généralement déjà d’un tel appareil.

Pour autant, certains peuvent avoir un intérêt à choisir une solution hybride, telle que le TPE mobile . Une alternative qui mêle praticité du terminal de paiement et connectivité mobile. Ces appareils sont aujourd’hui très compacts et autonomes, ce qui représente un bon compromis pour les professionnels à la recherche de souplesse et d’efficacité.

Une sécurité irréprochable

La sécurité des paiements mobiles n’est plus à pointer du doigt aujourd’hui. Les applications de paiement sont aux normes PCI DSS et les données cryptées de bout en bout. Le paiement sans contact via un smartphone (ou un petit lecteur Bluetooth) s’est ainsi démocratisé pour les clients comme pour les professionnels.

La traçabilité est intégrale et les outils permettent également la gestion de la facturation, des reçus ou des statistiques de ventes, à l’aide d’une interface unique, simple et intuitive.

Une expérience client modernisée

Le paiement par smartphone offre plus que ses simples aspects techniques, c’est une solution qui propose une expérience fluide au client. Un temps d’attente réduit, un encaissement directement à table, en rayon, ou à domicile. Une proximité qui contribue à l’amélioration de la relation client et encourage les achats d’impulsion.

Pour les professionnels du commerce, se doter d’un produit moderne participe à porter une image innovante et connectée. Une carte essentielle à jouer dans un monde où les clients attendent des services rapides, simples et sécurisés.