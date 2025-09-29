Meta dévoile Vibes, sa nouvelle plateforme de vidéos courtes générées par IA

Une pluie de clips artificiellement créés débarque sur les écrans : Meta officialise Vibes, son réseau de vidéos courtes conçues par intelligence artificielle. Une façon pour le groupe de tester jusqu’où peut aller la créativité assistée par machine, dans un secteur déjà saturé de formats express.

Comment fonctionne le flux Vibes sur Meta

Disponible via une application dédiée à l’IA et sur le site officiel du groupe, Vibes propose un flux en plein écran où défilent uniquement des vidéos générées par intelligence artificielle. Les utilisateurs peuvent se contenter de scroller ou devenir créateurs en quelques secondes. Une simple invite textuelle permet de donner naissance à un clip inédit, ou de remixer une séquence existante en ajoutant des visuels, transitions ou musiques.

Le principe rappelle d’autres plateformes centrées sur le défilement infini, à la différence que chaque contenu est ici produit ou transformé par IA. L’expérience se veut plus immersive et plus flexible que les formats classiques.

Des partenaires technologiques pour crédibiliser le projet

Meta ne s’appuie pas seulement sur ses propres modèles. Pour Vibes, le groupe a fait appel à plusieurs acteurs de la création assistée par IA, dont Midjourney, afin d’élever la qualité graphique et la diversité des vidéos. L’idée est d’éloigner l’initiative de l’image d’« expérience gadget » qui colle encore aux contenus générés automatiquement.

En misant sur des clips réalistes et expressifs, Meta affiche clairement son ambition : devenir l’un des poids lourds de ce marché en plein essor.

Une expérience sociale et multiplateforme

Vibes n’est pas qu’un catalogue de vidéos. Les utilisateurs peuvent commenter, partager et réagir, dans la continuité des logiques sociales déjà au cœur de Meta. Autre avantage, les créations circulent facilement vers Instagram et Facebook, ce qui devrait accélérer la diffusion et favoriser l’adoption de l’outil par un public varié.

Les inquiétudes face à la prolifération de contenus IA

Le lancement soulève néanmoins des réserves. De nombreux observateurs craignent une avalanche de vidéos qualifiées de « slop », perçues comme peu originales ou dénuées de valeur ajoutée. À cela s’ajoute le risque de voir émerger de fausses informations, des détournements malveillants ou des mises en scène trompeuses.

La simplicité de création ouvre de nouvelles questions de modération, d’éthique et de transparence, auxquelles Meta devra répondre rapidement pour crédibiliser son projet.

Vibes, vitrine de la nouvelle stratégie IA de Meta

Le timing n’a rien d’anodin. Meta vient de regrouper ses activités liées à l’IA au sein d’une nouvelle entité, Superintelligence Labs, après une série de réorganisations internes. Avec près de 165 milliards de dollars générés récemment, le groupe cherche à consolider de nouveaux relais de croissance grâce à l’intelligence artificielle, qu’il s’agisse de publicité vidéo, de lunettes connectées ou désormais de contenus sociaux.

Des débuts accueillis avec prudence

Les premières réactions oscillent entre curiosité et scepticisme. Certains rappellent que la demande pour ce type de service reste floue, d’autres soulignent le paradoxe entre l’attrait croissant pour l’authenticité et l’essor des contenus artificiels.

Meta, de son côté, mise sur la montée en puissance de la technologie et sur l’effet viral des formats courts. Reste à savoir si Vibes s’imposera comme une nouvelle habitude numérique ou comme une expérimentation de plus dans la course effrénée à l’IA.