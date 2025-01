Les TOP 14 meilleurs logiciels emailing en 2025 – Comparatif des solutions

Si vous voulez réussir vos campagnes mailing, vous devez choisir le bon logiciel emailing. Cette étape est importante, mais comment bien faire son choix si on est encore débutant ? Voici une liste de 14 logiciels parmi les meilleurs, si vous voulez créer un emailing gratuitement.

1. Activetrail : la référence N°1 en email marketing

ActiveTrail se distingue par son logiciel emailing et marketing automation de pointe. Son éditeur intuitif offre une panoplie de fonctionnalités pour une expérience utilisateur optimale. La plateforme vous permet de segmenter vos contacts de manière précise et d’envoyer les campagnes emailing au moment le plus opportun pour chacun d’entre eux et ce, grâce à une excellente délivrabilité.

ActiveTrail met aussi en avant son système de marketing automation avancé qui permet la création de parcours clients personnalisés, favorisant ainsi l’augmentation des ventes à travers divers canaux de communication tels que l’emailing, les SMS, WhatsApp, les notifications push mobile et les réseaux sociaux.

Avec ActiveTrail, vous pouvez tester la plateforme gratuitement pendant 30 jours, puis les forfaits démarrent à partir de seulement 8€/mois avec des envois d’emails illimités.

Principaux avantages :

Un éditeur emailing facile à utiliser et performant

Des scénarios de marketing automation avancés

Support très réactif par téléphone, chat et email

2. Brevo (ex Sendinblue) : le meilleur logiciel d’outil emailing

C’est une plateforme emailing gratuite, et 100 % française, avec laquelle vous pouvez envoyer 9 000 emails par mois. Pour Brevo (ex Sendinblue), être gratuit ne signifie pas être limité. Il regroupe toutes les bases d’un outil emailing pour garantir le meilleur rapport qualité/prix. En effet, il dispose d’une bonne ergonomie, d’un grand nombre de templates, et des fonctionnalités avancées comme le SMS marketing, ou le marketing automation, qui peut être très pratique. Il met à votre disposition plusieurs modèles d’email pour que vous trouviez de l’inspiration. Ainsi vous pouvez éblouir les destinataires de vos emails.

En quelques années, Brevo (ex Sendinblue) figure parmi les acteurs majeurs du marché. Sa force réside dans les avantages qu’il propose. Tout d’abord, il est disponible dans plusieurs langues comme le français, l’anglais, l’espagnol, l’italien, le Portugais ou encore l’Allemand. Ensuite, il propose plusieurs options avancées telles que la gestion complète des contacts, la création de formulaires opt-in, l’éditeur intuitif qui propose une responsive design automatique, l’email transactionnel ou encore le routage qui a une excellente délivrabilité. Il rend possibles les différentes automatisations. Enfin, la particularité de Brevo (ex Sendinblue) est son prix très concurrentiel.

Principaux avantages :

Une solution emailing complète dont la version gratuite peut suffire à la plupart des usages

Des abonnements aux tarifs très raisonnables

Bien plus qu’un simple logiciel emailing, plusieurs autres fonctionnalités marketing incluses

3. HubSpot Email Marketing : l’emailing intégré à un CRM

Cette plateforme est simple d’utilisation et plus performante. Elle regroupe les fonctionnalités classiques et les combine avec celles d’une plateforme d’inbound marketing. Il permet de créer des emails qui s’adaptent à des clients spécifiques pour nourrir facilement les prospects. Il dispose également d’un CRM intégré, performant, pour vous permettre de voir facilement tous vos contacts. Il est gratuit jusqu’à 2 000 emails envoyés par mois.

Principaux avantages :

Un outil emailing efficace couplé à la solution CRM gratuite

Un éditeur de logiciels marketing mondialement reconnu qui dispose de très nombreuses intégrations avec des outils tiers

Permet d’aller très loin dans la gestion de l’automatisation marketing

4. Etarget

C’est une offre ultra complète, car elle regroupe toutes les fonctionnalités essentielles pour effectuer une excellente campagne de marketing digital. Elle mise sur la simplicité, accentuée par l’ergonomie et les applications intuitives. La totalité des fonctionnalités est incluse dans la version gratuite qui ne dispose d’aucune signature.

