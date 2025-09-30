Amazon accepte de payer 2,5 milliards de dollars pour mettre fin à un litige sur les pratiques de Prime

Amazon vient de solder un bras de fer historique avec l’autorité américaine de la concurrence. Le groupe versera 2,5 milliards de dollars pour clore une procédure liée aux pratiques jugées trompeuses entourant l’abonnement et la résiliation de son service Prime.

Les dark patterns dans le viseur de la FTC

L’affaire a démarré en 2023, après une vague de plaintes déposées auprès de la Federal Trade Commission. Les enquêteurs ont mis au jour plusieurs mécanismes de conception d’interface, qualifiés de dark patterns, qui auraient conduit des millions de clients à souscrire Prime sans en mesurer pleinement la portée.

Les boutons d’adhésion, souvent mis en avant, jouaient sur des formulations ambiguës comme « Non, je ne veux pas de livraison gratuite », tandis que la procédure de résiliation se transformait en véritable parcours du combattant. Amazon avait même baptisé ce processus « Iliade », clin d’œil assumé à l’épopée homérique.

Une amende record et un vaste plan de remboursement

Pour mettre un terme aux poursuites, Amazon s’engage à verser un milliard de dollars au Trésor fédéral et 1,5 milliard aux consommateurs lésés. Près de 35 millions d’abonnés pourraient obtenir un remboursement, calculé selon l’usage réel du service après souscription.

Les clients ayant utilisé Prime moins de trois fois au cours de l’année suivant leur inscription seront automatiquement remboursés. Ceux qui en ont profité davantage devront en faire la demande via un formulaire. Le dispositif doit encore recevoir l’aval d’un juge, étape classique dans ce type d’affaires.

Des règles strictes imposées à Amazon

Au-delà de l’aspect financier, l’accord impose des changements structurels. Amazon devra désormais afficher clairement le coût, la fréquence des prélèvements et les conditions de désabonnement de Prime. Le consentement explicite des utilisateurs deviendra obligatoire pour toute souscription ou reconduction.

Sur les dix prochaines années, la plateforme devra respecter un protocole strict garantissant simplicité et transparence. Les options de résiliation devront être visibles et compréhensibles, bannissant toute approche jugée manipulatrice.

Un signal fort dans la régulation des géants du numérique

Ce règlement illustre un mouvement plus large de durcissement face aux manipulations d’interface. Les autorités américaines scrutent de plus en plus les pratiques des grandes plateformes, qu’il s’agisse d’abonnements, de collecte de données ou de modèles tarifaires.

La sanction infligée à Amazon pourrait servir de précédent. Elle envoie un avertissement clair à l’ensemble des acteurs numériques : la croissance ne peut plus s’appuyer sur des dispositifs opaques qui orientent le consommateur à son insu.

La ligne de défense d’Amazon

Officiellement, Amazon ne reconnaît aucune faute. Le groupe met en avant sa volonté de se concentrer sur l’innovation et sur la satisfaction des clients, tout en tournant la page de ce différend. Une communication calibrée pour rassurer à la fois les investisseurs et les abonnés.

Cette affaire marque une étape dans la relation entre design d’interface, transparence commerciale et droits des consommateurs. Pour Amazon, elle annonce surtout un changement durable de pratiques, sous la surveillance constante d’un régulateur déterminé à encadrer les géants du numérique.