Instagram et TikTok débarquent sur la TV : la vidéo sociale envahit le salon

Le canapé s’apprête à devenir le nouveau terrain de jeu des vidéos virales : Instagram et TikTok préparent des applications dédiées pour téléviseurs, promettant de révolutionner la façon dont on consomme la vidéo sociale à domicile.

Conquérir le salon : un levier de croissance et de monétisation inédit

Après avoir capté l’attention des jeunes sur smartphone, Instagram et TikTok veulent séduire un public plus large, notamment les foyers habitués aux grands écrans. L’enjeu ? Profiter de la convivialité du salon pour prolonger le temps de visionnage et générer de nouvelles recettes publicitaires, comme l’a déjà démontré le succès de YouTube sur smart TV.

Le téléviseur familial représente un marché colossal, encore peu investi par les plateformes sociales. Pour s’y imposer, elles misent sur la transformation de la vidéo courte et addictive en une expérience collective, adaptée aux habitudes de visionnage passif et prolongé du grand écran.

Adapter l’expérience mobile à la télévision : un défi technique majeur

La clé de cette offensive réside dans l’interface. Passer d’un format vertical pensé pour le pouce à un affichage horizontal piloté à la télécommande exige une refonte complète. Lors du Festival de la publicité à Cannes, David Kaufman (TikTok) a qualifié le salon de « nouvelle frontière stratégique », soulignant l’importance d’une ergonomie simplifiée et de playlists favorisant le binge-watching.

Ces nouvelles applications devraient permettre un lancement instantané des vidéos, des recommandations affinées et des options pour naviguer sans interaction tactile, recréant l’effet d’une chaîne TV linéaire… mais avec la puissance de la personnalisation algorithmique.

Nouveaux formats et audiences élargies : la promesse d’un écosystème repensé

Au-delà de la technique, cette évolution ouvre la voie à de nouveaux contenus : des formats longs, des mini-émissions, voire des concerts en direct adaptés au grand écran. Pour les créateurs, c’est la chance de toucher des publics moins familiers avec le visionnage sur mobile, notamment des générations plus âgées ou des groupes familiaux.

Instagram et TikTok espèrent ainsi accroître la visibilité des influenceurs émergents, renforcer leur rôle central et transformer la consommation individuelle de vidéos en un moment partagé dans le salon, remodelant profondément notre rapport au divertissement.

Publicité premium et guerre des plateformes : le salon devient le nouveau champ de bataille

La télévision connectée offre un inventaire publicitaire à forte valeur, ciblant des spectateurs plus attentifs et disponibles. Instagram et TikTok comptent en tirer profit en proposant des formats sponsorisés intégrés de manière fluide, optimisés pour l’usage TV. De leur côté, les algorithmes devront fusionner les historiques mobile et TV pour affiner les suggestions et maintenir l’engagement.

La compétition entre Instagram et TikTok, déjà féroce sur mobile, s’étend désormais au salon. La question n’est plus de savoir si la vidéo sociale a sa place sur grand écran, mais qui parviendra à s’y imposer comme la référence du divertissement collectif.