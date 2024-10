Les 11 meilleurs outils de gestion des réseaux sociaux testés et comparés

Rare sont aujourd’hui les entreprises qui n’ont pas recours aux réseaux sociaux dans leur approche marketing. Cependant, gérer le marketing de son entreprise sur les différents médias sociaux est chronophage. Qu’on dispose ou non d’un community manager, il vaut mieux recourir à des plateformes de gestion des médias sociaux pour optimiser leur performance. Voici ici une sélection des 11 meilleurs outils qui vous permettront de gérer efficacement votre présence sur les médias sociaux.

1. Agorapulse

Agorapulse est un outil français qui vous permet de gérer vos réseaux sociaux en une seule interface. Vous disposez d’une boîte de réception où vous pouvez voir toutes les notifications que vous avez reçues et ceci depuis n’importe quel média social (Facebook, Instagram, Twitter ou LinkedIn. Vous pouvez également lancer des concours et disposer d’un benchmark Facebook pour vous comparer à la concurrence.

D’autre part, il est conçu pour les PME et les agences, son coût n’est donc pas aussi élevé que celui d’autres outils du même type.

Il suggère les contenus les plus efficaces à publier. Non seulement vous saurez quel format de contenu touche le plus de clients, mais vous saurez aussi quel sujet (et quel type de contenu) attire le plus l’attention.

Vous pouvez l’utiliser pour garder un œil sur les mentions de votre marque (ou d’autres termes pertinents). Une autre caractéristique unique est que vous pouvez étiqueter vos followers et fans et leur ajouter des notes pertinentes pour avoir une meilleure idée des influenceurs dans votre domaine.

Vous avez accès à une planification simplifiée de vos posts et ceci à des tarifs intéressants.

Agorapulse offre une formule gratuite, une formule Pro à 79€ et une formule Premium à 159€ le mois.

2. Swello

Grâce à son interface intuitive, Swello propose un outil de social media management de qualité. Cette plateforme française offre un service axé sur la programmation des publications, la veille d’actualité et l’analyse des posts. Cette plateforme permet de réunir vos comptes Facebook, Instagram, Twitter ou LinkedIn en un.

Vous pouvez passer d’un réseau social à l’autre en quelques clics. En plus, vous avez la facilité de coordonner votre équipe marketing.

A partir de 9.90€/mois vous avez accès à la première formule d’abonnement pour gérer 5 différents profils. Un essai gratuit de 7 jours est proposé.

3. Hubspot Social Tool

HubSpot Social Tool vous permet de vous concentrer sur ce qui est important pour votre entreprise sur les médias sociaux. Il vous suffit de connecter vos comptes et toute votre activité sur les médias sociaux tels que Facebook, Twitter ou encore LinkedIn est affichée pour vous.

Il n’est pas nécessaire de se connecter manuellement à chacun de vos comptes sociaux pour suivre les réactions et dialoguer avec les prospects, car tout cela est rationalisé dans votre boîte de réception sociale.

HubSpot vous aide à choisir les moments idéaux pour publier du contenu afin d’obtenir une visibilité maximale pour tous vos messages. Par conséquent, vous pouvez gagner du temps en utilisant la fonction de publication groupée pour publier plusieurs messages à la fois.

Vous pouvez également suivre les mentions de votre entreprise ou marque sur différentes plateformes. Pour tous les messages publiés par le biais de leur logiciel, vous pouvez répondre aux commentaires à partir de la plate-forme elle-même.

Vous pouvez utiliser leurs outils pour voir l’efficacité de vos campagnes. Vous pouvez sélectionner des campagnes particulières et suivre l’efficacité qu’elles ont eue sur votre compte.

HubSpot propose une petite gamme d’outils dans sa formule gratuite. Si vous voulez débloquer le véritable potentiel du logiciel, ils proposent différents forfaits en fonction des fonctionnalités que vous souhaitez. Dans le cadre du plan marketing, le forfait Starter coûte 41€ par mois, avec une facturation annuelle.

4. MeetEdgar

Cet outil vous permet de publier du contenu, de le segmenter et de le programmer par thème sur vos réseaux sociaux de manière automatique, mais aussi, grâce à des algorithmes, de repérer un contenu que vous n’avez pas postée depuis un moment et l’outil s’en sert pour la publier.

L’outil dispose d’un calendrier avec lequel vous pouvez programmer le contenu manuellement ou automatiquement. Il vous permet d’animer vos réseaux sociaux à partir d’une bibliothèque de contenus. Avec ce logiciel, vous avez vos contenus prêts à être publiés et republiés à tout moment.

MeetEdgar est proposé avec un forfait qui démarre à 19$/mois (7 jours d’essai gratuit).

5. Postoplan

Avec ce logiciel vous avez la possibilité de gérer un nombre illimité de comptes sur les réseaux sociaux.

Aussi, il permet de gérer vos images et de créer facilement vos posts directement sur l’interface.

En plus, il est possible de l’intégrer WordPress et Slack. Il a une version de test gratuite et coûte à partir de seulement 2$/mois en version payante.

6. SocialPilot

SocialPilot est un outil d’automatisation et de gestion des médias sociaux, qui vous permet de connecter et de gérer un nombre illimité de comptes de médias sociaux via un tableau de bord unifié.

Outre les comptes, vous pouvez également intégrer des profils et des pages Facebook et LinkedIn et les utilisateurs peuvent également connecter des groupes LinkedIn à l’aide de cet outil. Peu d’outils sur le marché sont connus pour offrir cette fonction.

Grâce à une interface simple et à quelques clics, vous pouvez facilement gérer vos comptes depuis votre tableau de bord.

SocialPilot prend en charge tous les principaux réseaux sociaux, ce qui en fait un tableau de bord des médias sociaux utile et polyvalent. Vous pouvez programmer vos publications sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Google My Business, Pinterest, Tumblr et VK (plateforme sociale russe).

