Comment centraliser vos données dispersées pour obtenir une vision unifiée de vos clients ?

Vos données parlent-elles enfin d’une seule voix ?

Dans les entreprises françaises comme à l’étranger, la multiplication des outils métiers crée souvent un paysage beaucoup trop fragmenté.

Avec un logiciel pour la relation client, un autre outil pour les campagnes marketing, et même un troisième pour le support, toutes les données sont dispersées et très difficiles à exploiter.

HubSpot : le choix le plus optimal pour centraliser vos données ?

La multiplication des outils pour gérer votre entreprise au quotidien n’est malheureusement pas sans effets néfastes. Aujourd’hui, les différentes équipes peinent même à comprendre le « récit » complet du client. Pourtant, l’enjeu n’est plus seulement de collecter des données, mais bien de les rendre pleinement cohérentes, fiables et surtout activables pour transformer des leads en clients.

Et pourtant, des solutions existent sur le marché, et restent bien plus accessibles qu’on ne pourrait l’imaginer, à commencer par HubSpot. Avec une solution comme celle-ci, vous pouvez centraliser toutes vos informations pour permettre à vos équipes marketing, commerciales et à votre service client de partager très exactement la même connaissance. Cela a aussi pour effet de faciliter l’ajustement des actions à réaliser et d’offrir une expérience plus fluide tout au long du parcours de vos contacts.

Par exemple, avec le Data Hub de HubSpot, cette démarche peut se structurer très facilement, en plus d’être facilement accessible grâce à l’automatisation et à l’IA intégrées à la plateforme. Vous pouvez d’ailleurs créer un compte gratuit sur HubSpot en quelques minutes sur le site de la plateforme, afin de tester au plus tôt la centralisation de vos données avec vos collaborateurs.

Focus sur HubSpot et le Data Hub : un socle commun pour connecter, nettoyer et exploiter la donnée

S’il existe bien d’autres solutions sur le marché, dès qu’une entreprise cherche à relier ses sources d’information pour y voir plus clair, HubSpot s’impose comme un allié qui vient naturellement. Et parmi les différents hubs proposés par HubSpot, le DataHub ressort le plus souvent comme une solution privilégiée.

Dans les faits, le Data Hub est une solution de HubSpot qui a pour mission d’unifier les données de votre CRM, de corriger toutes leurs incohérences qui peuvent s’accumuler au fil des années, mais surtout alimenter l’ensemble du CRM. A moyen terme, cela permet de faire en sorte que chaque interaction repose sur une information vraiment fiable.

Actuellement, après une étude menée par la plateforme, il apparaît que plus de 67% des clients de HubSpot affirment que l’outil parvient à réunir l’ensemble de leurs données en un seul outil de manière efficace, ce qui permet au passage d’éviter les nombreuses divergences entre vos services en interne.

Et si HubSpot a réussi à se placer comme un outil incontournable dans le domaine, c’est surtout parce que son écosystème repose sur trois piliers…

La centralisation native

Grâce à des intégrations parmi les outils les plus populaires du marché, des outils de niches, des connecteurs bidirectionnels dans le cloud, et une synchronisation qui peut même être réalisée en temps réel, HubSpot simplifie l’interopérabilité entre les outils.

Pour les PME et les grands groupes qui utilisent plusieurs outils pour communiquer ou retrouver des informations, cette centralisation peut faire gagner un temps considérable.

La qualité de la donnée

Si nous n’avons jamais collecté autant de données qu’aujourd’hui, ces dernières ne sont malheureusement pas toujours de bonne qualité, quand elles ne nuisent pas à la prise de décision dans certaines organisations.

Dans le cas de HubSpot, le Data Hub intervient très en amont pour nettoyer automatiquement les valeurs incorrectes de votre CRM, détecter les champs obsolètes, et même normaliser les informations pour faciliter leur lecture.

L’analyse prête à l’emploi

Enfin, le Marketing Hub intégré à HubSpot permet d’exploiter l’ensemble de ces données dans une seule et même interface pour vous permettre de déclencher des workflows, d’enrichir les rapports personnalisés, ou de personnaliser les messages envoyés en interne ou à vos contacts.

Pourquoi HubSpot facilite la construction d’une vision client cohérente ?

Afin de délivrer une expérience sans aucune friction, la donnée qui est à votre disposition doit pouvoir circuler librement entre vos équipes.

A ce titre, le Data Hub de HubSpot a été justement été conçu pour supprimer les obstacles organisationnels et techniques qui pourraient empêcher cette fluidité, surtout pour les profils les moins avancés dans votre organisation.

Une meilleure exploitation de vos données marketing

En rendant les données accessibles à grande échelle, HubSpot permet aux équipes marketing de créer des campagnes vraiment reliées à la réalité du terrain. Les erreurs les plus classiques, comme des e-mails mal ciblés, des personnalisations incorrectes, ou des doublons non-identifiés dans votre base CRM, sont progressivement éliminées au fil des semaines.

