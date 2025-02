Freelance informatique : se lancer en EURL ou SASU ?

Le statut choisi par un freelance est déterminant, il pourra conditionner de multiples aspects de sa pratique, en termes de contraintes sociales et financières. Le plus souvent deux formes juridiques s’imposent, l’EURL : Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée et la SASU : Société par Action Simplifiée Unipersonnelle. Chacune dispose de ses spécificités et avantages, qu’il est indispensable de bien comprendre pour choisir le statut le plus pertinent pour optimiser son activité.

L’EURL : sécurité et fiscalité avantageuse

L’EURL est une forme de SARL à associé unique. Elle se démarque à travers une gestion encadrée, idéal pour les freelances qui cherchent un cadre structuré.

Les avantages de l’EURL

Patrimoine personnel protégé : l’associé n’est responsable que jusqu’à concurrence de ses apports

: l’associé n’est responsable que jusqu’à concurrence de ses apports Par défaut, imposition à l’Impôt sur le Revenu (IR), bien qu’il soit possible d’opter pour l’Impôt sur les Sociétés (IS)

(IR), bien qu’il soit possible d’opter pour l’Impôt sur les Sociétés (IS) Charges sociales réduites : affiliation au régime TNS, permettant des cotisations sociales réduites face à une SASU

: affiliation au régime TNS, permettant des cotisations sociales réduites face à une SASU Gestion simple : il y a moins d’obligations administratives qu’en SASU

Les inconvénients de l’EURL

Transmission plus encadrée , la flexibilité de cession des parts sociales est réduite

, la flexibilité de cession des parts sociales est réduite Attractivité pour les investisseurs plus limitée, la structure étant moins flexible que la SASU en cas d’évolution

La SASU : régime social idéal et structure évolutive

La SASU est idéale pour mettre en place une gestion relativement souple et favoriser l’optimisation sociale, ce qui en fait un régime souvent prisé par les freelances.

Les avantages la SASU

Absence de charges sociales sur les dividendes : attention ce n’est pas le cas pour l’EURL pour laquelle les dividendes sont soumis aux cotisations sociales

: attention ce n’est pas le cas pour l’EURL pour laquelle les dividendes sont soumis aux cotisations sociales Affiliation au régime général de la Sécurité Sociale : la couverture pour le président de la SASU est plus coûteuse, mais aussi meilleure

: la couverture pour le président de la SASU est plus coûteuse, mais aussi meilleure Grande flexibilité : la liberté statutaire est conséquente et se transforme aisément en SAS en cas de besoin

Les inconvénients de la SASU

Charges sociales importantes : le président, assimilé salarié et paie des cotisations plus conséquences qu’un gérant d’EURL

: le président, assimilé salarié et paie des cotisations plus conséquences qu’un gérant d’EURL Obligation d’une rémunération au profit de la protection sociale : un président non rémunéré ne dispose d’aucune couverture sociale

: un président non rémunéré ne dispose d’aucune couverture sociale Gestion administrative plus lourde : la rédaction des statuts et les obligations liées à la comptabilité sont plus complexes qu’en EURL

EURL ou SASU : que choisir ?

La SASU est idéale pour favoriser une protection sociale complète et offre une structure évolutive, qui accompagne le développement éventuel de l’entreprise.

L’EURL, elle met la priorité sur la fiscalité, qui est plus avantageuse sous ce régime. Mais aussi sur des cotisations sociales moins lourdes, qui allègent les frais associés à la rémunération du dirigeant.

Freelance informatique, EURL ou SASU ? En définitive, cela dépend des priorités de l’indépendant et de ses objectifs de développement. Toutefois il peut être très intéressant de consulter un expert-comptable freelance informatique pour choisir le statut le plus adapté à son projet. Des cabinets comme Amarris Expertise Comptable vous permettent de profiter d’un premier RDV d’analyse gratuit et de l’accompagnement de juristes pour vous aider à faire les bons choix au regard de vos priorités et des besoins de votre projet. De quoi éviter les erreurs d’aiguillage toujours très coûteuses !