Appels médicaux saturés, Doctolib répond avec une IA téléphonique disponible en continu

Avec son nouvel assistant téléphonique, la plateforme avance une promesse simple et ambitieuse qui pourrait enfin soulager des cabinets submergés par les appels.

Comment fonctionne ce nouvel assistant vocal

Le dispositif imaginé par Doctolib s’appuie sur un échange entièrement vocal qui se veut aussi naturel que possible. Grâce à la reconnaissance et à la synthèse de la parole, l’assistant comprend les demandes formulées en langage courant et répond en temps réel. Une prise de rendez-vous ou une requête administrative se règle alors en quelques phrases, sans attente interminable ni répétition de consignes.

La technologie ne se contente pas de transmettre des messages. Elle inscrit directement les rendez-vous validés dans l’agenda du praticien, classe les demandes administratives dans un format exploitable et identifie les requêtes qui nécessitent un traitement humain. Les cabinets, habitués à recevoir des centaines d’appels chaque mois, y trouvent un soutien qui libère un volume de temps non négligeable.

Un développement ancré dans la pratique médicale

La solution a été pensée avec ceux qui vivent la réalité du soin. Médecins, secrétaires et experts du secteur ont accompagné sa conception afin que l’assistant s’intègre réellement dans les usages du terrain. Les retours recueillis tout au long du processus ont permis d’ajuster les fonctionnalités avant la mise en service.

L’intégration de la technologie Aaron.ai nourrit cette approche centrée sur les besoins des praticiens. Cette brique technique affiche une compréhension fine des nuances du langage parlé, y compris lorsque les conditions d’écoute sont imparfaites au téléphone.

La protection des informations et le respect des patients

L’automatisation des échanges relance systématiquement la question de la confidentialité. Pour répondre aux inquiétudes, l’assistant se limite aux données strictement nécessaires à l’identification, à savoir nom, date de naissance et numéro de téléphone. Aucune information sensible liée à la santé n’est sollicitée, ce qui préserve le cadre réglementaire et la confiance qui entoure habituellement la relation entre patients et professionnels.

Cette retenue illustre la volonté de montrer qu’un outil moderne peut s’inscrire dans une démarche éthique sans renoncer à l’efficacité.

Quels avantages pour les professionnels de santé

Les cabinets de médecine générale et de chirurgie dentaire figurent parmi les premiers bénéficiaires. Un médecin de ville reçoit en moyenne plusieurs centaines d’appels chaque mois, souvent plus de quinze heures cumulées au téléphone. L’assistant vocal absorbe les demandes répétitives, filtre les situations plus complexes et oriente ces dernières vers les personnes capables d’y répondre.

Cette organisation redonne de la disponibilité aux équipes, qui peuvent consacrer davantage de temps à l’accueil et au soin direct. Le service fonctionne en continu, tous les jours et à toute heure, ce qui élargit notablement la plage de prise d’appels et répond aux besoins des patients au moment où ils se présentent.

Vers un accès aux soins simplifié pour tous

Une partie de la population reste peu à l’aise avec les outils numériques. En proposant un accès vocal permanent, Doctolib abaisse une barrière importante. Plus besoin d’attendre l’ouverture du secrétariat ou de maîtriser l’espace en ligne. Une simple conversation suffit pour organiser une consultation courante.

Cette facilité peut peser sur la fréquentation des cabinets, en particulier pour les publics peu équipés ou âgés. D’autres professions de santé et diverses structures hospitalières devraient s’emparer à leur tour de cet outil, ce qui étendrait encore son impact.

Des perspectives d’évolution et une généralisation progressive

La technologie vise une montée en puissance progressive. Après les médecins généralistes et les dentistes, d’autres professions comme les kinésithérapeutes, les ostéopathes ou les psychologues pourront y recourir dès deux mille vingt six. À terme, l’ensemble du secteur de la santé pourrait s’appuyer sur ce service vocal.

En parallèle, une version pensée pour assister en consultation connaît un début d’adoption dans certains établissements. Elle permet de structurer automatiquement les comptes rendus après les entretiens médicaux. Les praticiens y voient un moyen de réduire la charge administrative tout en conservant la relation qui fait le cœur de leur métier.

L’impact sur l’organisation interne des cabinets

La hausse des tâches administratives conduit souvent les cabinets à recruter plus de personnel ou à faire appel à des services externes. L’apport de l’intelligence artificielle modifie progressivement cet équilibre. En prenant en charge les appels les plus simples, le système allège la pression exercée sur le secrétariat sans remettre en question l’importance du contact humain pour les situations délicates.

Les retours du terrain évoquent une diminution des interruptions pendant les consultations et une baisse notable du stress lié aux lignes saturées. Cette combinaison entre assistance numérique et expertise humaine esquisse un fonctionnement plus serein et plus fluide pour un secteur qui cherche à retrouver du temps pour le soin.