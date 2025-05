L’Intelligence Marketing Day 2025 revient à Rennes avec l’IA en fil rouge

Entre révolutions algorithmiques et nouveaux récits de marques, le marketing se redessine. À Rennes, un événement veut en tracer les contours avec ambition et méthode.

L’époque n’est plus aux promesses vides ni aux buzzwords recyclés. Pour naviguer dans un paysage digital en perpétuelle mutation, les professionnels du marketing cherchent désormais des solutions tangibles, des outils éprouvés, et des visions long terme. C’est exactement ce que propose l’Intelligence Marketing Day, dont la neuvième édition se tiendra le 17 juin 2025, au Couvent des Jacobins à Rennes.

Un programme conçu pour confronter les idées à la réalité

Plutôt que d’empiler les concepts théoriques, l’IMD 2025 revendique une approche orientée terrain. Sur la journée, 24 sessions rythmeront les échanges, dont 18 co-construites avec des partenaires du secteur. Masterclass, tables rondes, études de cas : chaque format a été pensé pour connecter les idées aux contraintes concrètes des métiers.

Le fil rouge ? Une productivité augmentée par la technologie, mais jamais déconnectée des enjeux humains. On parlera d’IA pour fluidifier les processus, de réseaux sociaux revisités par l’automatisation, mais aussi de publicité nouvelle génération ou de CRM plus intelligents. Le tout, illustré par des retours d’expérience concrets, loin des effets d’annonce.

Quand la réflexion stratégique prend le dessus

Au-delà des ateliers, cinq grandes conférences viendront baliser les grands débats de la journée. L’intelligence artificielle y sera omniprésente, mais sous un angle volontairement pluriel : enjeux éthiques, impacts opérationnels, nouveaux modèles de création de valeur.

Certains talks s’aventureront plus loin encore, en abordant des sujets comme l’intelligence émotionnelle appliquée au marketing ou les mutations structurelles à attendre d’ici 2034. Une façon d’ouvrir des perspectives, sans jamais perdre de vue l’exigence du présent.

Des têtes d’affiche à la hauteur des ambitions

Pour accompagner cette montée en gamme du contenu, l’événement s’offre une affiche solide. En tête : Pam Didner, consultante internationale et CMO aguerrie, qui partagera sa vision de l’IA appliquée au marketing lors d’une conférence attendue sur les usages concrets de l’IA à l’échelle mondiale.

Elle sera entourée de profils tout aussi inspirants, à commencer par Christophe Haag, qui explore depuis des années la place des émotions dans les dynamiques collectives. À ses côtés, Cyril de Sousa Cardoso, spécialiste de la stratégie et de l’innovation, ou encore le journaliste Thomas Huchon, connu pour son travail sur la désinformation. Une diversité d’approches qui devrait garantir des échanges aussi pointus qu’inattendus.

Une dynamique installée dans le paysage français

Depuis ses débuts, l’IMD a accueilli plus de 6000 participants, entre Rennes et Lyon. Sa montée en puissance reflète un besoin clair du secteur : celui d’espaces où la technologie rencontre l’usage, et où les tendances se confrontent à l’expérience.

Avec 25 partenaires mobilisés pour cette édition 2025, l'événement s'inscrit plus que jamais dans l'écosystème marketing français comme un catalyseur d'échanges, d'idées, et d'anticipation.