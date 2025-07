Meilleur logiciel CRM : comparatif de 13 outils CRM testés

Le logiciel de CRM devient un véritable atout indispensable pour l’ensemble de l’entreprise dans ses activités (RH, vente, service client, logistique). Plusieurs dizaines de solutions CRM sont disponibles sur le marché mais comment trouver le meilleur logiciel pour vous. Nous vous donnons des conseils et faisons un comparatif des principales solutions CRM disponibles pour vous aider dans votre choix.

Qu’est-ce qu’un logiciel CRM exactement ?

Pour commencer cet article, il faut savoir ce qu’est exactement un logiciel CRM. Cet acronyme signifie « Customer Relationship Management » en anglais. Pour faire simple, le logiciel CRM est l’outil informatique qui permet à une entreprise d’optimiser ses relations avec ses clients, notamment les échanges commerciaux.

Il existe sur le marché différentes solutions que vous pouvez utiliser en fonction des besoins de votre entreprise. En fait, il est même possible de créer un CRM personnalisé. Quoi qu’il en soit, nous allons vous citer quelques-uns des logiciels les plus remarquables à envisager pour remplacer qui vont bien au-delà de la simple feuille Excel ! Zoom sur les 13 meilleurs logiciels CRM.

1. HubSpot CRM : une solution CRM gratuite très populaire

Depuis plusieurs années, HubSpot s’est fait un nom en tant que fournisseur de solutions logicielles pour les équipes de ventes et de marketing. HubSpot CRM est avant tout destiné aux équipes commerciales mais présente l’avantage de pouvoir facilement se synchroniser avec les besoins marketing.

Idéal pour les petites et moyennes entreprises (PME), car le prix de départ de HubSpot est gratuit, l’interface utilisateur est bien conçue et le logiciel s’intègre bien aux autres produits de la marque. HubSpot est un très bon choix pour ceux qui ont besoin d’une plateforme fiable et bien entretenue, sans avoir à supporter des frais importants.

Le CRM de HubSpot est une application intuitive et facile à utiliser pour gérer les ventes d’une entreprise et les relations avec ses clients ou prospects, qui offre les fonctionnalités les mieux évaluées de ce type de logiciel.

En plus de faciliter l’organisation, le suivi et l’augmentation du pipeline, il met à la disposition des entreprises plusieurs outils qui s’adaptent parfaitement à l’inbound marketing et aux processus les plus modernes en la matière.

Principales fonctionnalités de Hubspot CRM :

Enregistrement des contacts : permet de stocker les données de contact, le profil de l’entreprise, le statut de chaque transaction et d’autres informations nécessaires à la réussite du processus de vente.

Enregistrement automatique des activités : Cet outil peut être synchronisé avec Gmail, Outlook ou HubSpot Sales pour capturer tous les appels, e-mails ou réunions. Ainsi, votre équipe sait toujours où elle se trouve dans le pipeline et comment avancer.

Analyse du pipeline : vous pouvez voir votre entonnoir de vente dans un tableau de bord bien défini, et visualiser les transactions sur n’importe quelle période (rendez-vous fixés, contrats envoyés, affaires gagnées et/ou perdues).

Envoi, suivi et optimisation des modèles d’e-mails : permet de répondre en temps utile grâce à des modèles d’e-mails personnalisés que vous pouvez envoyer d’un simple clic. En outre, le suivi des taux de clics et d’ouverture est exécuté automatiquement.

2. monday.com : le logiciel CRM pour les équipes

La plateforme monday.com permet de réaliser de multiples tâches pour les équipes. A la base, il s’agit surtout d’un logiciel de gestion de projet mais sa souplesse permet de l’utiliser pour d’autres usages. La fonction CRM est pensée pour optimiser les ventes et permettre la collaboration sur les opportunités commerciales.

