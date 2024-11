Les 5 erreurs de référencement les plus courantes et comment les éviter

En matière d’optimisation pour les moteurs de recherche, de nombreux obstacles et défis peuvent toujours vous empêcher de vous hisser en tête des résultats. Bien que le référencement soit une pratique courante, il semble tout de même qu’il soit absolument impossible d’éviter complètement les erreurs de référencement. Mais heureusement, ce n’est qu’une idée fausse.

En effet, l’optimisation pour les moteurs de recherche est un domaine complexe et en constante évolution qui demande beaucoup de dévouement et de travail pour obtenir de vrais résultats. Cependant, vous pouvez réussir si vous savez comment l’utiliser correctement !

Qu’est-ce que le référencement et pourquoi devriez-vous vous soucier d’éviter les erreurs de référencement ?

L’optimisation pour les moteurs de recherche (ou SEO) est un ensemble de tactiques et de processus visant à améliorer votre site Web afin de le rendre plus visible dans les pages de résultats des moteurs de recherche (SERP) lorsque les internautes recherchent les informations, les produits et les services que vous proposez. Il couvre un grand nombre de tactiques qui se répartissent en trois catégories principales :

Optimisation On-page — Tout ce qui concerne l’amélioration du contenu fourni sur vos pages.

— Tout ce qui concerne l’amélioration du contenu fourni sur vos pages. Optimisation hors page : implique des mentions de qualité de votre marque et de votre site sur des ressources fiables qui renforcent votre crédibilité.

: implique des mentions de qualité de votre marque et de votre site sur des ressources fiables qui renforcent votre crédibilité. Optimisation technique : implique différentes améliorations techniques qui peuvent être mises en œuvre sur vos pages pour améliorer l’expérience utilisateur et garantir l’accessibilité aux robots de Google.

L’intégration de ces trois éléments dans votre stratégie peut aider votre site Web à se classer en tête des classements de Google et à attirer de nombreux visiteurs que vous pourrez ensuite convertir en clients. Cependant, si vous faites des erreurs de référencement courantes, cela peut vous empêcher d’atteindre ces objectifs.

Alors pourquoi devriez-vous vous soucier d’éviter les problèmes courants ? Lorsque l’optimisation est bien gérée, elle vous place plus haut dans les SERP, ce qui peut se traduire par de meilleures conversions et de meilleurs profits. Cependant, chaque erreur que vous commettez peut vous faire chuter dans Google, diminuant ainsi vos bénéfices. Afin que votre site Web fonctionne pour vous, vous devez garder un œil sur votre classement en permanence. Les analyses vous aideront à détecter rapidement tout changement de performance et à y faire face en conséquence.

Pour bien faire les choses, vous devez commencer par choisir des outils de référencement de qualité. Voici quelques suggestions pour vous mettre sur la bonne voie :

SE Ranking — Le système de suivi de position des sites Web de SE Ranking vous aidera à observer vos positions dans les SERP en temps réel, à faire attention aux baisses et aux hausses, à les comparer avec celles de vos concurrents et à éviter divers problèmes, tels que la cannibalisation des mots clés.

— Le système de suivi de position des sites Web de SE Ranking vous aidera à observer vos positions dans les SERP en temps réel, à faire attention aux baisses et aux hausses, à les comparer avec celles de vos concurrents et à éviter divers problèmes, tels que la cannibalisation des mots clés. Google Analytics — Cet outil vous aidera à recueillir des informations précieuses sur les canaux de votre trafic, vos taux de conversion, etc.

— Cet outil vous aidera à recueillir des informations précieuses sur les canaux de votre trafic, vos taux de conversion, etc. Google Search Console — L’outil Search Console de Google vous aidera à suivre vos impressions, vos clics et d’autres indicateurs, tout en fournissant des informations sur les problèmes susceptibles d’empêcher l’indexation ou les performances optimales de vos pages.

Ces outils, ainsi que d’autres, peuvent être très utiles pour améliorer les performances de votre site et aider votre entreprise à prospérer. Cependant, il ne suffit pas de les utiliser. Afin de tirer le meilleur parti de chaque page, vous devez savoir exactement quelle erreur de référencement pourrait vous empêcher de vous classer en tête.

