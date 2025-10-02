Bruxelles enquête sur SAP pour pratiques anticoncurrentielles

La Commission européenne s’attaque au géant allemand des logiciels de gestion, soupçonné d’avoir verrouillé le marché du support technique à son avantage.

Pourquoi Bruxelles cible SAP

L’exécutif européen a ouvert une enquête officielle visant SAP, acteur incontournable des progiciels de gestion intégrés. En cause, la manière dont l’éditeur structure ses offres de support et de maintenance. Présent dans des milliers d’entreprises en Europe, il est soupçonné d’abuser de sa position dominante en intégrant presque systématiquement la maintenance dans ses contrats, limitant ainsi la liberté de choix de ses clients.

La Commission cherche à savoir si ces pratiques empêchent les entreprises de recourir à des prestataires tiers ou de résilier plus facilement leurs contrats. Les autorités veulent déterminer si SAP verrouille délibérément le marché en imposant des clauses restrictives.

Des clauses qui entretiennent la dépendance

Dans le détail, Bruxelles s’intéresse à des contrats où la maintenance est incluse sans réelle possibilité de dissociation. Résultat, les clients se retrouvent liés à SAP même lorsqu’ils souhaitent explorer d’autres options pour ces services.

Certains accords prévoient aussi des engagements longs, empêchant toute rupture anticipée du service de maintenance. Cette mécanique contraint les entreprises à continuer de payer pour un support interne jugé parfois inadapté ou trop coûteux. Ces restrictions alimentent un sentiment de dépendance et freinent la concurrence dans le secteur du support logiciel.

Des frais de retour dissuasifs

Autre point soulevé par Bruxelles, les frais imposés aux clients qui reviennent chez SAP après avoir fait appel à un tiers. Ces coûts de réintégration, parfois élevés, constituent selon la Commission un frein concret à la mobilité entre fournisseurs.

Cette barrière a un double effet. Elle décourage les entreprises d’expérimenter des alternatives et elle réduit la pression concurrentielle sur SAP. Les associations de clients et partenaires observent la situation de près, conscientes de l’impact potentiel sur la diversité et l’innovation dans l’écosystème numérique européen.

SAP se défend

Face aux accusations, SAP rappelle que ses pratiques s’inscrivent dans les standards de l’industrie. Le groupe assure vouloir coopérer avec la Commission et fournir toutes les explications nécessaires.

L’annonce de l’enquête a néanmoins fait reculer son cours de Bourse, reflet des craintes d’éventuelles sanctions financières pouvant atteindre 10 % de son chiffre d’affaires mondial. Mais au-delà de l’amende, c’est la perspective d’une remise en cause structurelle de ses pratiques qui inquiète ses dirigeants.

Un enjeu stratégique pour l’Europe numérique

Au-delà du seul dossier SAP, cette affaire illustre un débat plus large autour des positions dominantes dans le numérique. Si les accusations sont confirmées, elles pourraient rebattre les cartes sur le marché du support logiciel et redonner de l’air aux prestataires indépendants.

La capacité de la régulation européenne à imposer plus de transparence et de choix aura un impact direct sur la manière dont les entreprises, grandes ou petites, gèrent leurs systèmes d’information. Ce bras de fer entre Bruxelles et SAP dépasse donc largement le cas d’une entreprise, en posant la question du véritable équilibre des forces dans l’économie digitale européenne.