Principaux avantages :

Solution eMailing ultra complète

Prise en main facile et rapide

Gestion multi-utilisateurs poussée

Tarifs très attractifs

5. Sarbacane : un logiciel emailing complet + un accompagnement

En France, Sarbacane est le leader dans l’envoi d’email. Plus de 30 000 particuliers et entreprises l’utilisent. Il propose plusieurs fonctionnalités qui vont au-delà des newsletters et des campagnes email, comme le chat, le Marketing Automation, le SMS marketing, la création de formulaires, la mise en place de mail transactionnel, des séquences de prospection et les landing pages. Il dispose d’une interface intuitive et propose un accompagnement poussé afin d’optimiser votre marketing en ligne. Les options avancées sont l’A/B testing, l’analyse de la qualité des bases de données, l’envoi prédictif, l’eye tracking, la heatmap, mais aussi smart template (génération de template d’email par rapport au site internet) et smart content (génération de contenu : texte, image, objet d’email, reformulation etc etc). Sarbacane propose aussi des connecteurs à d’autres logiciels comme Magento, Google Analytics, ou WordPress. Il offre le droit de travailler en équipe et propose une galerie de templates qui dépasse les 250 modèles.

Compte tenu des fonctionnalités disponibles, cette solution offre un excellent rapport qualité/prix. Une particularité importante, le service client de Sarbacane est très réactif et propose un accompagnement selon vos demandes.

Principaux avantages :

Un acteur emailing incontournable à qui on peut faire confiance

Un fort accompagnement de tous les clients par des experts disponibles au téléphone

Un logiciel complet intuitif qui vous permet de piloter toutes vos campagnes marketing en multi-canal

L’intuitivité de l’application

Les solutions d’intelligence artificielle embarquées

6. Getresponse : la solution avancée pour les marketeurs

Il propose différentes fonctionnalités les plus avancées. Vous pouvez créer une Newsletter avec un autorépondeur complet, des landing pages, plusieurs templates, un marketing automation intuitive. Il est disponible en français et en anglais et propose plusieurs options.

7. Omnisend : un logiciel email marketing poussé

C’est un logiciel d’automatisation du marketing. Cette plateforme se spécialise dans l’e-commerce. Il propose plusieurs modèles intégrés pour la création des e-mails personnalisés. De nombreuses fonctions d’automatisation sont disponibles pour envoyer des e-mails et segmenter votre liste. Pour capturer plus de prospects, omnisend permet la création des formulaires de lead generation. Il propose plusieurs modèles et un éditeur intuitif par glisser-déposer.

8. Benchmark Email : la simplicité et l’efficacité

Son utilisation est simple, mais efficace. Il propose une solution dans différentes langues pour mieux accompagner les entreprises qui activent dans plusieurs pays. Vous pouvez envoyer des Newsletters multilingues. Son ergonomie rend son utilisation agréable. Les options avancées sont l’Email designer, l’Édition photo et les modèles d’emails par thème.

9. Mailjet : l’acteur de l’email transactionnel

Il propose un envoi gratuit jusqu’à 6000 emails, de nombreuses fonctionnalités intéressantes, et plusieurs intégrations à d’autres outils. Il est composé d’un serveur SMTP qui se connecte avec les applications et les sites web. Il dispose également d’une partie destinée à l’émail marketing. Cet outil est la référence pour envoyer des emails transactionnels comme une confirmation de commande.

10. Mailerlite : une interface très intuitive

Il est d’une ergonomie très épurée, et dispose d’une interface très intuitive, vous permettant d’envoyer des emails et de créer des newsletters pour mobile.

11. Mailchimp

C’est le leader de l’email marketing. Il séduit beaucoup d’utilisateurs grâce à son design soigné et ses fonctionnalités intéressantes comme l’éditeur template intuitif et le marketing automation.

12. SendPulse

Il est puissant et agréable à utiliser. C’est un outil multicanal : les notifications push, les SMS, ou l’envoi de messagerie instantanée. Il propose une possibilité de configuration en fonction de vos besoins. Il est gratuit jusqu’à 15 000 emails.

13. Sendethic

Cette plateforme propose plusieurs possibilités marketing comme l’emailing, le newsletter, l’email transactionnel et promotionnel, les SMS, les formulaires et enquêtes ainsi que les landing pages.

14.Moosend

Moosend dispose également de puissantes fonctionnalités, de la segmentation de profil, des modèles glissés-déposés, des habitudes de lecture et des statistiques. L’adresse IP dédiée permettant l’envoi des Newsletters très ciblées.

L’emailing, lorsqu’il est utilisé correctement, est l’une des techniques de marketing digital les plus efficaces et les plus économiques. En conséquence, il y a eu une prolifération d’outils pour réaliser des campagnes, Mailchimp étant probablement l’un des plus connus sur le plan mondial.

