Personnalisation avancée : le guide pour éviter les messages génériques et augmenter les conversions

Vers des échanges qui ressemblent enfin à vos clients…

Depuis maintenant plusieurs années, les marques font face à un public plus exigeant, habitué à des expériences fluides et adaptées à ses attentes. À l’heure où les messages génériques saturent les boîtes mail et les fils d’actualité, la personnalisation avancée est maintenant un levier stratégique pour renforcer la pertinence d’une prise de parole.

Mais devant ce constat, quand cette personnalisation est bien pensée, c’est aussi ce qui permet d’améliorer la performance globale des actions marketing. Dans ce guide, nous vous donnons toutes les clés pour vraiment personnaliser vos messages, augmenter les conversions, et surtout éviter les nombreuses erreurs à éviter…

HubSpot : la meilleure solution pour personnaliser vos messages ?

En y regardant de plus près, les chiffres parlent d’eux-mêmes : les entreprises qui investissent d’ores et déjà dans cette approche constatent une nette progression de leurs taux d’engagement et de conversion.

Par ailleurs, pour rendre ce travail plus accessible, de plus en plus de plateformes dotées de fonctionnalités d’analyse et d’automatisation, comme HubSpot, facilitent la mise en oeuvre d’une personnalisation contextualisée et évolutive.

Que ce soit en France comme partout ailleurs dans le monde, de plus en plus d’équipes marketing s’appuient désormais sur ce type d’outils pour structurer leur stratégie et nourrir des parcours vraiment orientés client. Avec la possibilité de créer un compte gratuit sur HubSpot, il est d’ailleurs très facile de se lancer dans un tel projet sans prendre de risques…

Pourquoi la personnalisation change tout dans la relation client ?

Face à l’exigence grandissante des prospects, dès le premier contact commercial, HubSpot permet d’exploiter finement la donnée pour générer un message plus pertinent, en plus de créer un sentiment immédiat de proximité.

Cette approche a pour ambition de devenir un véritable moteur de performance, et porte déjà ses fruits. Parmi les exemples les plus marquants, L’atelier des Chefs observe par exemple 50% de conversion supplémentaire sur ses leads chauds grâce à une personnalisation mieux structurée sur HubSpot.

Dans les faits, la personnalisation permet de replacer la donnée au centre du dialogue, et d’adapter le rythme et le contenu des échanges pour être plus efficace. Tout cela contribue à donner le sentiment d’un accompagnement continu, en plus de mettre fin aux sollicitations décontextualisées et peu engageantes.

En France, le marché confirme ce besoin, si bien que 71% des consommateurs souhaitent des interactions personnalisées, rappelant que la communication standardisée ne suffit plus…

Notre guide pour une personnalisation avancée sur HubSpot

Si chaque projet est différent, et que vous devez d’abord penser à ce qui vous démarque de vos concurrents, la personnalisation de votre relation avec vos clients doit systématiquement passer par des leviers et une méthode éprouvée, et cela, dès le départ…

1. Utiliser un moteur puissant comme HubSpot pour structurer la personnalisation

Pour qu’une personnalisation soit vraiment efficace, elle doit s’appuyer sur une donnée fiable, organisée et accessible. C’est justement l’une des forces de HubSpot, qui centralise l’ensemble des signaux clients, allant des formulaires, en passant par la navigation sur votre site web, les emails, et même les interactions commerciales, afin de proposer une vision exploitable par chaque équipe.

Le fait de regrouper toutes les informations sur une seule et même plateforme donne un cadre solide à l’hyperpersonnalisation, et fluidifie au passage les échanges internes dans votre organisation.

En utilisant HubSpot, l’entreprise Devoteam a par exemple observé 31% d’augmentation de transactions conclues en combinant la segmentation, la personnalisation et l’automatisation dans HubSpot.

Et grâce aux capacités IA intégrées, HubSpot permet facilement d’analyser le comportement d’un lead ou d’un client, d’identifier automatiquement des segments pertinents et cohérents, de créer des messages adaptés en fonction des attentes et du contexte, et d’améliorer en permanence les scénarios grâce aux recommandations de la plateforme.

2. Définir une stratégie de personnalisation

Avant d’entrer dans les stratégies plus ou moins évoluées, vous devez d’abord poser quelques bases…

En effet, le marketing personnalisé va bien au-delà du prénom automatiquement inséré dans un email, mais repose sur une connaissance approfondie des besoins et des intentions du public.

Les équipes qui segmentent de manière pertinente observent d’ailleurs une progression notable. Les analyses montrent que les campagnes email segmentées génèrent jusqu’à 50% de revenus supplémentaires. Et dans le cas de Beedeez, depuis 2020, l’entreprise a enregistré 45% de croissance annuelle du trafic, portée par une stratégie de contenus et de personnalisation continue.