Selon les chiffres avancés par HubSpot, les utilisateurs de la plateforme qui ont fait l’effort de bien utiliser l’outil affirment que cela a permis d’unifier leurs données, en plus de constater une forte montée en performance, notamment sur la qualité des leads.

Une expérience client plus cohérente

Dans HubSpot, les interactions, quel que soit le canal, sont enregistrées dans une fiche unique.

Grâce à cette vue consolidée, les équipes de votre organisation peuvent anticiper les besoins, repérer tous les signaux de désengagement, et surtout intervenir au bon moment.

Au passage, de nombreuses entreprises notent un impact direct sur leurs revenus, et certains clients de HubSpot rapportent que les expériences personnalisées génèrent des ventes supplémentaires, et que les interactions restent entièrement harmonisées à chaque étape du processus.

Une exploitation opérationnelle simplifiée

Pour les équipes en interne, le fait d’unifier des données dans HubSpot permet de réduire les tâches d’import/export, de supprimer les manipulations manuelles et même de sécuriser l’ensemble des traitements.

L’interface est d’ailleurs très intuitive, et accompagne ce mouvement. Même pour les personnes qui n’ont pas de compétences techniques, il est tout à fait possible d’ajuster les règles de normalisation, de créer des automatismes et de surveiller l’état général des données sur HubSpot.

HubSpot Data Hub : des fonctionnalités qui transforment votre organisation

Désormais, le Data Hub se présente comme une véritable extension naturelle du CRM de HubSpot.

Mais si sa mission est de relier les outils, de fiabiliser les données et d’offrir des capacités avancées d’automatisation, comment ces fonctionnalités fonctionnent concrètement ?

Synchroniser et organiser toutes les données clients

Pour commencer, notons que HubSpot s’appuie sur une logique similaire à celle des plateformes d’automatisation entre les outils, à la différence que intégrée nativement à HubSpot.

Dans le cadre de l’organisation de la donnée de vos clients, HubSpot apporte une synchronisation bidirectionnelle qui permet de maintenir l’alignement avec les applications métiers, en plus de faire gagner du temps.

Pour y parvenir, il est possible de mettre en place à la fois des mappages automatiques pour les propriétés natives et des mappages personnalisés pour des schémas spécifiques.

Avec une synchronisation de l’historique qui peut garantir la cohérence des données existantes, cela permet au centre de contrôle de la donnée intégré à HubSpot de détecter les anomalies et d’anticiper les dérives potentielles.

Automatiser les processus entre le marketing, les ventes et le support client

L’un des plus grands avantages que l’on retrouve dans HubSpot reste l’association du Data Hub avec les workflows HubSpot. Quand ces deux outils sont bien configurés, cela permet de créer un véritable moteur d’automatisation complet.

Pour cela, HubSpot va jusqu’à proposer une automatisation programmable basée sur JavaScript pour des cas complexes, des bots et des automatisations contextuelles pour ajuster les actions selon le parcours client, une intégration directe avec Slack, Asana, et d’autres outils collaboratifs, et gestion fine des permissions pour que chaque équipe accède au bon niveau d’information.

Une fois mise en place, cette synergie permet d’industrialiser vos processus internes et de faire circuler les données au bon rythme.

Structurer la donnée pour le reporting

Le Data Hub de HubSpot permet d’accélérer la création de rapports personnalisés qui visent à exploiter des volumes importants de données.

Il est notamment possible d’utiliser des datasets pour structurer des collections de données prêtes à être analysées, un partage avec Snowflake pour synchroniser la donnée dans un environnement Data Cloud moderne, et des rapports sur mesure qui se basent sur les objets du CRM, comme les comportements, les transactions, et bien d’autres données présentes dans HubSpot.

Grâce à l’ensemble de ces fonctionnalités, vos équipes en interne peuvent suivre la performance commerciale, la santé du pipeline ou les comportements des audiences d’un simple coup d’oeil. Par la suite, elles peuvent également formuler des décisions fondées sur des tendances réelles plutôt que sur une simple intuition.

Comment HubSpot réunit interactions et données sur une chronologie unique ?

Dans le CRM de HubSpot, chaque fiche contact, entreprise ou transaction centralise l’ensemble des événements, comme les pages visitées, les e-mails ouverts, les réunions enregistrées, les échanges sur WhatsApp ou Slack, et même les tickets créés…

Cette chronologie partagée garantit que chaque acteur, du marketing en passant par les ventes, dispose exactement du même niveau d’information avant d’interagir avec un client.

Les équipes gagnent alors en précision, réduisent les doublons et s’appuient sur une vue 360° pour améliorer leurs réponses. Enfin, les organisations qui combinent le Marketing Hub et le Data Hub peuvent activer plusieurs dizaines de workflows supplémentaires, ce qui améliore grandement la cohérence sur l’ensemble du parcours.