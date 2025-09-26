Google Meet intègre Ask Gemini, un assistant IA pensé pour transformer les réunions

Plus besoin de perdre le fil d’une réunion interminable : Google Meet mise désormais sur l’intelligence artificielle pour en alléger la charge cognitive.

Un assistant pensé pour fluidifier les échanges

Ask Gemini n’est pas un simple module ajouté à Google Meet. L’assistant analyse les conversations, génère des synthèses automatiques et fournit en temps réel un relevé des points essentiels. Les participants arrivés en retard ou momentanément distraits n’ont plus à craindre d’avoir manqué une décision clé : l’IA veille à capturer l’essentiel.

Plus encore, l’outil repère les décisions actées et les actions envisagées, et permet de poser des questions ciblées sans interrompre la dynamique collective. Chaque participant peut interagir directement avec l’assistant, ouvrant la voie à un suivi beaucoup plus personnalisé des discussions.

Comment fonctionne Ask Gemini ?

Dès son activation, Ask Gemini capte le flux audio via les sous-titres générés en temps réel et le croise avec les documents partagés dans l’espace de travail, qu’il s’agisse de feuilles de calcul, de présentations ou de rapports. Cette contextualisation lui permet d’apporter des réponses précises, qu’il s’agisse d’un résumé d’intervention ou de la mise en avant d’un point clé.

Autre atout : les requêtes adressées à l’assistant restent privées. Seule la personne concernée voit la réponse, tandis qu’une notification signale à tous que l’IA est intervenue, garantissant transparence et confidentialité.

Un déploiement progressif dans Workspace

Pour l’heure, seuls les abonnés Workspace Business Plus bénéficient de l’ensemble des fonctionnalités. Google prévoit toutefois d’ouvrir l’accès aux formules Business Starter, Enterprise Standard et Enterprise Plus dès 2026, en ajustant les options selon les retours des premiers utilisateurs.

Les organisateurs gardent la main : Ask Gemini peut être désactivé à tout moment, et des paramètres au niveau de l’organisation permettent de limiter ou d’autoriser son usage dès la planification.

Productivité et confidentialité au cœur des promesses

L’assistant promet de réduire la dispersion liée à la rédaction manuelle des comptes rendus, libérant du temps pour la réflexion stratégique. Un choix de conception important rassure également : ni les questions posées ni les réponses générées ne sont conservées une fois la réunion terminée.

Cette garantie de non-conservation des données vise à protéger les discussions sensibles, en particulier lorsque les réunions touchent à des sujets stratégiques ou confidentiels.

Entre promesses et limites de l’IA

Google rappelle toutefois que l’outil n’est pas infaillible. Des erreurs d’interprétation peuvent survenir, obligeant les utilisateurs à vérifier la pertinence des réponses avant toute décision.

Avec Ask Gemini, Google Meet illustre une mutation déjà engagée : l’arrivée d’agents conversationnels spécialisés au cœur des outils collaboratifs. Reste à voir si ce nouvel équilibre entre gain de productivité, personnalisation et respect de la vie privée saura convaincre les organisations à grande échelle.