Pour définir votre stratégie de personnalisation, vous devez activer plusieurs leviers, comme la production de contenus pour apporter une information plus riche et mieux contextualisée, un travail autour de votre marque pour une perception en accord avec vos valeurs, un développement de la fidélité client pour créer une relation privilégiée, et une organisation plus réactive face aux attentes.

3. Exploiter la donnée de localisation

Au delà du nom et du prénom, la première information que vous pouvez personnaliser concerne la localisation. En règle générale, adapter les messages selon la région, la ville ou le fuseau horaire est une solution très facile et rapide pour créer un lien direct avec l’environnement quotidien du client.

Mieux encore, cette stratégie fonctionne aussi bien pour les événements, que pour les offres locales ou les contextes spécifiques d’un environnement géographique.

4. Mettre en place un contenu dynamique sur votre site web

Les blocs personnalisés sur votre site web offrent une expérience sur mesure dès l’arrivée d’un visiteur. En fonction de votre cas, vous pouvez y intégrer des recommandations de produits, des contenus adaptés au cycle de vie du lead, ou des relances intelligentes basées sur l’historique de consultation de chaque contact.

Toutes ces interactions permettent de créer un parcours plus fluide dans HubSpot, et visent à améliorer rapidement les taux d’engagement.

5. Déployer des campagnes de retargeting cohérentes

En étant présent au bon moment et avec une création publicitaire cohérente grâce à une solution comme HubSpot, vous pouvez très facilement rappeler la valeur d’un produit ou d’un service précédemment consulté par un prospect.

Tout cela doit reposer sur une règle très simple, mais que vous devez impérativement respecter pour gagner en efficacité. Concrètement, plus le message est aligné avec le comportement passé du client, plus la conversion progresse dans le bon sens.

6. Construire des personas précis

Pour toute votre organisation, les personas servent de boussole, et correspondent à vos clients cibles. En prenant le temps de les définir avec l’outil directement intégré de HubSpot, vous pourrez mieux comprendre les motivations, les freins et les besoins des segments clés.

A terme, cela peut faciliter la création de messages et d’expériences dans des contextes bien précis. Une fois définis, n’hésitez pas aussi à les confronter à la réalité, et surtout à les faire évoluer avec le temps quand vous estimez que cela est nécessaire.

7. Segmenter les emails selon le comportement réel

La donnée comportementale, comme les clics, les pages vues, ou les interactions récentes sur votre site web, est bien plus fiable que les simples données déclaratives de la part de vos leads.

Avec une solution comme HubSpot, la segmentation par action est particulièrement intéressante pour une meilleure pertinence des communications par email ou via d’autres canaux.

8. Personnaliser l’objet des emails

Dans une campagne d’emailing réalisée par HubSpot ou via une autre solution, l’objet influence une part majeure des taux d’ouverture.

Que ce soit avec un ton conversationnel, des questions directes à votre lead, le rappel d’un intérêt exprimé par le passé, ou la mise en avant d’une offre spécifique, autant de leviers pour créer un effet d’immédiateté…

9. Interroger directement les clients

Les sondages, les questionnaires ou même des offres permettent de révéler des données précises et déclaratives, très utiles pour enrichir les segments et améliorer la personnalisation de l’expérience. Si vous en avez la possibilité, n’hésitez pas à apporter une plus-value comme un cadeau, une promotion, ou un autre avantage qui pourrait justifier ces demandes d’information, y compris via des jeux concours.

HubSpot permet justement de réaliser toutes sortes d’opérations pour enrichir une base de données, pour finalement les exploiter par la suite avant la conversion.

10. Utiliser l’intelligence artificielle pour anticiper les attentes

Que ce soit dans le monde de l’e-commerce comme dans le B2B, l’intelligence artificielle peut être utilisée pour analyser les comportements de vos contacts et prédire les besoins en temps réel.

Cette utilisation permet d’envoyer un message parfaitement aligné avec l’intention du moment, sans toutefois y passer trop de temps. Là encore, HubSpot intègre justement ces mécanismes pour automatiser la segmentation et optimiser les scénarios de vos campagnes marketing.

FAQ

Comment démarre-t-on une stratégie de personnalisation ?

Une stratégie de personnalisation commence systématiquement en structurant la donnée. Pour cela, avec une solution comme HubSpot, vous pouvez opter pour une segmentation comportementale, créer des personas, et centraliser toutes les informations nécessaires.

La personnalisation est-elle adaptée au B2B ?

Oui, contrairement à ce que l’on pourrait penser, la personnalisation est tout à fait adaptée au B2B, et peut-être même davantage qu’en B2C. Dans certains domaines d’activité, les cycles de vente sont longs, et la pertinence des échanges que vous pouvez avoir avec vos leads influence directement la conversion.

Faut-il beaucoup de données pour personnaliser efficacement ?

Non, vous n’avez pas forcément besoin de beaucoup de données pour personnaliser efficacement vos messages. Il suffit parfois de quelques signaux comme des pages consultées sur votre site web, des intérêts pour des produits, un contexte d’achat, ou encore les interactions précédentes.