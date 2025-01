Les meilleurs convertisseurs vidéo de 2025

Les stratégies de marketing numérique aident les spécialistes du marketing à fixer des objectifs, à identifier le public cible et à développer un plan marketing qui atteindra et attirera le public. Ces stratégies définissent l’orientation d’une campagne ou d’un programme particulier et servent de base à l’évaluation des résultats.

Les technologies numériques nous entourent partout, c’est pourquoi le marketing numérique concerne presque tous les aspects de l’entreprise, ayant un impact énorme sur la communication des entreprises avec les clients et la création d’offres rentables. Les vidéos constituent la majeure partie du contenu que nous consommons de nos jours. Que ce soit à des fins de divertissement, d’intérêt ou d’éducation, les vidéos font partie de notre vie quotidienne. Mais différentes plates-formes vidéo nécessitent différents formats que votre vidéo n’aurait peut-être pas initialement. Pour vous aider, vous pouvez utiliser des convertisseurs vidéo pour trouver un meilleur format vidéo adapté à votre appareil.

Heureusement, les logiciels convertir vidéo vous sauvent dans des situations comme celle-ci et vous permettent de les convertir en différents formats. Avec son aide, vous pouvez convertir des fichiers dans les formats appropriés et les télécharger ou les envoyer lorsque vous en avez besoin.

Movavi Video Converter

Movavi Video Converter est un outil payant qui offre une interface claire et intuitive et une excellente interface utilisateur. Les conversions sont rapides, la qualité de sortie est élevée et vous pouvez choisir une résolution jusqu’à 4K. Il existe de nombreux profils préconfigurés parmi lesquels vous pouvez choisir, notamment MP4, AVI, MPG et MOV.

C’est un logiciel vidéo converter pour convertir des fichiers graphiques, audio et vidéo. L’application vous permet non seulement de convertir des fichiers, mais également d’extraire des pistes audio et de combiner plusieurs vidéos en une seule. Plusieurs tâches hétérogènes peuvent être traitées simultanément. Par exemple, vous pouvez immédiatement commencer à convertir de la musique et des films dans un autre format, extraire une piste audio d’un enregistrement de concert, ainsi que compresser et recadrer un album photo. Notez que le processus peut prendre beaucoup de temps (surtout sur les systèmes faibles).

Handbrake

Un puissant convertisseur vidéo multi plateforme avec une interface conviviale et un code open source activement développé par la communauté. Handbrake prend en charge le codage matériel, le traitement des fichiers par lots et dispose également de préréglages de qualité intégrés pour les débutants et de paramètres manuels précis pour les utilisateurs expérimentés. De plus, le programme dispose de filtres vidéo, d’édition de sous-titres et d’une fonction de prévisualisation en temps réel.

HandBrake est distribué gratuitement et sans aucune réserve.

Any Video Converter

Un excellent convertisseur de vidéo avec un design minimaliste et la possibilité d’encoder des vidéos avec une résolution allant jusqu’à 4K. Avec l’aide d’Any Video Converter, vous pouvez convertir à la fois des fichiers multimédias locaux et télécharger des vidéos depuis Internet, en les convertissant à la volée. Il existe plus de 150 préréglages disponibles pour toutes les occasions, ainsi que des réglages manuels pour les utilisateurs avancés.

Any Video Converter peut être utilisé gratuitement ou vous pouvez acheter une version étendue. Ce dernier ne diffère que par les fonctions d’enregistrement vidéo à partir de l’écran et de copie protégée des DVD.

FreeMake Video Converter

Cet convertisseur vidéo gratuit est une application universelle qui vous permet de convertir différents formats vidéo, ainsi que d’enregistrer des vidéos de YouTube, Facebook, Vimeo, Dailymotion. De plus, il existe un simple éditeur intégré qui vous permet de recadrer et de faire pivoter des vidéos, de supprimer les barres noires et de fusionner des fichiers, il existe un support pour 4K et Full HD, la fonction de copie et de gravure de disques DVD/Blu-ray est disponible, ainsi que la publication de vidéos, d’audio, de photos et de DVD sur YouTube.

OpenShot

OpenShot est un logiciel convertir vidéo professionnel qui peut fournir d’excellents résultats lorsque vous travaillez avec des fichiers HD. Puisqu’il est capable de modifier des vidéos en résolution 4K, ce package est parfait pour tous ceux qui ont besoin d’une version avancée de conversion vidéo. Ce package est destiné à être utilisé sur les ordinateurs portables et les ordinateurs personnels.

OpenShot est principalement conçu pour le traitement vidéo haute définition. Les résolutions prises en charge incluent 4K, 5K, 1080p et 5K. Les fonctionnalités de l’application incluent un niveau de performances plus élevé et un nouveau système de mise en cache idéal pour les grands projets de montage vidéo. Les sous-titres peuvent également être intégrés si nécessaire. Ce sont deux options très utiles pour ceux qui souhaitent créer une vidéo et profitez d’un excellent niveau de montage vidéo dans un package simplifié.

WeVidéo

WeVideo est une application Web permettant d’éditer des vidéos, des présentations, des rapports et des clips. Vous pouvez l’utiliser pour éditer des films manuellement ou sélectionner l’un des modèles fournis par le service. Il fonctionne sur les systèmes informatiques Mac et Windows, les Chromebooks, les appareils iOS et Android.

La plateforme est assez simple à utiliser, vous n’avez pas besoin d’instructions, l’interface est assez intuitive, ce qui la rend accessible à un large éventail de personnes – des auteurs privés, blogueurs et caméramans aux employés de l’industrie cinématographique. Vous pouvez utiliser le programme pour travailler, étudier et créer une archive familiale de vidéos tournées sur un smartphone.

***

En fait, il existe d’innombrables programmes de montage vidéo, il est impossible de tout mentionner dans le cadre d’un seul matériel. Testez les programmes proposés et choisissez celui qui vous convient le mieux. Évidemment, pour un montage vidéo simple au niveau domestique, vous pouvez vous contenter des programmes les plus simples, et vice versa, si les ambitions sont hors de portée, alors vous pouvez immédiatement commencer avec des outils sérieux. Cependant, pour la grande majorité des utilisateurs, notamment sans expérience, il serait préférable de passer d’un logiciel basique à un logiciel professionnel. Ici, il est logique de prêter attention aux options proposées ci-dessus dans la catégorie des logiciels distribués gratuitement.

N’oublions pas la nécessité de corréler vos besoins avec les capacités matérielles réelles d’un PC fonctionnel. À leur tour, la voracité et la demande de ressources de la part du logiciel devront être évaluées de manière indépendante et en temps réel. La même tâche sur le même matériel, mais sous le contrôle de logiciels différents, peut être effectuée plusieurs fois plus rapidement ou plus lentement. Et surtout, n’oubliez pas que même avec l’aide d’un logiciel de base, vous pouvez créer un chef-d’œuvre et, avec l’aide d’un professionnel, au contraire, le gâcher.