Le retour surprise de Vine : Elon Musk veut en faire une machine à vidéos virales par IA

Huit ans après sa disparition, Vine s’apprête à renaître, sous l’impulsion d’Elon Musk. Mais cette fois, l’esprit originel du réseau ne sera plus tout à fait au rendez-vous.

L’icône des vidéos courtes ressuscitée à la sauce IA

C’était l’un des phénomènes les plus marquants du web du début des années 2010. Avec ses boucles de six secondes, Vine avait redéfini les codes de la création vidéo, propulsé des créateurs inconnus au rang de stars, et imprimé son style dans toute la culture numérique. Mais en 2017, Twitter avait mis fin à l’expérience, face à une concurrence trop féroce et un modèle économique fragile.

Depuis la reprise de Twitter par Elon Musk en 2022, les rumeurs d’un retour de Vine refaisaient régulièrement surface. Le 24 juillet 2025, le milliardaire les a confirmées en une phrase publiée sur X : « Nous ramenons Vine, mais sous forme d’IA. » Aucun détail supplémentaire, mais une promesse intrigante : ressusciter une plateforme culte, cette fois propulsée par l’intelligence artificielle.

Une nouvelle génération de contenus… sans créateurs ?

L’ancien Vine avait bâti son succès sur la spontanéité, l’humour et la contrainte créative. Le nouveau semble vouloir tout automatiser. Selon Social Media Today et Numerama, le projet serait porté par xAI, le laboratoire d’Elon Musk, qui développerait un outil baptisé Imagine. Son but : générer automatiquement des vidéos courtes à partir de simples descriptions textuelles.

Autrement dit, plus besoin de filmer ou de monter quoi que ce soit. L’algorithme se chargerait de tout, créant un flux continu de clips optimisés pour devenir viraux. Cette logique rappelle celle de Google et d’OpenAI, qui planchent eux aussi sur des technologies de génération vidéo. Mais elle tranche radicalement avec la philosophie communautaire du Vine original, qui misait sur la participation humaine.

Un pari risqué dans une bataille technologique féroce

Avec cette relance, Elon Musk cherche à positionner X comme un acteur central du divertissement automatisé. Meta a déjà lancé au printemps 2025 un fil dédié aux contenus générés par IA. TikTok teste des outils similaires. La bataille se joue donc autant sur le terrain de l’innovation que sur celui de l’engagement algorithmique.

Mais cette automatisation massive soulève de nombreuses questions. Comment garantir la pertinence des contenus ? Qui sera responsable en cas de débordement ? La modération des productions générées par IA reste un défi majeur, d’autant plus que certaines dérives — stéréotypes, contenus problématiques — ont déjà été observées sur d’autres plateformes.

Un projet entre nostalgie marketing et disruption réelle

Le retour de Vine touche une corde sensible chez de nombreux internautes. Mais derrière l’effet madeleine de Proust, la proposition d’Elon Musk n’a plus grand-chose à voir avec la plateforme d’origine. La créativité humaine, l’esprit communautaire et la dimension virale « authentique » pourraient bien être remplacés par un flux impersonnel, ultra-optimisé et conçu pour capter l’attention à tout prix.

Reste à savoir si ce format séduira sur la durée, ou s’il ne sera qu’un feu de paille technologique de plus dans un web déjà saturé de contenus artificiels. Pour l’heure, aucune date de lancement n’a été annoncée. Mais la mue de Vine s’annonce comme un révélateur : celui d’un Internet où les machines pourraient bientôt devenir les principaux producteurs de contenus.