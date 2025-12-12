Support IT, SAV, télétravail : pourquoi EasyRemote by Septeo réinvente la prise en main à distance

Dans le support informatique, la prise en main à distance est devenue un réflexe. On l’utilise pour dépanner un collaborateur en télétravail, intervenir sur un serveur, assister un client en SAV ou accompagner une équipe interne.

Pourtant, malgré l’usage massif de ces outils, beaucoup de professionnels IT ont le même sentiment : les solutions présentes sur le marché sont efficaces, certes, mais souvent lourdes, pas toujours très transparentes sur la sécurité, et rarement adaptées au quotidien très opérationnel du support.

C’est précisément dans ce paysage qu’EasyRemote by Septeo a fait son apparition. Une solution française, pensée par des équipes techniques qui connaissent bien la réalité du terrain, et qui ne se contente pas de répliquer ce que font les géants américains du marché. Elle propose un autre regard, plus léger, plus direct, plus proche des besoins réels des équipes IT.

L’outil est à découvrir sur www.easyremote.septeo.com, pour ceux qui souhaitent tester cette approche plus directe de la prise en main à distance.

Une solution 100 % française, pensée pour les pros de l’IT, éditée et hébergée en France par le groupe Septeo

Contrairement à beaucoup de plateformes de contrôle distant, EasyRemote by Septeo n’est pas un produit générique destiné à tout le monde. Le logiciel a été développé pour les techniciens, les prestataires infogérants, les équipes de support interne et les services SAV qui doivent intervenir rapidement sans perdre de temps en configuration. L’outil est édité et hébergé en France, par le groupe Septeo, un acteur déjà bien implanté dans le logiciel professionnel.

Ce positionnement n’a rien d’un argument marketing, il garantit surtout une maîtrise complète de la chaîne technique, depuis le développement jusqu’à l’hébergement, et répond aux attentes croissantes des entreprises françaises qui cherchent des solutions plus souveraines.

À l’heure où beaucoup de solutions de prise en main à distance sont pilotées depuis l’étranger, parfois sans visibilité précise sur la localisation réelle des données, ce choix devient un avantage réel.

Une simplicité administrative, moins de zones d’ombre, et un support qui parle la langue et comprend les cas d’usage locaux.

Prise en main “comme si vous étiez sur place”, sans lourdeur technique avec une connexion full web, sans configuration complexe

Les techniciens le savent, la valeur d’un bon outil se mesure souvent dans les 10 premières secondes d’utilisation. Si on doit expliquer au client comment installer un module, modifier un pare-feu ou cliquer sur une série de boutons inconnus, la séance démarre mal. EasyRemote by Septeo contourne ce problème avec une approche radicalement simple : une connexion full web, sans tunnel compliqué, sans configuration préalable, sans module lourd à déployer.

En clair, on envoie un lien, l’utilisateur clique, et la session peut démarrer.

Cette fluidité change tout, surtout lors d’un dépannage d’urgence. Le technicien n’a pas la sensation de « forcer » la procédure, et l’utilisateur n’est jamais perdu. La manipulation ressemble à une présence sur site : fluide, directe, sans temps mort. Même en télétravail, où les connexions varient parfois d’une heure à l’autre, l’outil reste stable. L’objectif est de reproduire l’expérience la plus proche d’une intervention physique, mais sans faire perdre du temps aux deux parties.

De nombreux modes pour couvrir tous les cas d’usage et adresser tous les utilisateurs

L’un des points souvent reprochés aux solutions du marché, c’est leur manque de nuance. Certaines sont parfaites pour le support interne mais limitées pour le SAV. D’autres sont taillées pour le télétravail mais pas pour la maintenance serveur. EasyRemote by Septeo évite cet écueil en proposant une gamme de modes qui couvrent les situations du quotidien.

Il y a le mode classique, pour la prise en main standard. Le mode d’assistance ponctuelle, idéal lorsque l’utilisateur n’a pas de client permanent installé. Le mode destiné au suivi régulier d’un parc machine. Le mode pensé pour les interventions sensibles où un contrôle précis des autorisations est nécessaire.

Cette diversité permet d’utiliser le même outil, qu’on soit technicien en TPE, expert dans une équipe IT d’un grand groupe ou prestataire gérant des dizaines de clients différents. Pas besoin de jongler entre plusieurs plateformes ou licences, l’outil s’ajuste, ce qui simplifie réellement le travail.

Une sécurité au niveau des enjeux actuels avec un chiffrement de bout en bout et une plateforme certifiée ISO 27001

La prise en main à distance n’est plus un simple outil de support technique. C’est une porte d’entrée directe vers les machines, les données, parfois les environnements de production. Les cyberattaques ont prouvé qu’un logiciel de téléassistance mal protégé peut devenir un risque majeur.

EasyRemote by Septeo part de ce constat. Le chiffrement est de bout en bout, ce qui évite les interceptions ou les détournements entre le technicien et le poste assisté. La plateforme repose sur une infrastructure certifiée ISO 27001, ce qui témoigne d’une maîtrise globale de la sécurité, et pas seulement d’un empilement de couches techniques. Ce niveau d’exigence est devenu indispensable.

Des fonctionnalités taillées pour le support IT au quotidien

Un bon outil n’est pas forcément celui qui en fait le plus, mais celui qui sait accompagner les petites actions répétitives. Déployer une mise à jour ou un correctif, transférer un fichier, vérifier une configuration système, relancer un service, suivre un poste sur la durée. EasyRemote by Septeo propose justement des fonctionnalités conçues pour ces tâches réelles. Pas de superflu, l’outil mise sur la rapidité, l’efficacité, la visibilité sur l’état du poste, le pilotage au fil de l’eau.

Les techniciens retrouvent un environnement familier, sans avoir à se réadapter à une interface trop complexe ou trop “marketing”.

Un positionnement clair face aux “gros” du marché

Le marché de la prise en main à distance est dominé par de grands acteurs mondiaux, souvent américains. Ces solutions sont puissantes, mais elles embarquent aussi des contraintes : licences coûteuses, opacité sur la gestion des données, interfaces lourdes, dépendance à des serveurs étrangers.

EasyRemote by Septeo choisit un autre chemin en proposant une alternative plus légère, plus transparente et plus proche du terrain. Une approche « utile avant tout », centrée sur le besoin réel du technicien plutôt que sur la course aux fonctionnalités. Ce positionnement séduit de plus en plus les professionnels qui cherchent une solution fiable, simple à maîtriser et hébergée en France.