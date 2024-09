Salesforce annonce l’acquisition stratégique de Tenyx, renforçant ses capacités en intelligence artificielle vocale

L’une des principales nouvelles technologiques de ce début septembre concerne le géant américain Salesforce. Cette entreprise spécialisée dans les solutions CRM vient d’annoncer l’acquisition de Tenyx, une jeune startup basée dans la Silicon Valley, pionnière dans le développement d’agents vocaux dopés à l’intelligence artificielle. Ce rapprochement souligne l’ambition de Salesforce de s’imposer comme un leader incontesté dans le domaine des agents autonomes. L’accord définitif a été signé et la finalisation de l’acquisition est attendue avant la fin du troisième trimestre fiscal 2025.

Tenyx : une startup innovante au cœur de la Silicon Valley

Fondée en 2022, Tenyx avait rapidement attiré l’attention grâce à sa technologie avancée dans le traitement du signal vocal et au développement d’agents vocaux pour divers secteurs tels que le service client, la prise de rendez-vous médical ou encore la réalisation de sondages. Selon Crunchbase, la startup avait réussi à lever 15 millions de dollars en seed funding dès sa première année, une preuve de son potentiel considérable sur le marché.

La particularité de Tenyx réside dans son utilisation sophistiquée des grands modèles de langage (LLM), avec une méthode propriétaire de fine-tuning qui promet de réduire significativement les oublis et erreurs des modèles existants. Cette pile technologique permettrait une meilleure compréhension des intentions des utilisateurs par rapport aux SVI traditionnels. Trois modèles de LLM ont été entraînés par Tenyx, dont une variante majeure appelée Tenyx-70B.

Les objectifs de Salesforce derrière cette acquisition

L’intérêt de Salesforce pour Tenyx va bien au-delà de son simple portefeuille technologique. En intégrant cette jeune pousse, Salesforce envisage d’augmenter ses fonctionnalités d’agents autonomes, notamment au sein de sa plateforme Agentforce et de Service Cloud. Marc Benioff, PDG de Salesforce, met déjà en avant ces nouvelles synergies sur les réseaux sociaux. Lors de la grande messe annuelle Dreamforce, Agentforce devrait être l’un des thèmes principaux abordés.

Il est à noter que Salesforce n’est pas novice dans le domaine de l’IA vocale. Même si des tentatives antérieures de développement interne avaient été abandonnées au profit de partenariats stratégiques, comme ceux avec AWS et Genesys, cette acquisition montre clairement une volonté de maîtriser en interne des technologies clés. Les fonctionnalités IA avancées de Tenyx devraient permettre à Salesforce de renforcer sa compétitivité globale, tout en offrant une plus grande indépendance technologique.

Un écosystème élargi et une vision pour l’avenir

Grâce à cette acquisition, Salesforce bénéficie non seulement de la technologie innovante de Tenyx, mais aussi de son talent humain. Itamar Arel, le CEO de Tenyx, et Adam Earle, son CTO, ainsi que toute leur équipe, vont rejoindre les rangs de Salesforce pour poursuivre leur mission sous la bannière du géant du CRM. Cette intégration permettra d’enrichir les offres d’agents vocaux existantes et de pousser encore plus loin l’automatisation intelligente des interactions client.

Par ailleurs, Salesforce compte intégrer les capacités multilingues des modèles de Tenyx pour répondre aux besoins internationaux. La firme américaine semble ainsi solidement ancrée dans une stratégie visant à établir de nouveaux standards en matière d’expérience client grâce à l’intelligence artificielle.

Des perspectives commerciales ambitieuses

Le marché des assistants IA est en pleine expansion, touchant divers secteurs comme le e-commerce, la santé, l’hôtellerie et les voyages. Salesforce se positionne astucieusement en proposant non seulement des solutions techniques robustes, mais aussi des nouvelles approches tarifaires. Marc Benioff a évoqué lors d’une récente discussion avec des analystes l’idée de facturer chaque conversation IA à hauteur de 2 dollars et de proposer des crédits de consommation. Une approche commerciale adaptable pourrait potentiellement accélérer l’adoption massive de leurs agents autonomes.

L’analyste Keith Weiss, de Morgan Stanley, a relevé que Salesforce promettait des gains de productivité substantiels grâce à ses agents IA, capables de traiter jusqu’à 90% des appels habituellement gérés par des humains. Cependant, cette innovation n’est pas sans poser des questions sur l’achat de licences supplémentaires par les clients actuels.

Si tout se déroule comme prévu, l’acquisition de Tenyx par Salesforce sera finalisée avant le 31 octobre 2024. D’ici là, les équipes des deux entreprises commenceront probablement à travailler étroitement pour intégrer pleinement les technologies et lancer de nouvelles solutions lors de Dreamforce 2024. Les dirigeants, employés et clients de Salesforce peuvent s’attendre à des annonces majeures qui dessineront les contours d’une nouvelle ère pour les interactions client basées sur l’IA vocale.