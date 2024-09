Utiliser des images de haute qualité au format vectoriel peut améliorer grandement le look de votre site Web. Les statistiques montrent que 59 % des utilisateurs préfèrent parcourir des sites qui les attirent visuellement. De plus, 94 % des utilisateurs se font leurs premières impressions d’une plateforme en fonction de sa conception. Il est crucial de rester à la pointe des dernières tendances et technologies pour rester compétitif.

L’une des manières les plus courantes et efficace d’améliorer le design d’un site est d’utiliser des fichiers vectoriels gratuits, images vectorielles, illustrations vectorielles ou dessin vectoriel, en particulier généré avec l’IA.

Les plateformes fournisseuses de contenu offrent aux créateurs une possibilité avantageusement économique pour télécharger des graphiques sous licence destinés à leurs projets commerciaux. Lisez la suite pour découvrir comment les illustrations vectorielles peuvent vous aider à embellir votre site et le rendre plus attirant.

Que sont les images vectorielles ?

Les images au format vectoriel sont des graphismes numériques créés par équations mathématiques, ce qui leur donne la caractéristique de pouvoir être redimensionnés à l’infini sans aucune perte de qualité. Au lieu d’être composés de pixels comme les images matricielles, les graphiques vectoriels sont constitués de points, de courbes, de lignes et de formes. Lorsque vous mettez à l’échelle une image matricielle, elle peut devenir floue car les pixels sont étirés et la qualité de l’image ne peut être conservée. À l’inverse, les images vectorielles peuvent être facilement éditées, manipulées, recolorées, redimensionnées et personnalisées pour répondre à des besoins de conception spécifiques.

Les images vectorielles sont idéales pour la création de logos, d’icônes, de typographies et d’autres éléments graphiques nécessitant des lignes et des formes précises. Elles sont également couramment utilisées dans la conception de sites web en raison de leur petite taille de fichier, qui leur permet de se charger rapidement et facilement sur les sites en ligne. À la différence des images ou photos aux formats png ou jpeg, les formats de fichiers vectoriels standard sont SVG, AI et EPS.

Pourquoi les vecteurs sont-ils un avantage pour votre site ?

Voici les principales raisons pour lesquelles vous devriez utiliser des vecteurs de stock dans la conception de votre site web.

1. Ils participent à la cohérence visuelle de l’ensemble

Les vecteurs de banques d’images sont souvent présentés sous forme d’ensembles ou de collections avec un style et un thème cohérents, c’est ce qui permet de maintenir une apparence homogène sur l’ensemble d’un site web. Cela peut être particulièrement utile pour produire la même identité visuelle sur l’ensemble de votre plateforme et sur d’autres supports marketing. De plus, vous pouvez personnaliser les graphismes vectoriels, les adapter aux couleurs de votre marque et créer des illustrations esthétiques.

2. Ils sont facilement redimensionnables

Les graphiques vectoriels sont créés à l’aide de formules mathématiques, ce qui signifie qu’ils peuvent être agrandis ou réduits sans perdre leur qualité ou devenir pixellisés. Vous pouvez les utiliser en différentes tailles sur un site web, qu’il s’agisse de petites icônes ou de grandes images de bannière. Elles sont idéales pour les conceptions web réactives et restent claires et nettes lorsqu’elles sont affichées sur différents écrans et appareils électroniques.

3. Ils sont polyvalents

Un fichier vectoriel de banque d’images peut être utilisé comme illustration, icône, logo ou arrière-plan. Toutefois, vous devez tenir compte de la taille et du niveau de détail lorsque vous choisissez un visuel pour un usage particulier. Par exemple, les images détaillées seront parfaites en tant qu’illustrations ou arrière-plans, mais ne seront pas bien adaptées en tant qu’icônes ou logos. Les images vectorielles des banques d’images sont souvent disponibles en plusieurs formats de fichier vectoriel, ce qui les rend compatibles avec plusieurs logiciels de création et faciles à intégrer dans vos pages Web.

4. Ils aident à optimiser les performances des sites

Les images vectorielles étant typiquement plus petites, en taille de fichier, que les images matricielles, elles se chargent plus rapidement et utilisent moins de bande passante, ce qui engendre une meilleure expérience d’utilisation pour les visiteurs. De plus, utiliser des images vectorielles peut également contribuer à réduire la charge sur les serveurs du site web et à améliorer les performances globales de la plateforme.

Où trouver une image de haute qualité au format vectoriel ?

Si vous recherchez des vecteurs de grande qualité, Depositphotos est l’une des meilleures banques d’images en ligne, avec plus de 250 millions de photos, vecteurs, illustrations, vidéos, effets sonores et pistes de musique.

Cette plateforme de contenu propose de nombreuses collections d’images jpeg sur différents thèmes, vous pouvez y rechercher des fichiers par mot-clé et filtrer les résultats par portrait, orientation, nombre de personnes, couleur, saison, lieu, heure de la journée et d’autres paramètres. Vous pouvez aussi utiliser l’outil de Recherche par image pour trouver dans la galerie des visuels sous licence similaires à votre image de référence. Si vous cherchez plus particulièrement les images gratuites, choisissez l’option « gratuites » dans la barre de recherche, et visionnez les résultats.

Sur Depositphotos, grâce à une grande variété d’images et d’options pour la recherche, il est simple de trouver le bon visuel pour votre projet de conception Web, et de les utiliser légalement sans craindre une violation du droit d’auteur. Les conditions de la licence libre sont expliquées clairement et simplement sur la plateforme, indiquant toutes les limitations et les cas d’utilisation. Lorsque vous achetez des visuels, vous pouvez choisir un abonnement mensuel ou annuel, ou une formule à la demande. Depositphotos propose de nombreuses possibilités pour adapter votre budget à vos besoins, y compris un générateur d’images AI.

En résumé

Les images vectorielles de stock sont facilement extensibles et modifiables, polyvalentes et plus petites que les images tramées. C’est pourquoi les fichiers au format vectoriel peuvent constituer un complément idéal à votre conception de sites web réactifs. Visitez Depositphotos pour parcourir diverses collections d’images, utiliser des filtres de recherche, et trouver rapidement les meilleurs graphiques vectoriels pour votre projet.