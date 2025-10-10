La génération Z s’impose comme le moteur de l’adoption de l’IA générative

Les 18-24 ans s’emparent de l’intelligence artificielle générative avec une aisance déconcertante, laissant derrière eux un fossé générationnel qui bouscule les usages et les équilibres dans le monde du travail. C’est le constat de la 3ᵉ vague du baromètre mené par Talan avec l’Ifop sur la perception des IA génératives.

La jeunesse comme catalyseur d’un nouveau modèle numérique

Près de 85 % des 18-24 ans ont déjà testé ou intégré des outils d’IA générative dans leur quotidien, contre à peine plus d’un tiers des plus de 35 ans. L’écart illustre une fracture générationnelle qui dépasse la simple adoption technologique. Pour la génération Z, ces solutions ne sont pas accessoires mais naturelles, façonnées par une éducation numérique précoce et une familiarité constante avec les innovations.

Leur entrée sur le marché du travail bouleverse déjà les méthodes de collaboration. Les jeunes professionnels arrivent armés d’outils et de réflexes qui redéfinissent les processus internes des entreprises.

Des usages variés, loin du gadget

Pour beaucoup, l’IA générative est devenue un outil d’efficacité plutôt qu’un divertissement. Elle fluidifie la rédaction, automatise les corrections, simplifie les recherches documentaires et génère des synthèses utiles. Quatre jeunes sur dix estiment qu’elle leur permet de gagner un temps précieux dans leurs études.

En entreprise, son rôle s’élargit encore : prise de notes, rapports, formules complexes, tâches répétitives… l’IA libère du temps pour des missions plus stratégiques.

Des compétences perçues comme acquises

Contrairement à leurs aînés, qui peinent parfois à se sentir à l’aise avec ces technologies, les 18-24 ans revendiquent une maîtrise naturelle des outils génératifs. Ce sentiment d’aisance nourrit un effet d’entraînement : ils diffusent les bonnes pratiques et encouragent leurs pairs à adopter ces solutions.

Résultat, la génération Z ne se contente pas d’utiliser l’IA. Elle devient un vecteur de diffusion, un relais qui accélère la modernisation des usages dans de nombreux secteurs.

Enthousiasme tempéré par la vigilance

L’optimisme ne signifie pas absence de prudence. Sept jeunes sur dix se disent préoccupés par la sécurité des données et plus de la moitié doutent parfois de la fiabilité des résultats produits. Mais cela n’entrave pas leur curiosité ni leur volonté d’expérimenter. Plus de six sur dix recommanderaient quand même l’IA générative à leur entourage, contre une proportion bien plus faible dans les générations plus âgées.

Cet équilibre entre enthousiasme et vigilance façonne une relation singulière à la technologie : engagée, confiante mais consciente de ses limites.

Entreprises et institutions face au défi générationnel

Cette adoption massive soulève une question stratégique pour les organisations. Comment intégrer ces attentes alors que beaucoup accusent un retard dans la mise en œuvre des outils d’IA ?

Les employeurs se retrouvent face à un défi double : offrir un cadre de travail adapté aux nouveaux réflexes numériques tout en formant les collaborateurs plus âgés pour éviter une fracture interne. Faute d’un accompagnement rapide, l’écart risque de s’élargir, laissant les plus jeunes en avance et les entreprises en décalage.