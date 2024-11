Évaluer la maturité DevOps : Où se situe votre entreprise ?

Vous venez d’entamer une démarche DevOps et vous aimeriez comprendre où se situe votre entreprise dans son nouveau parcours. Mais, certains concepts vous paraissent flous lorsqu’il s’agit de passer dans le concret. Cet article se propose de vous guider pour savoir comment alors réaliser un audit de maturité DevOps.

Les différents niveaux de maturité DevOps

Si le DevOps d’une entreprise est un cheminement vers l’infini, cela signifie que le temps change tout à l’affaire. Il s’agit plutôt d’évaluer le niveau de son développement et ses réactions face aux différents indicateurs rencontrés et à ses relations entre équipes. Les niveaux de maturité DevOps suivants sont les plus courants :

Niveau Initial : les équipes Dev et Ops travaillent en silos, les processus sont manuels et les déploiements sont rares. Niveau Répétable : les processus sont documentés et standardisés, mais l’automatisation est limitée. Niveau Mesurable : des métriques sont utilisées pour suivre les performances, mais la culture DevOps n’est pas encore ancrée. Niveau Prédictible : les processus sont hautement automatisés, les déploiements sont fréquents et fiables, la culture DevOps est bien établie. Niveau Optimisé : l’entreprise est en constante amélioration, en exploitant les dernières technologies et les meilleures pratiques DevOps.

Le modèle DORA : son importance pour évaluer la maturité DevOps

L’équipe DevOps Research and Assessment (DORA) est un groupe de recherche qui se concentre sur les pratiques DevOps et leur impact sur les équipes de développement logiciel. Fondée par Nicole Forsgren, Jez Humble et Gene Kim, l’équipe mène des recherches depuis 2013 et publie des rapports annuels sur l’état de DevOps. Ces derniers ont une grande influence sur la communauté DevOps, même si leur méthodologie et leurs résultats sont actuellement remis en cause.

L’équipe DORA utilise quatre mesures clés, nommées les DORA Metrics pour évaluer les performances des équipes. Suivez ces Key Performance Indicators (KPI), ou ces indicateurs clés de performance en français :

La fréquence de déploiement : c’est le nombre de déploiements par unité de temps.

: c’est le nombre de déploiements par unité de temps. Le délai de cycle : il correspond au temps nécessaire pour passer d’une idée à la mise en production.

: il correspond au temps nécessaire pour passer d’une idée à la mise en production. Le taux de réussite des déploiements : c’est le pourcentage de déploiements réussis.

: c’est le pourcentage de déploiements réussis. Le temps moyen de restauration : il s’agit du temps nécessaire pour restaurer un service en cas de panne.

: il s’agit du temps nécessaire pour restaurer un service en cas de panne. Le Change Failure Rate : ou taux d’échec des changements et délai moyen de rétablissement.

Ces mesures sont utilisées par des organisations pour évaluer leurs équipes, mais l’équipe DORA a mis en garde contre leur utilisation comme seul objectif de performance.

Le rôle des audits de maturité

Cela revient à se demander à quoi servent les audits de maturité dans les organisations :

A vous positionner : réalisez un état des lieux de votre équipe pour comprendre où vous en êtes de votre parcours de développement. Cela vous permettra aussi de vous situer par rapport au client, aux autres équipes, voire à la concurrence.

: réalisez un état des lieux de votre équipe pour comprendre où vous en êtes de votre parcours de développement. Cela vous permettra aussi de vous situer par rapport au client, aux autres équipes, voire à la concurrence. A identifier les leviers d’amélioration : remplissez votre carnet de voyage avec de nouvelles idées et initiatives à appliquer au sein de vos équipes. Appuyez-vous sur les quatre mesures clés de DORA et les 24 capacités de la démarche Accelerate.

En conclusion, évaluer la maturité DevOps de votre entreprise est primordial pour améliorer votre compétence à livrer des logiciels de qualité plus rapidement. En redéfinissant vos forces, vos faiblesses et de nouveaux objectifs clairs, vous serez en mesure de mettre en place un plan d’amélioration concret et personnalisé pour progresser. Cela vous permettra aussi d’aligner les équipes en favorisant le partage des connaissances.