Par ailleurs, cet outil vous permet de vous synchroniser à d’autres logiciels en ligne très facilement pour le partage de documents commerciaux par exemple. Le logiciel CRM propose aussi de créer des automatisations de tâches comme des rappels automatiques ou des notifications d’échéances.

3. Pipedrive : le CRM intuitif !

Pipedrive est un autre outil de CRM spécialement conçu pour les PME, avec une interface conviviale et des outils axés sur les ventes. Il offre des fonctionnalités avancées, notamment : des rapports efficaces et des chatbots pour les sites web.

Ce CRM de vente vous permettra de concevoir et de planifier des stratégies de vente, de suivre les offres en attente et une foule d’actions qui vous rapprocheront de votre objectif : de nouveaux clients pour votre entreprise.

Il dispose également d’une application mobile. Et une interface vraiment facile à utiliser.

Son plan tarifaire est assez compétitif, à partir de 12,5 euros par mois pour l’option la plus basique.

Principaux avantages de Pipedrive :

Interface intuitive

Synchronisation optimale des e-mails et des appels

Application mobile

4. Salesforce : le plus connu des logiciels CRM

Salesforce est la première plateforme CRM au monde. Sa communauté est composée de milliers d’entreprises (de la petite et moyenne entreprise à la grande entreprise).

Ses outils et applications intégrés sont tout ce dont une entreprise a besoin pour proposer ses services, promouvoir ses produits et commencer à vendre. Si vous souhaitez accélérer les ventes et stimuler la productivité de votre entreprise, c’est un bon point de départ.

Salesforce est devenu une référence dans le monde entier et son efficacité et ses performances sont incontestables.

Par contre, il faut savoir que son paramétrage nécessite un peu de temps par rapport aux autres solutions comme Microsoft Dynamics CRM.

Principaux avantages de Salesforce :

Large choix de fonctionnalités avancées et d’options de personnalisation

De puissants outils de collaboration sociale

Utilisation d’applications tierces ou personnalisées

5. Freshsales: un CRM puissant vraiment gratuit !

Si vous recherchez un logiciel de gestion de la relation client de qualité et gratuit, c’est clairement le bon choix. Freshsales est une aubaine pour les équipes de toutes tailles. C’est un logiciel de CRM de pointe qui convient parfaitement aux entreprises qui souhaitent traiter rapidement les demandes de leurs clients. Il est connu pour sa facilité d’utilisation et la richesse de ses fonctionnalités. Il propose un plan gratuit à vie et illimité en nombre d’utilisateurs et de contacts !

Il dispose d’un large éventail de fonctionnalités liées à la vente qui ne vous laisseront pas indifférent. Il vous permet de trouver de meilleurs clients potentiels en interprétant leurs signaux et leur comportement d’achat, de concevoir et de gérer des flux de vente, d’enregistrer l’évolution d’une offre ou de répartir les tâches entre les équipes.

Voici quelques-unes des meilleures caractéristiques de cet outil CRM :

Permet de noter les prospects en fonction de leur comportement afin de hiérarchiser les clients potentiels et de cibler les ventes.

Système « glisser-déposer » pour générer des canaux de vente visuels et faciles à interpréter.

Attribution automatique des pistes entre les membres de l’équipe pour améliorer l’organisation du service des ventes.

Principaux avantages de Freshsales :

Il fait bien l’essentiel de ce qu’on peut attendre d’un CRM et est facile à utiliser à notre avis.

Il dispose d’un plug-in Chrome qui l’intègre à Gmail.

Les formulaires et les entonnoirs de données sont personnalisables

6. Zendesk

Zendesk propose un logiciel CRM reconnu pour sa simplicité d’utilisation. Ainsi il vous sera plus facile de gagner de nombreux prospects en utilisant cette solution. Vous allez pouvoir améliorer votre productivité grâce à des données clients enrichies, des conversions efficaces ainsi qu’une prospection simplifiée.

