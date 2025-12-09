Cybersécurité : un regard neuf vaut parfois plus qu’un nouveau firewall

On a tendance à penser qu’en cybersécurité, il suffit d’empiler les technologies pour dormir tranquille. Un firewall récent, un patch appliqué à temps, deux ou trois tableaux de bord, la routine, en quelque sorte.

Mais plus une équipe vit dans son propre environnement, plus elle finit par perdre une partie du paysage de vue. Un peu comme un conducteur qui connaît trop bien sa route et qui cesse de remarquer les panneaux.

C’est précisément là que l’intervention d’un regard extérieur peut changer la donne, parfois en quelques heures seulement.

Sortir de l’angle mort : pourquoi on ne voit plus tout en interne, et comment un regard externe peut rapidement améliorer les choses

Les équipes de sécurité connaissent leurs outils par cœur, mais cette maîtrise crée aussi une forme d’habitude. On corrige, on documente, on valide… et on avance. Résultat, tout ce qui ne dysfonctionne pas ouvertement est relégué au second plan. Ajoutez à cela la pression du quotidien et on comprend vite pourquoi certaines failles passent entre les mailles du filet.

Un intervenant externe, lui, n’a aucun automatisme. Il pose des questions naïves, observe des endroits que plus personne ne regarde et, surtout, n’est pas influencé par les croyances internes. C’est souvent suffisant pour faire ressortir des anomalies qui, vues de l’intérieur, semblaient anodines.

La force des diagnostics structurés proposés par les cabinets de conseil Cyber plutôt qu’un sentiment de “on n’est pas si mal”

Dans beaucoup d’entreprises, l’état de la cybersécurité repose sur un ressenti. On a un firewall « pas trop vieux », une solution antivirus « qui fait le job », et un audit passé l’an dernier. Tout cela donne un confort psychologique… mais ne dit presque rien du niveau réel de protection. Les cabinets spécialisés, eux, travaillent différemment. Ils décortiquent les processus, les configurations, les usages métiers. Leur méthode, assez mécanique au premier abord, a un avantage, elle ne laisse pas de place aux angles morts.

C’est souvent lors de ces analyses que les découvertes surprennent l’interne. Un compte de service actif depuis dix ans, un accès tiers mal cadré, un transfert de fichiers non sécurisé entre deux services, ou une sauvegarde exposée bien plus qu’elle ne devrait l’être. L’intérêt du diagnostic est double. Il permet de prendre conscience de ce qu’on ne voyait plus, et de disposer d’un classement clair des priorités. Une hiérarchie indispensable quand on n’a ni temps ni budget infinis.

Croiser technique, organisation et humain : la force du regard transversal

Si les incidents majeurs étaient uniquement causés par des failles techniques, les choses seraient presque simples. Mais la plupart du temps, un événement grave se produit lorsque trois éléments se croisent : un outil mal réglé, un processus incomplet, et un collaborateur qui suit une consigne trop rapidement. Cette mécanique, on ne la voit bien qu’en prenant de la hauteur.

Les experts externes le savent, la cybersécurité repose sur un écosystème, pas sur un empilement de logiciels. Ils interrogent la DSI, les RH, les métiers, parfois même la direction générale. Ce n’est pas pour faire joli, c’est souvent dans l’alignement, ou les décalages, entre ces équipes que se nichent les vulnérabilités les plus critiques. L’externe sert alors de miroir.

Il montre ce que l’entreprise n’avait pas vraiment envie de voir, ou qu’elle n’avait simplement jamais regardé sous cet angle.

Premier conseil clé : prioriser les risques plutôt que tout vouloir traiter

Face à une liste de vulnérabilités, la réaction instinctive est de vouloir tout corriger immédiatement. Mais c’est impossible et, dans bien des cas, inutile. La vraie compétence en cybersécurité, c’est la priorisation. Quelles failles menacent les systèmes vitaux ? Les données sensibles ? Le fonctionnement quotidien ?

Les cabinets externes adoptent une approche pragmatique : probabilité, impact, exposition. Un tiers, n’étant pas émotionnellement impliqué dans l’écosystème interne, classe les risques avec un recul impossible à avoir de l’intérieur. Cela évite de dépenser des semaines sur un problème mineur, tout en laissant un risque majeur survivre dans l’ombre.

Deuxième conseil clé : commencer par les fondamentaux avant les gadgets

Le marché regorge de solutions qui promettent de « révolutionner » la cybersécurité grâce à l’IA, au machine learning ou à d’autres technologies futuristes. Mais quand on regarde les incidents réels, ceux qui font mal, ils proviennent souvent de basiques oubliés comme un mot de passe trop simple, l’absence de MFA, des patchs en retard, ou des droits d’accès trop larges.

Un intervenant extérieur a tendance à ramener tout le monde à l’essentiel. Ce n’est pas par conservatisme, mais parce que tant que les fondations sont fragiles, les gadgets ne servent à rien. C’est une réalité que les équipes internes n’aiment pas toujours entendre, mais qui change la posture de sécurité.

Troisième conseil clé : transformer l’audit en feuille de route concrète avec un plan d’action progressif

Un audit sans suite, c’est un rapport qui dort dans un dossier partagé. La vraie valeur vient après, lorsque les recommandations sont traduites en étapes concrètes : jalons trimestriels, responsabilités claires, arbitrages budgétaires, séquençage des chantiers. C’est là que certaines entreprises patinent, faute de temps ou de méthode.

Les cabinets spécialisés accompagnent souvent cette transformation. Leur rôle n’est pas seulement de dire « voici vos failles », mais d’aider la société à progresser à son rythme. C’est notamment l’approche proposée par le cabinet Fidens, qui met l’accent sur le pilotage opérationnel et non sur la simple production d’un document final. Une nuance qui change tout !

En conclusion : parfois, le recul est la meilleure défense

Bref, dans ce monde où les cybermenaces évoluent plus vite que les entreprises, investir dans un nouveau firewall n’est pas toujours la solution. Prendre du recul, accepter que l’on ne voit plus tout, laisser un œil extérieur parcourir son système avec fraîcheur… Voilà souvent ce qui fait basculer une stratégie de sécurité dans une maturité supérieure.

La cybersécurité n’est pas qu’une question de technologie. C’est une question de perspective. Et cette perspective, paradoxalement, se gagne souvent en invitant quelqu’un d’extérieur à regarder ce que l’on croyait parfaitement maîtriser.