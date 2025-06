Reddit teste le scan d’iris pour prouver que vous êtes humain et contrer les robots

Un vent de panique et de curiosité souffle sur Reddit : la plateforme envisage de recourir au scan d’iris via World ID pour s’assurer que chaque utilisateur est bien humain, sans pour autant lever le voile sur son identité. Une idée audacieuse pour contrer la prolifération des bots dopés à l’IA, mais qui divise déjà la communauté.

Un projet biométrique pour contrer les bots et rassurer les régulateurs

Avec plus d’un milliard d’utilisateurs et des discussions souvent sensibles, Reddit se retrouve en première ligne face à l’invasion de contenus générés par intelligence artificielle. Pour le CEO Steve Huffman, cité par plusieurs médias, il est devenu indispensable de vérifier l’humanité des membres pour protéger l’intégrité de la plateforme et répondre à des réglementations de plus en plus strictes, notamment sur la vérification d’âge pour l’accès à certains contenus.

C’est dans ce contexte que Reddit regarde de près la technologie World ID, imaginée par Sam Altman, qui repose sur un scan d’iris réalisé via le dispositif “Orb”. Cette signature biométrique attribue un identifiant unique réputé infalsifiable, censé garantir qu’un profil est bien tenu par un humain… tout en permettant à l’utilisateur de conserver son pseudonyme.

World ID : une promesse de sécurité, mais un saut vers l’inconnu pour les internautes

Le principe de World ID est simple sur le papier : le scanner analyse l’iris, génère une identité numérique mondiale, et c’est tout. Pas de stockage centralisé des images, jurent ses promoteurs, mais un code unique servant de preuve d’humanité. Dans un monde numérique où les bots prolifèrent et polluent les échanges, l’idée séduit certains acteurs de la tech en quête d’une parade efficace.

Mais la biométrie appliquée à un réseau social aussi massif reste une nouveauté. Les exemples passés, comme les scanners d’iris sur smartphones, montrent que le public reste difficile à convaincre : trop intrusifs, pas toujours fiables, et souvent abandonnés au profit d’autres technologies.

Entre rejet viscéral et nécessité sécuritaire : un débat qui s’annonce houleux

Les premières réactions publiques aux démonstrations de World ID n’ont pas tardé : à San Francisco, certains testeurs n’ont pas hésité à déclarer préférer supprimer leur compte plutôt que de livrer l’image de leur œil, comme l’a rapporté le Los Angeles Times. Pour beaucoup, la perspective de fournir un identifiant biométrique unique à une plateforme privée évoque davantage la surveillance massive que la simple vérification.

Une enquête de la société Aware menée en 2023 révèle d’ailleurs que près de la moitié des répondants ne font pas confiance aux entreprises pour collecter et sécuriser leurs données biométriques. Les craintes de fuites, de piratages ou d’usages détournés alimentent un climat de méfiance persistant.

Entre anonymat et conformité, un équilibre encore introuvable

Au-delà de la défiance des utilisateurs, Reddit doit composer avec des législations de plus en plus contraignantes, notamment sur la vérification d’âge et la protection des mineurs. La tentation de la biométrie pour répondre aux obligations réglementaires pourrait donc se renforcer. Reste à savoir si la promesse de préserver l’anonymat grâce à World ID suffira à convaincre une communauté farouchement attachée à la séparation entre identité réelle et présence en ligne.

Le choix à venir sera déterminant : Reddit pourra-t-il imposer une solution biométrique sans trahir l’esprit d’un site bâti sur l’anonymat ? Ou ce projet risque-t-il de précipiter le départ de ceux qui refusent de livrer leur iris pour rester dans l’ombre ?