La Chine abandonne ses poursuites antitrust contre Google pour mieux peser sur Washington

Pékin a mis un terme à son enquête antitrust visant Google. Un geste diplomatique qui s’inscrit dans un jeu de tensions où TikTok et Nvidia occupent désormais le devant de la scène.

Pékin met fin à l’offensive contre Google

Après plusieurs mois d’investigations, l’autorité chinoise de la concurrence a officiellement clos l’enquête visant Google, filiale d’Alphabet. Cette procédure, ouverte en février, s’inscrivait dans le climat tendu des relations commerciales sino-américaines, où chaque dossier technologique sert aussi de signal politique. Pékin avait pointé du doigt un possible non-respect de la législation antimonopole, une accusation fréquente dans un contexte où rivalités économiques et intérêts diplomatiques s’entremêlent.

Cette décision constitue un revirement, d’autant que l’affaire était devenue un symbole des frictions entre les deux pays. Elle intervient alors que Washington maintient une pression forte via ses sanctions douanières, et que Pékin cherchait à montrer qu’il pouvait utiliser la régulation comme levier stratégique.

Un message calculé en direction des États-Unis

La fermeture du dossier Google ne tombe pas au hasard. Elle survient au moment où les discussions entre Pékin et Washington s’intensifient sur plusieurs fronts sensibles. Pour de nombreux observateurs, ce retrait traduit la volonté chinoise d’envoyer un signal d’apaisement à son rival.

Même si Google n’aurait pas encore reçu de notification officielle, le calendrier interroge. Pékin semble vouloir ouvrir une brèche dans le dialogue en assouplissant sa position sur un géant américain, tout en gardant d’autres cartes en main.

TikTok et Nvidia, nouvelles pièces sur l’échiquier

Parmi ces cartes, TikTok reste un dossier brûlant. Une loi américaine exige que ses activités nationales soient cédées à des entreprises locales, une exigence qui crispe Pékin. Des déclarations récentes évoquent un accord de principe, mais rien n’indique que la querelle soit réglée.

En parallèle, la Chine tourne désormais son attention vers Nvidia. Le champion californien des puces graphiques est accusé d’avoir franchi les lignes rouges de la législation antimonopole. Pékin alterne ainsi les signaux : ouverture envers Google, fermeté envers Nvidia, vigilance constante sur TikTok. Une façon d’équilibrer les rapports de force sans se priver d’outils de pression.

La géopolitique au cœur du numérique

Ces décisions révèlent la complexité du bras de fer entre les deux premières puissances mondiales. L’assouplissement vis-à-vis de Google contraste volontairement avec le durcissement observé ailleurs. Cette approche modulée permet à la Chine de conserver des marges de négociation tout en affichant sa capacité à protéger ses intérêts stratégiques.

Pour les grandes entreprises technologiques, la leçon est claire : l’environnement réglementaire international n’est jamais figé. Les annonces officielles dépassent le seul cadre juridique et influencent directement les dynamiques de marché. Coopération et confrontation s’entrelacent, laissant les groupes américains comme Google ou Nvidia naviguer dans un climat instable mais riche en opportunités diplomatiques.