Cependant, il existe de nombreux autres outils emailing qui peuvent être plus appropriés pour les TPE et PME, soit parce qu’ils sont moins chers, soit parce qu’ils sont plus faciles à utiliser.

L’objectif de cet article est de donner un aperçu des fonctionnalités les plus courantes des outils d’email marketing, qui serviront de critère pour faciliter le choix de l’outil le plus approprié pour chaque entreprise.

L’utilisation de l’email marketing est l’une des stratégies qui continuent à fonctionner pour les entreprises, mais aussi pour ceux qui ont un blog et qui veulent envoyer à leurs lecteurs des mises à jour ou du contenu exclusif. Mais pour créer une stratégie efficace, vous avez besoin des bons outils.

Quelles doivent être les caractéristiques d’une plateforme emailing ?

Gratuit ou payant ?

Les outils d’email marketing offrent généralement plusieurs abonnements afin que chaque utilisateur puisse choisir celui qui convient le mieux à ses besoins et à son budget. Vous devez donc bien lire quelles sont les conditions des forfaits, en particulier le nombre d’emails que vous pouvez envoyer et le nombre de contacts que vous pouvez avoir dans votre liste d’abonnés. Beaucoup de logiciels offrent soit une période d’essai soit un plan gratuit limité. Comparez bien chaque solution car les tarifs varient beaucoup ! Heureusement, il n’est plus nécessaire d’investir beaucoup d’argent pour disposer d’un bon outil.

Interface intuitive

Plus la plateforme est simple, mais complète, plus il sera facile d’apprendre à l’utiliser et d’en tirer le meilleur parti. Pour faciliter encore l’utilisation de l’email marketing, ces outils intègrent souvent des modèles d’email afin que vous puissiez créer vos campagnes à partir d’eux, ce qui vous fait gagner du temps et de l’énergie. En outre, l’interface doit être organisée de manière pratique, de sorte que vous avez toutes les options à portée de main sans avoir à passer par tous les menus.

Un outil d’email marketing de qualité est celui qui vous permet de créer cette liste d’abonnés et pour cela il donne la possibilité de concevoir les formulaires et de les inclure sur le web, en outre, une fois que vous avez les contacts, la plateforme doit vous permettre de les segmenter et d’analyser leur comportement.

Délivrabilité des emails

L’une des principales fonctionnalités recherchées par les utilisateurs de ce type d’outil est l’envoi gratuit d’envois en masse de campagnes emailing, c’est-à-dire l’envoi automatique de messages à un grand nombre de contacts dans la base de données et le fait que ceux-ci ne se retrouvent pas dans le dossier spam du client mais directement dans sa boîte de réception, ce qui augmente les chances qu’il soit ouvert. C’est ce qu’on appelle la délivrabilité en emailing.

Ainsi, avant de choisir un outil d’envoi d’e-mails, assurez-vous qu’il offrent les fonctionnalités et optimisations pour que les e-mails ne finissent pas dans les spams.

A/B testing

Les tests A/B et d’autres types de tests sont importants pour prendre des décisions, par exemple, sur les expéditeurs auxquels envoyer un message et ceux à ignorer. En général, les outils de marketing par courrier électronique proposent cette option. Bien que les tests soient essentiels dans ce type de plateforme, tout le monde ne sait pas comment les utiliser. L’outil lui-même doit donc disposer d’une documentation claire pour vous permettre d’apprendre à tester.

Rapports et statistiques

Disposer de statistiques complètes dans le temps peut faire la différence entre passer d’une campagne avec peu de résultats à une campagne qui en génère, puisque vous pouvez voir le pourcentage d’utilisateurs qui ont ouvert le message, combien ont cliqué sur l’appel à l’action et quels utilisateurs sont inactifs, de sorte qu’il serait préférable de les supprimer de la base de données. Des statistiques plus ou moins poussées sont proposées par les différents outils.

Support dans votre langue

Le support technique est une autre caractéristique essentielle lors du choix d’une plateforme d’emailing, car personne n’est à l’abri d’avoir besoin d’aide à un moment ou à un autre. Pour cette raison, essayez de vous en tenir à celui qui offre une assistance dans votre langue et qui est disponible par différents canaux, par exemple le chat en direct, l’email et le téléphone.

Grâce à ces caractéristiques, vous êtes maintenant prêt à choisir un outil d’email marketing valable qui s’intègre parfaitement à votre site Web.