Avantage non négligeable de Zendesk : vous pouvez faire un essai gratuit de la solution avant de passer à la version payante. Cela vous permettra de tester les différentes fonctionnalités proposées et de pouvoir ainsi vous faire votre propre avis sur ce logiciel.

7. Teamleader

Teamleader est un logiciel CRM couramment utilisé par plus de 12 000 entreprises. Avec ce logiciel, vous pourrez centraliser facilement vos contacts tout en conservant un historique de vos conversations clients. Vous pourrez également créer vos devis de manière simple, rapide et efficace.

8. Axonaut : le leader des CRM pour les TPE

Axonaut est un logiciel CRM spécialement conçu pour les petites entreprises de 1 à 10 employés. Véritable allié des entrepreneurs, il permet de gagner du temps au quotidien en simplifiant toutes les tâches chronophages.

Plus qu’un logiciel CRM, Axonaut est d’ailleurs un outil de gestion tout-en-un qui rassemble une multitude de fonctionnalités : CRM, facturation, comptabilité, trésorerie, marketing et RH.

Les points positifs d’Axonaut indéniables : c’est un outil français, intuitif et abordable.

Vous bénéficiez en prime de 15 jours d’essai gratuits, et de promotions exclusives en ce moment seulement.

9. Efficy CRM : le CRM européen !

Ce logiciel se présente sous la forme d’une plateforme sur laquelle vous avez accès à différentes données : le service clientèle, la vente ou encore le marketing de votre société.

L’objectif de ce logiciel de CRM est de créer une autonomisation des ventes, d’être un véritable support client pour vous et de créer une autonomie importante pour différents aspects du marketing de votre entreprise. Ainsi, il est une aide précieuse pour réaliser vos campagnes de communication.

10. Microsoft Dynamics : l’outil CRM du géant américain des logiciels

Après la mise en place de plusieurs nouveautés, Microsoft CRM continue de gagner des places dans le cœur des PME. Cet outil informatique est facile à utiliser et intuitif grâce à une refonte particulièrement agréable. Le logiciel Microsoft Dynamics CRM est lui aussi basé sur le cloud pour vous permettre un accès facile et rapide depuis n’importe quel lieu.

Cette solution intègre les ventes, le service client, la finance, le service sur le terrain, la gestion des affaires, la partie marketing et la connaissance des clients. L’avantage de cet outil est que cette solution évolue avec votre activité pour vous suivre dans vos changements quotidiens ! LeBonLogiciel.com est une plateforme où on peut retrouver une multitude d’avis et d’intégrateurs qui correspondent à son entreprise.

11. V-TIGER : un logiciel CRM accessible

Ce logiciel est particulièrement conçu pour les PME. Il permet une gestion simplifiée des comptes, des contacts de votre entreprise, des supports clients, des catalogues produits ou encore des agendas de vos salariés. Cette solution n’est pas aussi poussée que d’autres CRM, mais elle permet à des petites ou moyennes structures d’avoir une gestion plus simple.

Cet outil informatique est alors forcément plus simple à utiliser pour des personnes débutantes avec l’informatique. Il apparaît comme la référence robuste et pratique pour l’entreprise à taille humaine.

12. ESPO CRM : l’outil CRM open-source

Cet outil CRM a été créé en 2014 et il compte environ 25 000 comptes actifs. La plateforme est simple d’utilisation pour une prise en main rapide de la part des utilisateurs.

Ce logiciel de CRM convient parfaitement pour une entreprise taille moyenne qui cherche à améliorer sa gestion des comptes, l’utilisation des agendas et automatisation du processus de vente.

Si vous voulez une solution CRM open source, hébergée par vos soins, où vous pouvez vous assurer que vous possédez les données et pouvez bricoler les entrailles de la solution parce que vous connaissez la programmation et que vous souhaitez quelque chose de sur mesure, EspoCRM est probablement la meilleure option open source à l’heure actuelle.

