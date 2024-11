La fonction Legal Ops : un incontournable pour améliorer l’efficacité et la productivité des services juridiques

Notre monde est en évolution perpétuelle. Et à l’ère de la transformation digitale, il est crucial pour tous les professionnels du droit de s’adapter aux nouvelles technologies et aux exigences croissantes de leurs clients, internes comme externes. C’est ainsi que depuis quelques temps, on assiste en France à l’émergence d’une nouvelle tendance au sein des Directions juridiques et des Cabinets d’avocats : le Legal Ops. Cette fonction innovante qui nous vient tout droit du pays de l’Oncle Sam aide à l’optimisation des processus juridiques dans leur globalité. On vous dit tout.

A quoi sert le Legal OPS ?

Avant tout, il serait intéressant de définir le Legal Ops. L’expression désigne l’ensemble des process, des technologies et des pratiques instaurés en entreprise pour booster les opérations juridiques. Comme on le disait, il s’agit d’un nouveau métier qui est apparu avec l’expansion du numérique.



En effet, aujourd’hui, le périmètre d’intervention du Directeur Juridique s’est considérablement élargi, notamment avec les sujets de Conformité (Loi Sapin, RGPD, RSE, Concurrence). Cela fait que le Directeur Juridique ne dispose plus souvent du temps nécessaire pour penser et enclencher un processus de digitalisation ou mettre en place les outils susceptibles de répondre aux besoins réels des juristes et des clients internes.



Pour pallier ce problème, l’implémentation d’une fonction Legal Ops s’impose. Que l’on se comprenne bien, ce profil ne traite pas le fond des sujets juridiques : ce n’est pas son rôle. Le Legal Ops a plutôt pour but de décharger les directeurs juridiques des tâches administratives ou répétitives afin qu’ils se concentrent sur leur coeur de métier. Il les aide à aligner leurs activités sur les objectifs de l’entreprise et à exploiter les données clés pour une meilleure prise de décision.



Legal OPS : Quelles sont ses principales missions ?

Le legal OPS est chargé de nombreuses tâches que l’on peut regrouper en 05 grandes catégories :

La planification stratégique : le Legal OPS définit les priorités stratégiques de la Direction juridique en fonction des besoins de la société. Il lui revient également de créer des indicateurs de performance clés (KPI) afin de permettre au Directeur Juridique de gagner en performance. C’est lui qui examine le nombre de requêtes répétitives et de contrats générés par les avocats ;

La gestion de projets : Une fois les besoins internes identifiés, le Legal OPS se doit de trouver la bonne solution de Contract Management. L’objectif est d’accélérer la conclusion des affaires et de minimiser les risques juridiques et financiers liés aux contrats. Le Legal Ops pilote également les projets de transformation et d’implémentation solutions logicielles spécialisées ;

La gestion des ressources : Le Legal Ops gère les besoins en ressources humaines, les budgets. Il s’assure de confier le bon travail au bon prestataire. Il structure et améliore les flux de travail tout en veillant à la construction d’une équipe motivée et soudée. D’autres missions vont consister à repérer les besoins en formation, faire évoluer les juristes vers d’autres domaines, gérer les besoins de recrutement, améliorer le niveau de service fourni aux clients internes .

La gestion des connaissances et de l’information : ici, le Legal Ops a pour tâche de transmettre et de diffuser en interne la culture juridique et la transformation digitale en mettant en commun le savoir juridique ;

La communication et la visibilité : ce professionnel élabore un plan de communication de la direction juridique afin que cette dernière soit plus visible et devienne mieux positionnée dans l’organisation ;

Il s’agit donc d’une fonction pluridisciplinaire qui vient simplifier le quotidien des juristes ou avocats afin qu’ils soient plus efficaces, plus productifs et plus valorisés dans les organisations.

Quelles sont les compétences requises pour faire un bon Legal Ops ?

Avant tout, le Legal Ops doit maîtriser les méthodes de gestion de projet pour maintenir un rythme et contrôler les tâches à accomplir. Il doit pouvoir s’exprimer en langage clair et recourir au Legal Design. Il doit être un bon leadership pour guider ses équipes et les motiver vers plus de performance.



Le sens de la créativité est également une compétence exigée étant donné qu’il sera amené à trouver des solutions innovantes pour développer la structure. Comme qualités, le Legal Ops doit être résilient, empathique, avoir de la volonté, de la pugnacité et une grande agilité d’esprit.

Pour finir, la capacité à se remettre soi-même en question s’avère, elle aussi, fondamentale pour faire un bon Legal Ops.