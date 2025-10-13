Google dévoile Gemini Enterprise, son grand plan pour infuser l’IA dans toutes les strates de l’entreprise

L’arrivée officielle de Gemini Enterprise marque une nouvelle étape dans la stratégie de Google : faire de l’intelligence artificielle un moteur du travail quotidien. La firme veut offrir aux entreprises une plateforme unique, capable de réunir modèles avancés, outils collaboratifs et agents intelligents, sans exiger de compétences techniques particulières.

Une interface pensée pour accélérer l’adoption de l’IA

Au cœur du projet, une interface de chat centralisée donne accès à l’ensemble des capacités de l’écosystème Google : modèles Gemini, génération d’images avec Imagen, création vidéo avec Veo, ou encore automatisations sans code. L’idée : permettre à chacun de concevoir ses propres workflows via le Workbench, un espace où l’on peut créer, tester ou importer des agents selon ses besoins métiers.

Une interconnexion poussée avec les outils existants

Gemini Enterprise ne vit pas en vase clos. La solution se connecte aussi bien à Google Workspace qu’à Microsoft 365, Box, Confluence, Github, Jira ou Salesforce. Cette ouverture facilite la circulation des informations et intègre l’IA au cœur des outils déjà utilisés, sans changer les habitudes des équipes.

Un écosystème d’agents pour tous les métiers

L’un des points forts de la plateforme réside dans son catalogue d’agents spécialisés, dont Code Assist pour le développement et DeepResearch pour l’analyse stratégique. Ces modules sont accessibles depuis le Gemini Agent Store, une marketplace interne où Google et ses partenaires pourront publier leurs propres créations. Chaque entreprise peut également enrichir sa bibliothèque d’agents sur mesure pour répondre à des besoins précis : automatisation RH, suivi marketing, pilotage financier, support client ou reporting.

Gouvernance et sécurité au centre du dispositif

L’adoption massive de l’IA en entreprise pose la question du contrôle. Google mise donc sur un tableau de bord centralisé permettant de superviser les agents, d’auditer leurs actions et de paramétrer les politiques de conformité. Les administrateurs peuvent ainsi maîtriser les flux de données entre applications et garantir la traçabilité des opérations, tout en préservant la flexibilité d’usage pour les collaborateurs.

Une solution multilingue et adaptée à tous les secteurs

Pensée pour s’intégrer dans des environnements variés, Gemini Enterprise prend déjà en charge 46 langues, dont le français, l’allemand ou le japonais. De la DSI au marketing, en passant par la finance ou les RH, la plateforme se veut transversale et accessible à tous les profils, qu’ils soient experts techniques ou utilisateurs métiers.

Des offres modulaires selon la taille de l’entreprise

Google propose plusieurs formules : Business à environ 21 $ par mois et par utilisateur, et Enterprise à 30 $, avec engagement annuel. Des variantes Standard et Plus viennent répondre à des exigences accrues de sécurité ou de conformité. Une stratégie tarifaire souple, alignée sur la volonté d’élargir le champ d’adoption de l’IA au-delà des grands groupes.

Une feuille de route évolutive

Gemini Enterprise se positionne comme un hub central amené à grandir. Google prévoit déjà d’y ajouter de nouveaux agents et d’enrichir ses capacités multimodales : traitement du texte, de l’image, de la vidéo ou du code. L’ambition est claire : faire de Gemini Enterprise le socle d’un écosystème d’IA professionnel en constante expansion, capable de s’adapter à la diversité des usages et des rythmes de transformation numérique.