Si vous voulez l’utiliser dans le cloud (sans vous compliquer avec la technique), les plans d’abonnement sont payants.

13. noCRM

Vous êtes à la recherche d’un CRM commercial prêt à l’emploi pour vos commerciaux ? noCRM est la solution idéale ! Ce CRM intuitif offre une configuration facile et une prise en main rapide, éliminant le besoin de longues formations pour que vos commerciaux maîtrisent leur outil principal.

Conçu spécifiquement pour répondre aux besoins des commerciaux, noCRM permet à vos équipes de prospecter et de vendre plus efficacement, sans avoir à réaliser des tâches répétitives et fastidieuses pour enregistrer et suivre leurs données.

Les fonctionnalités de noCRM vous permettront d’optimiser votre prospection téléphonique avec des listes de prospects dédiées, de créer des leads en quelques secondes, de planifier et d’enregistrer vos actions commerciales ou encore suivre le progrès des leads visuellement à travers un pipeline.

Avec noCRM vos commerciaux vont pouvoir mieux collaborer et suivre leurs performances.

Principales fonctionnalités de noCRM :

Listes de prospection : l’outil vous permet de séparer vos prospects froids (présents dans des feuilles de calculs), de vos leads chauds (présents dans des pipelines), assurant une meilleure gestion de votre prospection à froid.

Rappels automatiques : pour ne jamais manquer une opportunité, tant qu’un lead n’est pas gagné ou perdu, une prochaine action à réaliser lui est assignée avec un rappel automatique.

Suivi des performances : suivez en toute simplicité et visuellement vos objectifs de ventes et résultats, les performances de vos équipes, de vos pipelines ou encore de vos fichiers de prospection.

Intégrations natives et no-code : en plus de ses intégrations natives (avec votre calendrier ou boîte mail par exemple), noCRM s’intègre avec +750 autres outils via Zapier, vous permettant de centraliser vos données et automatiser vos tâches.

Comment choisir le meilleur CRM pour mon entreprise ?

Les meilleurs CRM du marché sont ceux qui intègrent dans une seule plateforme absolument tous les types d’informations relatives à un client dont vous avez besoin, de sorte que votre équipe commerciale ait le contrôle du « profil utilisateur » de chaque client enregistré.

Ils peuvent ainsi déterminer qui est le plus susceptible d’acheter, quel est l’historique du client avec votre entreprise et où il en est dans sa relation avec votre entreprise. Il est essentiel de connaître ces informations pour mieux gérer les ventes, surtout lorsque la liste de contacts est importante.

Il n’existe pas de CRM qui soit le meilleur dans tous les cas. La réponse à cette question est donc : cela dépend.

Sur cette base, le choix du meilleur CRM se résume à celui qui est le mieux adapté à la situation particulière de votre entreprise, aux utilisateurs dont vous avez besoin et à la manière dont votre flux de travail s’adapte au logiciel.

Certaines options seront meilleures pour quelqu’un qui ne gère pas beaucoup de contacts à la fois, d’autres pour quelqu’un qui le fait, d’autres pour quelqu’un qui ne veut pas gérer en anglais, d’autres pour quelqu’un qui est seul ou qui veut regrouper les tâches, les campagnes et même la facturation dans le même logiciel…

Nous espérons vraiment que ce comparatif des meilleurs logiciels de CRM vous a été utile. Nous sommes conscients que, parmi tant d’offres disponibles sur le marché, il n’est souvent pas facile de prendre une décision.

Notre recommandation à cet égard est de sélectionner les 3 ou 4 qui correspondent le mieux à votre profil et d’essayer leur version d’essai gratuite lorsque c’est possible. De cette façon, vous détecterez quel système CRM vous convient le mieux, à vous et à votre entreprise.

Le meilleur CRM est celui avec lequel vous vous sentez parfaitement à l’aise. Ce n’est que de cette manière que vous pourrez obtenir toutes les performances et le potentiel qu’il possède réellement.