Les 5 erreurs de référencement les plus courantes à éviter

De nos jours, ce n’est plus un secret pour personne qu’une optimisation efficace pour les moteurs de recherche peut améliorer la reconnaissance de la marque, générer du trafic organique et affecter vos taux de conversion. Sachant cela, de nombreuses entreprises investissent massivement dans l’optimisation. Pourtant, ils commettent de nombreuses erreurs de référencement courantes qui peuvent nuire à leurs résultats.

Dans cette partie de notre guide, nous vous en dirons plus sur chaque erreur de référencement que vous pourriez commettre. Plongeons dans l’aventure !

1. Rédaction de contenu en utilisant les mauvais mots clés

Étant donné que les mots clés constituent l’une des parties les plus importantes de l’optimisation des moteurs de recherche, ne pas les rechercher correctement avant de rédiger votre contenu est l’une des plus grandes erreurs de référencement. Les mots clés sont des requêtes qui aident les utilisateurs à découvrir le bon type de contenu, de produits et de services sur le Web. Si vous remplissez votre site Web avec les mauvaises requêtes, il sera trouvé par des personnes qui ne correspondent pas à votre profil d’acheteur potentiel. En conséquence, vous passerez à côté d’une multitude d’opportunités de vente.

Parmi les principaux signes indiquant que vous avez ciblé les mauvais mots clés, citons :

Peu de temps sur la page ;

Taux de rebond élevé ;

Peu ou pas de trafic organique ;

Faible taux de clics.

Si vous remarquez l’un de ces signes d’alerte, il se peut que vous n’utilisiez pas les bons mots clés. Pour changer cela, vous devez effectuer des recherches approfondies pour comprendre comment vos prospects recherchent des produits et services similaires aux vôtres.

2. Ne pas vérifier la vitesse du site Web

Lorsqu’elles essaient de créer un site Web d’entreprise efficace, de nombreuses entreprises se concentrent trop sur leur contenu, les données relatives aux produits/services et d’autres aspects marketing. Cependant, ils oublient (ou négligent) souvent les éléments de base, tels que la vitesse de chargement.

En réalité, le chargement lent des pages peut faire beaucoup de mal à votre entreprise. Tout d’abord, ils peuvent empêcher les utilisateurs de rester sur votre site Web. Inutile de dire que les sites lents sont ennuyeux.

De plus, une vitesse de chargement lente peut affecter votre classement, car il s’agit de l’un des facteurs de classement directs de Google parmi les autres Core Web Vitals.

3. Ne pas envisager le mobile

Même aujourd’hui, alors que le nombre d’utilisateurs mobiles mondiaux est de 7,33 milliards (près de 91,21 % de la population mondiale), le manque d’optimisation mobile reste une erreur de référencement courante. De nombreuses entreprises continuent de donner la priorité à la version de bureau de leur site et ne tiennent pas compte des milliards d’utilisateurs qui exigent désormais un accès fluide aux informations depuis leurs appareils mobiles. Inutile de dire que cela nuit considérablement au succès de votre entreprise.

Un manque de compatibilité avec les appareils mobiles crée une image négative de votre marque. En outre, cela réduit à néant vos chances de figurer dans les premiers résultats de recherche de Google, qui utilise désormais l’indexation « mobile-first ».

4. Ne pas laisser Google explorer vos pages

Pour afficher vos pages dans les SERP, Google doit pouvoir y accéder et les explorer à l’aide de ses robots. Si vos pages sont masquées ou bloquées par ces robots, le moteur de recherche ne sera pas en mesure de les analyser et de les faire correspondre aux requêtes des utilisateurs concernés. C’est également l’une des erreurs de référencement les plus courantes.

Pour éviter cela, vous devez auditer vos pages. Vérifiez si l’un d’entre eux est bloqué par les robots des moteurs de recherche par des fichiers robots.txt ou des balises méta. Si tel est le cas, réglez le problème dès que possible afin de pouvoir vous adresser à vos prospects.

5. Oublier la construction de liens

Concentrer tous vos efforts sur l’optimisation de la page et négliger les tactiques hors page est également une grave erreur de référencement. Nous parlons en particulier d’un manque de création de liens.

L’obtention de liens pertinents provenant de médias de confiance et de sites web crédibles est un élément important de la construction de l’autorité de votre marque. La logique est simple : lorsque les utilisateurs découvrent votre site, vos produits et vos services sur des ressources auxquelles ils font confiance, ils vous considèrent comme une marque plus crédible et faisant autorité. Il en va de même pour Google : les backlinks provenant de ressources fiables servent de signaux pour mieux classer vos pages.