Google développe SynthID : une nouvelle technologie de filigrane pour les contenus générés par IA

L’essor des intelligences artificielles génératives a engendré des bouleversements significatifs dans la manière dont les contenus sont créés et diffusés. L’une des préoccupations majeures reste la capacité à distinguer ces productions automatisées des œuvres humaines, sans que cela n’affecte leur qualité perçue ou leur intégrité. Afin d’apporter une solution efficace, Google a récemment introduit SynthID, un système de filigrane développé par sa filiale DeepMind.

SynthID : une révolution dans l’identification des contenus générés par IA

Le marché des IA génératives est en pleine expansion, suscitant à la fois enthousiasme et inquiétude. La nécessité de pouvoir distinguer clairement les contenus produits par des algorithmes des écrits humains s’est imposée rapidement dans les discussions publiques. Cette distinction est d’autant plus cruciale qu’elle impacte directement des domaines sensibles tels que l’éducation, la recherche académique, et le journalisme. En réponse à cette préoccupation croissante, différentes entreprises ont envisagé diverses méthodes pour marquer les contenus générés par IA.

Ainsi, OpenAI, Alphabet, Meta, Anthropic, Inflection, Amazon et Microsoft ont pris des engagements à la Maison-Blanche concernant l’ajout de filigranes numériques. Ces initiatives visent à apposer une sorte de « tampon » indiquant que le contenu provient d’une intelligence artificielle. En Europe, cette mesure sera obligatoire dès le 2 août 2026, conformément à l’AI Act. Mais avant cette échéance, certains progrès notables voient déjà le jour grâce à des entreprises innovantes comme Google.

SynthID : une approche novatrice développée par Google DeepMind

En se basant sur les travaux de ses chercheurs publiés dans Nature, Google présente SynthID comme une avancée majeure dans le domaine du watermarking numérique. Contrairement aux systèmes traditionnels dont la manipulation requiert souvent des modifications drastiques des données originales, SynthID intègre subtilement un filigrane invisible au sein des images, sons, textes et vidéos générés par IA, sans affecter visiblement leur qualité.

La technologie utilise un procédé unique où chaque texte produit porte une signature statistiquement détectable. Cette méthode offre plusieurs avantages notables : elle ne nécessite pas de lourdes opérations de calcul ni un accès direct aux modèles de génération pour vérifier la présence du filigrane. Par ailleurs, Google propose plusieurs options pour la vérification des contenus :

Full-private : Le détecteur n’est exposé d’aucune manière.

Le détecteur n’est exposé d’aucune manière. Semi-private : Une API permet d’exposer partiellement le détecteur.

Une API permet d’exposer partiellement le détecteur. Public : Le détecteur est accessible pour téléchargement et utilisation par d’autres utilisateurs.

Test grandeur nature et réactions des utilisateurs

Lors des tests de SynthID réalisés au sein de son modèle Gemini, Google a mis à l’épreuve cette technologie avec plus de 20 millions d’interactions. Les résultats révèlent que les utilisateurs n’ont pas remarqué de différence substantielle entre les réponses filigranées et non-filigranées. Mieux encore, le taux de satisfaction mesuré par les « j’aime » recueillis était même légèrement supérieur pour les contenus filigranés.

Même si ces résultats sont encourageants, il subsiste néanmoins des défis à relever. Par exemple, certaines transformations telles que la paraphrase ou la traduction peuvent altérer l’efficacité du filigrane SynthID. De plus, l’absence actuelle de standardisation dans ce domaine rend complexe l’identification des contenus IA provenant de divers acteurs industriels.

Les limites et perspectives de SynthID dans le paysage technologique actuel

Malgré les atouts technologiques de SynthID, Google reconnaît que sa méthode comporte certaines limites. Principalement, les transformations textuelles telles que le recadrage ou la modification légère des phrases peuvent affaiblir le filigrane. S’ajoute à cela la question de la faible harmonisation industrielle : chaque entreprise développant sa propre technique de watermarking, il devient difficile de créer une norme universelle.

Pour les contenus autres que textuels (audio, image, vidéo), Google mentionne de manière succincte que ses filigranes sont disponibles pour les clients de Vertex AI, ainsi que pour les utilisateurs de ses outils de création d’images ImageFX et Imagen. Cependant, les cas concrets démontrant les performances de ces technologies restent limités.

Le lancement de SynthID marque un tournant significatif dans la tentative globale de contrôler et d’identifier les contenus issus des IA génératives. Bien qu’encore perfectible, cette technologie répond à une demande pressante de transparence et de confiance dans l’usage des intelligences artificielles.

On peut raisonnablement envisager que des progrès rapides seront nécessaires pour surmonter les obstacles actuels, notamment ceux liés aux transformations textuelles et à la standardisation. D’ici là, les initiatives telles que celle de Google poseront les premières pierres d’un écosystème où les créations automatisées pourront être tracées avec rigueur, tout en préservant leur qualité esthétique et informatif.