Dropbox ferme son gestionnaire de mots de passe : les utilisateurs sommés d’agir vite

Une décision brutale pour certains, stratégique pour Dropbox : le service Passwords vit ses dernières semaines. D’ici fin octobre, toutes les données seront supprimées.

Une fermeture encadrée mais rapide

Dropbox en finit avec Passwords, son gestionnaire de mots de passe lancé en 2020. L’annonce, officialisée par la plateforme de stockage, s’accompagne d’un calendrier de fermeture en plusieurs phases. Dès le 28 août 2025, les utilisateurs ne pourront plus ajouter ou modifier de mots de passe depuis l’application mobile ou l’extension navigateur. Deux semaines plus tard, le 11 septembre, l’application cessera complètement de fonctionner. Et le 28 octobre, tout sera effacé, de façon irréversible.

Autrement dit : les données ne seront plus accessibles à partir de cette date, sans exception. Dropbox recommande donc une exportation manuelle le plus tôt possible, sous peine de tout perdre.

Les utilisateurs critiquent la brièveté du préavis

Sur Reddit et d’autres forums, certains abonnés dénoncent une fenêtre trop courte pour s’organiser. Deux mois peuvent sembler suffisants pour la majorité, mais pas pour tous. Les plus critiques évoquent des contextes spécifiques : voyages prolongés, absence de connexion stable ou usagers peu à l’aise avec l’export de données sensibles.

À l’inverse, d’autres relativisent, rappelant que Dropbox Passwords n’a jamais été un poids lourd du secteur, et que la migration vers des solutions concurrentes est généralement facilitée par des outils d’importation.

1Password en solution de repli

Dropbox ne laisse pas ses utilisateurs sans piste. Dans ses communications, elle met en avant 1Password, l’un des gestionnaires de mots de passe les plus populaires, comme alternative compatible avec l’import des données exportées depuis Passwords. D’autres services peuvent être utilisés, mais ne sont pas spécifiquement recommandés.

La procédure est décrite pas à pas dans les mails envoyés aux usagers. Pour Dropbox, l’objectif est clair : éviter une perte d’accès aux comptes sensibles. Mais la responsabilité du transfert repose entièrement sur l’utilisateur.

Un recentrage stratégique assumé

Pourquoi mettre fin à ce service ? Selon Dropbox, le maintien d’un gestionnaire de mots de passe mobilisait des ressources importantes, au détriment de son cœur d’activité : le stockage et la collaboration. Face à une concurrence intense — 1Password, Bitwarden, Dashlane ou LastPass — et à des exigences de sécurité toujours plus élevées, Dropbox semble avoir choisi la lucidité.

L’arrêt de Passwords ne signifie pas un désengagement de la cybersécurité, mais plutôt une priorisation de ses efforts sur ses produits historiques. Une décision saluée par certains investisseurs… mais qui risque de fragiliser la confiance d’une partie de ses usagers.

Un rappel : ne jamais dépendre d’un seul outil

Cet épisode souligne une réalité que beaucoup oublient : même les grands acteurs peuvent désactiver un service à tout moment. Centraliser ses mots de passe sur une seule plateforme, aussi reconnue soit-elle, comporte toujours un risque. La fermeture de Dropbox Passwords réactive les débats sur la diversification des solutions et la nécessité d’anticiper les changements stratégiques des fournisseurs tech.

D’ici là, l’urgence est simple : exporter ses données avant le 28 août. Après cette date, l’espace de manœuvre se réduira drastiquement.