Intégrer l’automatisation dans votre stratégie pour une communication multicanale CRM efficace et personnalisée

Les consommateurs évoluent dans un contexte où les sollicitations sont omniprésentes, les entreprises doivent donc adopter des stratégies de communication CRM multicanales qui soient pertinentes, réactives et personnalisées. L’automatisation est un acteur central de ces stratégies, en permettant de délivrer le bon message, au bon interlocuteur, via l’optimisation des ressources internes. En l’intégrant aux outils CRM, l’automatisation se transforme en levier puissant pour impacter les contacts, fidéliser les clients et optimiser les performances marketing.

Automatisation d’une stratégie multicanale : quels intérêts ?

Les canaux de communication avec les clients sont multiples, emails, SMS, notifications push, ou réseaux sociaux par exemple constituent des points de contact complémentaires, qui ne doivent pas seulement être multipliés, mais habilement orchestrés. L’automatisation est une ressource précieuse pour créer de la cohérence, de la fluidité, pour une stratégie sur-mesure et véritablement adéquate.

L’automatisation permet la création de scénarios intelligents qui considèrent les comportements et préférences des prospects. Par exemple, un abandon de panier peut générer un email de relance, suivi d’un SMS si aucune réponse n’est enregistrée dans les 48 heures. Une typologie de séquences et de scénarios qui améliorent considérablement le taux de conversion, tout en permettant une expérience client plus fluide et moins intrusive.

Le SMS professionnel : un canal à fort impact

Le SMS est un canal remarquable, offrant un taux d’ouverture très élevé et une rapidité de lecture (9 SMS sur 10 sont lus dans les 3 minutes après réception!) qui ont de quoi séduire. L’intégrer dans une stratégie CRM, c’est décider d’envoyer des messages extrêmement ciblés, comme des rappels de rendez-vous, des offres promotionnelles, ou des alertes importantes par exemple, offrant un impact majeur.

Le SMS présente également l’avantage d’être simple et immédiat. En l’intégrant à un outil CRM comme HubSpot, il est possible d’automatiser l’envoi en fonction d’événements précis, ou du parcours client.

Comment automatiser efficacement avec HubSpot et SMSFactor ?

Si le SMS a un impact majeur dans les stratégies CRM, il doit être intégré pleinement dans votre stratégie de marketing automation, notamment grâce à la connexion des outils entre eux. C’est précisément la proposition du Plugin SMS HubSpot créé par SMSFactor.

C’est un plugin qui permet d’envoyer des SMS immédiatement depuis HubSpot, de les intégrer à des workflows automatisés et de suivre leurs performances (livraisons, clics, réponses). Vous pouvez par exemple programmer un SMS de bienvenue à la suite d’une inscription à la newsletter, ou mettre en place en campagne de relance automatique à la suite d’une période d’inactivité.

Centraliser les actions marketing dans un seul outil permet de gagner en efficacité et en cohérence. Il est possible de personnaliser les messages selon les données collectées par le CRM, pour la mise en place d’une communication entièrement sur-mesure.

L’automatisation est bien loin d’être un luxe ou une option alléchante, c’est un levier de performance très puissant pour votre communication multicanale CRM. Intégrer des outils tels que le Plugin SMS HubSpot de SMSFactor, c’est choisir de combiner la puissance de l’automatisation à l’efficacité du SMS, pour une expérience client fluide, personnalisée et engageante. Une stratégie qui saura dynamiser vos taux de conversion, votre satisfaction client et en définitive votre rentabilité.