Comment créer, importer et gérer des listes d’e-mails ?

Avec un logiciel d’e-mailing, les entreprises peuvent facilement segmenter leurs listes de destinataires selon des critères tels que le sexe, les intérêts, l’âge et l’emplacement. Cela permet de cibler ses messages plus spécifiquement et d’atteindre plus facilement leurs objectifs.



L’importation de listes d’e-mails est une autre fonctionnalité très utile que les outils d’e-mailing offrent. Il peut s’agir d’une base de données externe, comme des contacts provenant d’autres plates-formes emailing ou encore des listes de prospects ou clients issues d’un CRM. En plus d’accélérer le processus d’import, un bon logiciel d’emailing peut aussi analyser les listes pour détecter des doublons ou des contacts manquants, ce qui contribue à la réussite des campagnes.

Comment personnaliser des emails pour atteindre les bonnes personnes avec le bon message ?

Personnaliser des e-mails est une partie indispensable de toute campagne d’email. Il s’agit en effet de déterminer le contenu, le ton et le rythme des messages afin de s’assurer qu’il s’adresse à la bonne personne, avec le bon message et au bon moment. Les outils d’emailing comme Sarbacane ou Brevo (ex Sendinblue) permettent de collecter et de segmenter des données d’utilisateurs, de rédiger et de tester des e-mails personnalisés avant envoi et d’analyser les résultats après chaque campagne.



Par exemple, en collectant des informations sur les préférences des clients et des prospects, il est possible de personnaliser les messages en s’adressant directement à eux. Cela peut aller de la simple utilisation de leur nom à l’envoi de messages spécifiques en fonction du comportement de l’utilisateur. Les outils d’e-mailing peuvent également être utilisés pour tester des versions différentes d’un message, puis analyser les résultats afin de déterminer ce qui fonctionne le mieux.

Comment configurer des campagnes automatisées pour générer des leads et des conversions ?

Les campagnes emailing automatisées peuvent être programmées en fonction du comportement spécifique du client, du profil de l’utilisateur et de son parcours d’achat. Une fois définies, ces campagnes s’exécuteront automatiquement et en toute transparence, à des moments prédéterminés, ce qui permet d’optimiser le cycle de vente.



Les outils d’e-mailing fiables que nous avons listés plus haut offrent de nombreuses fonctionnalités qui peuvent aider à améliorer la façon dont les campagnes d’e-mail sont configurées et exécutées. Des fonctionnalités telles que le segmentation des leads et le déclenchement conditionnel selon vos de multiples critères sont cruciaux pour atteindre des niveaux élevés de conversion. Enfin, les outils d’emailing peuvent également faciliter l’intégration et la synchronisation des données avec d’autres systèmes tels que les CRM, ce qui permet aux entreprises de simplifier leurs processus et d’accélérer les conversions.

Comment intégrer des réseaux sociaux dans votre stratégie d’e-mailing pour maximiser l’engagement ?

Les réseaux sociaux fournissent à vos destinataires un moyen pratique de partager rapidement et facilement les informations sur vos e-mails et une opportunité d’aider les autres destinataires à découvrir vos produits et services. Vous pouvez intégrer des informations sur vos médias sociaux dans vos e-mails afin que les destinataires puissent accéder aux contenus complémentaires, tels que des photos et des vidéos, sur vos pages de médias sociaux. Vous pouvez également intégrer des boutons de partage par e-mail et de médias sociaux dans vos campagnes pour encourager les utilisateurs à les partager avec des amis et des membres de leur réseau.



En outre, l’intégration des médias sociaux à votre stratégie d’e-mailing vous offre la possibilité de suivre l’engagement et les conversions pour chaque campagne. Vous pouvez par exemple inviter vos destinataires à répondre à un sondage et suivre leurs réponses dans votre Tableau de bord. Vous pouvez également suivre leur activité sur vos pages de médias sociaux pour obtenir des informations approfondies sur ce qu’ils aiment et à quoi ils réagissent le plus vivement. L’utilisation des réseaux sociaux avec votre stratégie d’e-mailing peut non seulement aider à augmenter l’engagement et les conversions, mais aussi vous permettre d’en apprendre davantage sur vos clients et leurs comportements.

Pour conclure, chaque logiciel emailing possède ses propres avantages. Vous pouvez choisir celui qui conviendra le plus à vos besoins. Il ne vous reste plus qu’à vous mettre au travail et à commencer à développer votre propre stratégie emailing.