WhatsApp lance la personnalisation des thèmes de discussion

L’application de messagerie WhatsApp, propriété de Meta, répond enfin à une demande de longue date de ses utilisateurs : la personnalisation des thèmes de discussion. Cette nouvelle fonctionnalité, actuellement en cours de déploiement sur Android et iOS, permet de modifier l’apparence des conversations, notamment le fond d’écran et les bulles de messages, pour une expérience plus agréable et personnalisée.

Une évolution attendue par les utilisateurs

Jusqu’à présent, les possibilités de personnalisation sur WhatsApp restaient limitées, contrairement à des concurrents comme Messenger et Telegram. Les utilisateurs réclamaient plus d’options pour adapter visuellement leurs discussions à leurs préférences. Cette mise à jour leur permet désormais d’appliquer des couleurs variées aux bulles de messages et d’opter pour un thème unique par conversation ou pour l’ensemble des discussions.

Des options de personnalisation enrichies

WhatsApp propose 22 couleurs différentes pour les bulles de messages et 30 nouveaux fonds d’écran. De plus, les utilisateurs peuvent importer leurs propres images pour un rendu encore plus personnalisé.

Les paramètres permettent d’appliquer ces changements de deux manières :

Globalement , pour harmoniser l’ensemble des discussions.

, pour harmoniser l’ensemble des discussions. Individuellement, pour attribuer un style différent à chaque conversation.

Cette flexibilité permet d’adapter l’ambiance des chats en fonction des interlocuteurs, qu’il s’agisse de conversations amicales, familiales ou professionnelles.

Comment activer ces nouvelles options ?

Pour ajuster le thème global de toutes les discussions :

Accédez aux Paramètres de WhatsApp. Sélectionnez Discussions. Appuyez sur Thème de discussion par défaut.

Pour personnaliser une conversation spécifique :

Sur iOS : appuyez sur le nom de la discussion en haut de l’écran.

: appuyez sur le nom de la discussion en haut de l’écran. Sur Android : cliquez sur le menu à trois points, puis sélectionnez Thème de discussion.

Un déploiement progressif

Meta prévoit une diffusion graduelle de cette mise à jour à travers le monde. Certains utilisateurs ont déjà accès à ces nouvelles options, tandis que d’autres devront patienter quelques semaines avant de les voir apparaître. Ce déploiement progressif permet de corriger d’éventuels bugs et d’assurer une transition fluide.

Cette innovation renforce la compétitivité de WhatsApp face à d’autres applications de messagerie et témoigne de l’engagement de Meta à améliorer l’expérience utilisateur.

Vers une personnalisation encore plus poussée ?

Avec l’introduction des thèmes de discussion, WhatsApp ouvre la voie à d’autres évolutions, comme la possibilité d’ajouter des stickers personnalisés, des polices de texte variées ou encore des animations spécifiques. Cette avancée pourrait aussi favoriser une adoption plus large de l’application dans certaines régions où les préférences esthétiques influencent les usages numériques.

Un atout pour les utilisateurs professionnels

Cette nouvelle fonctionnalité pourrait également séduire les professionnels utilisant WhatsApp pour gérer des chaînes ou des interactions avec leurs clients. En adaptant l’apparence des discussions à leur identité visuelle, ils offrent une expérience plus cohérente et engageante à leurs abonnés.

Grâce à cette mise à jour, WhatsApp renforce son positionnement comme une plateforme polyvalente, adaptée aussi bien aux échanges personnels qu’aux communications professionnelles.