Avec le forfait proposé à 25,5$ par mois, vous pouvez publier sur 10 comptes sociaux différents. Vous avez 14 jours d’essai offerts.

7. Coschedule

Coschedule vient boucler cette liste grâce à la facilité qu’il offre dans la conduite de votre stratégie marketing en équipe. Il vous aide à rédiger vos contenus et à les partager sur les différents médias sociaux en un temps record.

Que ce soit sur Twitter, Facebook, LinkedIn ou Instagram vos messages sont diffusés depuis une plateforme unique. Et tout ceci avec un forfait minimal de 29$/mois et un essai gratuit de 14 jours.

8. Onlypult

Vous souhaitez automatiser la publication des messages sur les réseaux sociaux ? Onlypult est une plate-forme facile à utiliser pour planifier vos publications sur Instagram, LinkedIn, Facebook, TikTok, Pinterest, Twitter et d’autres réseaux sociaux. Avec l’aide de l’outil de publication, vous pouvez publier votre contenu sur tous vos comptes à partir d’un seul endroit.

Modifiez vos images à l’aide de l’éditeur intégré – intégrez des filtres, modifiez la taille de l’image et intégrez des emojis. En plus de cela, la plateforme dispose d’un outil de travail en équipe pour le processus de travail collaboratif avec tous vos clients. Vous pouvez attribuer des rôles et donner aux comptes d’utilisateurs requis sans saisir de mots de passe.

L’outil d’analyse intégré pour vos comptes Instagram vous aide à suivre l’engagement, les statistiques d’audience, le meilleur moment pour publier et l’efficacité des hashtags.

Un bonus supplémentaire pour tous les utilisateurs est qu’ils ont accès gratuitement à de nombreuses autres fonctionnalités. Par exemple, vous avez accès à l’outil Builder pour créer des pages d’accueil, à l’outil Monitoring pour suivre la mention de votre marque sur les réseaux sociaux et à l’outil Streaming pour diffuser Live simultanément sur différentes plateformes.

9. Hootsuite

C’est l’un des outils de gestion des réseaux sociaux les plus connus. Il permet de coordonner vos posts sur plus d’une vingtaine de plateformes. Hootsuite est également une référence en matière de gestion du travail d’équipe. Vous y verrez toutes les tâches concentrées sur une seule interface.

Hootsuite est capable de prendre en charge les canaux de communication les plus populaires aujourd’hui, les réseaux sociaux, qui peuvent être Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr, etc.

Seul bémol, la plateforme est multifonctionnelle et n’est donc pas facile à manipuler pour les débutants. En ce qui concerne sa tarification, la formule de base est à 39€ le mois pour une programmation continue de posts sur 10 comptes sociaux. Vous pouvez essayer le logiciel sans engagement pendant 30 jours.

10. Buffer

Buffer fait partie des plateformes de gestion de réseaux sociaux les plus populaires pour publier simultanément sur Twitter, Facebook, Pinterest, LinkedIn et Instagram. L’outil offre une interface ergonomique très intuitive incluant « Pablo » un gestionnaire d’images très efficace.

Avec Buffer, vous avez la possibilité de définir les heures auxquelles vous souhaitez publier et d’ajouter du contenu à publier consécutivement au fur et à mesure que vous le gérez.

L’outil est gratuit pour 3 réseaux sociaux et des fonctionnalités limitées, l’abonnement mensuel démarre ensuite à 5$ par mois pour en avoir davantage.

11. Dlvr.it

Dlvr.it est un gestionnaire de médias sociaux automatisé qui s’intègre facilement à vos outils préférés. Il vous permet de publier automatiquement des messages sur Facebook, Twitter, LinkedIn et autres.

Avec Dlvr.it, connectez les flux RSS à tous vos profils de médias sociaux. Publiez automatiquement sur Facebook, Twitter, LinkedIn et plus encore. L’outil peut également recycler automatiquement vos meilleures publications sur les médias sociaux.

L’outil dispose d’une version gratuite puis de plans payants à partir de seulement 8,3$/mois.

A quoi sert un outil de gestion des réseaux sociaux ?

Le monde du numérique évolue et plusieurs outils sont aujourd’hui disponibles pour répondre aux besoins spécifiques des utilisateurs. Ainsi, un outil de gestion des médias sociaux, est une plateforme créée pour assurer la consolidation et l’uniformisation de tous les comptes de votre entreprise sur les médias sociaux. Il aide à gérer quotidiennement les tâches comme la planification, le suivi de vos contenus, ou encore l’analyse de performance. Il est également possible de faire une veille constante sur les médias sociaux grâce à ces logiciels. Une manière d’interagir efficacement avec vos prospects. Grâce à ces plateformes vous gagnez aussi en temps et en efficacité dans l’exécution de votre stratégie marketing.

Quelle est la meilleure plateforme de gestion pour vos réseaux sociaux ?

Aujourd’hui, il existe une multitude de plateformes de ce type avec des fonctionnalités diverses. Et le choix s’avère souvent très difficile, surtout lorsque c’est la première fois que l’on découvre ces logiciels. L’idéal c’est de miser sur une plateforme proposant une interface ergonomique et qui permet de planifier des posts sur plusieurs médias sociaux à la fois.

Choisissez aussi votre plateforme en tenant compte de la facilité qu’elle offre lors des échanges avec vos prospects. Enfin, même si certaines plateformes proposent des versions gratuites, la tarification est un détail très important à prendre en compte. De toutes les façons, plus de souci à vous faire. Dans notre liste des dix meilleures plateformes pour gérer votre stratégie marketing sur les réseaux sociaux, vous en trouverez forcément une qui conviendra à vos besoins !

