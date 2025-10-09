Comet, le navigateur de Perplexity, devient gratuit et mise sur l’IA pour concurrencer les navigateurs traditionnels

Après avoir fait patienter des millions d’utilisateurs sur liste d’attente, le navigateur développé par Perplexity AI s’ouvre enfin gratuitement à tous. Une annonce qui pourrait changer la façon dont nous concevons la navigation web.

Une ouverture stratégique pour séduire le grand public

Jusqu’ici, Comet était réservé à une poignée d’abonnés premium. Ce modèle restreint a contribué à alimenter une curiosité massive, traduite par plusieurs millions d’inscriptions sur liste d’attente. L’annonce de sa gratuité change complètement l’équation : Perplexity met son navigateur à la portée de tous, avec l’ambition de créer une adoption de masse.

Ce choix n’est pas anodin. Il vise à accélérer l’intégration de l’IA dans les usages quotidiens en installant Comet comme une alternative crédible aux navigateurs déjà bien implantés. À travers cette ouverture, Perplexity envoie un signal clair : l’avenir de la navigation ne se limite plus à l’affichage de pages, il passe par une interaction intelligente avec l’information.

Un navigateur construit autour de l’intelligence artificielle

L’élément distinctif de Comet réside dans l’IA générative intégrée à chaque étape de la navigation. Contrairement aux moteurs de recherche traditionnels, les requêtes ne reposent pas uniquement sur un index classique mais sont enrichies par une analyse contextuelle et personnalisée.

Concrètement, l’assistant intelligent est capable de :

comparer plusieurs offres en ligne en temps réel,



synthétiser des articles provenant de différents sites,



analyser et résumer le contenu de plusieurs onglets ouverts,



proposer des suggestions ou actions adaptées aux besoins de l’utilisateur.



Cette approche transforme le navigateur en véritable copilote numérique. Là où les solutions traditionnelles demandent de jongler entre différents services, Comet centralise et simplifie l’accès à l’information.

Comet Plus : un modèle économique axé sur l’information fiable

Pour soutenir cette gratuité, Perplexity a mis en place une offre complémentaire baptisée Comet Plus. Cette formule payante donne accès à une sélection de contenus journalistiques issus de partenaires couvrant des domaines variés comme la technologie, la finance ou les sciences.

Cette initiative poursuit deux objectifs. Elle permet d’une part aux utilisateurs d’obtenir des actualités fiables directement dans leur navigateur, et d’autre part de garantir une rémunération aux médias partenaires. Une manière de concilier innovation technologique et valorisation du travail éditorial, dans un contexte où la diffusion de contenus générés par IA soulève de nombreuses questions sur la place des éditeurs.

Une base technique solide et des ambitions mondiales

D’un point de vue technique, Comet repose sur Chromium, ce qui lui assure une compatibilité optimale avec la majorité des sites et une stabilité éprouvée. Mais au-delà de cette base partagée avec d’autres navigateurs, l’intégration de l’IA change fondamentalement l’expérience proposée.

Le navigateur est pour l’instant disponible sur Windows et Mac. Perplexity a déjà laissé entendre que des versions pour d’autres systèmes pourraient suivre si la demande se confirme. Cette expansion illustrerait la volonté de l’entreprise de s’imposer durablement dans un marché extrêmement compétitif, dominé par quelques géants.

Un lancement gratuit aux conséquences possibles pour tout l’écosystème numérique

La gratuité de Comet intervient à un moment où les attentes autour de l’IA appliquée au quotidien numérique n’ont jamais été aussi fortes. Rendre un assistant intelligent accessible sans restriction pourrait bouleverser les habitudes de navigation de millions d’internautes.

L’impact ne se mesurera pas seulement en termes d’adoption. Si Comet parvient à convaincre, il pourrait pousser d’autres acteurs à renforcer leurs propres services d’automatisation et de personnalisation. La manière dont les éditeurs réagiront sera également déterminante, entre nouvelles opportunités de diffusion et préoccupations liées à la monétisation des contenus.

En offrant un navigateur gratuit, intelligent et déjà pensé comme un hub d’information, Perplexity place la barre haut. La question est désormais de savoir si les utilisateurs adopteront ce nouvel outil comme leur porte d’entrée principale vers le web.