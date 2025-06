Search Live : l’IA de Google veut remplacer le clavier sur votre smartphone

Oubliez le clavier : avec Search Live, Google transforme la recherche mobile en conversation fluide et personnalisée, au cœur de son application.

Une IA qui écoute, répond et relance : la promesse de Search Live

Disponible uniquement aux États-Unis pour le moment, Search Live est une nouvelle fonctionnalité intégrée à l’application Google sur Android et iOS. Une fois l’icône dédiée activée, plus besoin de saisir quoi que ce soit : il suffit de parler pour que l’IA comprenne la demande, formule une réponse orale et propose d’aller plus loin.

L’outil s’appuie sur une reconnaissance vocale instantanée et un modèle conversationnel contextuel, capable de suivre un échange sans que l’utilisateur ait à répéter ou reformuler sa pensée. L’objectif : permettre une recherche continue, aussi naturelle qu’un dialogue, même lorsque l’on passe d’une application à une autre.

Un moteur de recherche qui suit le fil de vos idées

Derrière Search Live, c’est la logique de l’assistant personnel qui s’impose : chaque échange enrichit la compréhension de l’IA, qui peut alors adapter ses réponses à l’intention réelle de l’utilisateur. La technologie s’appuie sur Gemini, dans une version conçue pour les interactions vocales, et permet même de reprendre une conversation interrompue grâce à l’historique de recherche.

Google vise ici un usage en mobilité ou en multitâche : un contexte où le clavier devient un frein, et où la voix, elle, fluidifie l’accès à l’information.

Interface retravaillée, expériences enrichies

Google ne s’est pas contenté d’ajouter une commande vocale. L’interface de Search Live bénéficie d’un affichage repensé, avec transcription automatique, navigation tactile simplifiée, et passage possible au texte à tout moment.

Mais l’innovation va plus loin. La prochaine étape annoncée : l’intégration de la caméra. L’utilisateur pourra bientôt “montrer” un objet ou une scène à l’IA pour obtenir des réponses encore plus précises. Un pas de plus vers un assistant multimodal, capable de comprendre la voix, l’image… et bientôt les deux en même temps.

Une stratégie claire : replacer l’application Google au cœur des usages

Search Live marque une étape stratégique pour Google. En intégrant cette fonctionnalité dans son app mobile, la firme californienne veut reconquérir un terrain où les assistants IA se multiplient. Son positionnement est net : offrir une expérience de recherche personnalisée, continue et proactive, sans rupture d’usage.

Ce choix s’inscrit dans un contexte de mutation rapide, où les moteurs classiques laissent progressivement place à des assistants intelligents, capables de comprendre, anticiper et contextualiser.

Vers une redéfinition de la recherche mobile

Pour les analystes interrogés par PCMag, Search Live n’est pas juste une innovation technique : c’est un changement de paradigme. La frontière entre moteur de recherche, assistant personnel et interface conversationnelle s’efface peu à peu. Et Google entend bien prendre l’ascendant, en s’appuyant sur son expertise des données et sa maîtrise des interfaces mobiles.

Reste une interrogation : quelle lisibilité pour l’utilisateur, face à une offre Google de plus en plus dense entre Search, Gemini, Assistant et Search Live ? La réponse viendra peut-être… en parlant directement à l’IA.