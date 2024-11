DeepL innove avec DeepL Voice  : une avancée pour la traduction vocale en temps réel dans le monde professionnel

DeepL, l’un des pionniers du secteur de la traduction automatique, a récemment annoncé le lancement de DeepL Voice, une solution de traduction vocale en temps réel. Cette nouveauté vise à transformer les communications multilingues dans un cadre professionnel, apportant des réponses aux défis posés par les barrières linguistiques.

Une réponse à un besoin croissant des entreprises

Depuis plusieurs années, la traduction instantanée de contenu audio était une fonctionnalité attendue par nombre d’entreprises. Jusqu’à présent, DeepL s’était concentré essentiellement sur la traduction de textes écrits, mais la demande pour un service capable de traduire vocalement en temps réel ne faisait que croître.

Les principaux concurrents comme Google et Microsoft ont déjà exploré ce domaine, mais DeepL a choisi de prendre son temps pour développer un modèle basé sur sa propre technologie linguistique plutôt que d’utiliser des modèles existants comme GPT. Cela permet à DeepL de garantir la qualité et la fiabilité de ses traductions.

DeepL Voice : deux versions spécifiques aux besoins professionnels

Le nouveau service DeepL Voice se décline en deux versions distinctes : l’une pour les réunions et l’autre pour les conversations téléphoniques. Dans le cadre des réunions, les participants peuvent parler dans leur langue maternelle tout en ayant leurs propos traduits en temps réel pour les autres participants via des sous-titres affichés à l’écran. Cette fonctionnalité est particulièrement utile dans les environnements multinationaux où la communication entre équipes dispersées géographiquement est courante.

Pour les conversations téléphoniques, DeepL Voice utilise le téléphone comme interface pour permettre aux interlocuteurs de communiquer directement, chacun dans sa langue. Ce mode de fonctionnement facilite grandement les interactions professionnelles, notamment avec des clients étrangers ou des partenaires internationaux.

Un accent mis sur la sécurité des données

Une préoccupation majeure lors de l’utilisation de solutions de traduction vocale est la sécurité des données. Chez DeepL, les données vocales envoyées aux serveurs sont traitées sans être stockées ni archivées. Cet aspect est crucial pour gagner la confiance des utilisateurs soucieux de la confidentialité de leurs échanges professionnels.

Actuellement, DeepL Voice est disponible exclusivement via Microsoft Teams pour les réunions. L’intégration avec d’autres plateformes est prévue, mais n’a pas encore été annoncée officiellement. Malgré cette limitation temporaire, la solution promet des gains substantiels en termes de productivité et de réduction des malentendus dus aux barrières linguistiques.

Les défis techniques de la traduction vocale en temps réel

Selon Jarek Kutylowski, PDG de DeepL, la traduction vocale en temps réel comporte des défis significatifs par rapport à la traduction de texte écrit. Les informations incomplètes, les problèmes de prononciation et la latence sont des facteurs qui compliquent la tâche. Cependant, la précision et la fluidité des traductions proposées par DeepL Voice montrent que ces obstacles peuvent être surmontés grâce à une technologie avancée et des algorithmes de pointe.

DeepL Voice prend actuellement en charge plusieurs langues parlées telles que l’anglais, l’allemand, le japonais, le coréen, le suédois, le néerlandais, le français, le turc, le polonais, le portugais, le russe, l’espagnol et l’italien. Les sous-titres traduits peuvent être générés dans les 33 langues disponibles sur DeepL Translator, offrant ainsi une large couverture multilingue.

Perspectives d’avenir pour DeepL Voice

Avec le lancement de DeepL Voice, l’entreprise entend repousser les limites de la communication linguistique. Plus de 100 000 entreprises et gouvernements à travers le monde utilisent déjà les services de DeepL pour la traduction de contenus écrits et oraux. L’ajout de la traduction vocale renforce cette offre et ouvre de nouvelles opportunités pour les entreprises cherchant à optimiser leur productivité et à conquérir de nouveaux marchés.

Les perspectives d’évolution de DeepL Voice semblent prometteuses, en particulier si l’intégration avec d’autres plateformes collaboratives est réussie. Le marché des solutions de traduction étant en constante expansion, la capacité de DeepL à offrir des services fiables et sécurisés pourrait bien lui permettre de renforcer encore sa position de leader dans ce domaine.