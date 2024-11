Le travail à distance a changé l’économie, et il est là pour durer

Le travail à distance n’est pas un phénomène nouveau, mais il est devenu plus pertinent en raison de la pandémie mondiale de COVID-19. Cette évolution a eu un impact profond sur l’économie mondiale, la dynamique du travail et les attentes des salariés. Bien que le boom initial du travail à distance soit retombé, il est évident que le télétravail reste un aspect important de la vie professionnelle, soutenu par les tendances actuelles et les progrès technologiques qui s’adaptent aux modes de vie mobiles et à distance.



Pourquoi est-ce une bonne nouvelle ?

Les travailleurs à distance travaillent en dehors du bureau et généralement selon leurs propres horaires. Ils ont également tendance à avoir des taux d’engagement plus élevés et des niveaux de productivité accrus. Ils sont plus heureux, en meilleure santé et plus satisfaits de leur travail que leurs pairs qui doivent se rendre au bureau tous les jours. Le fait de remplacer les trajets stressants par des horaires de télétravail plus calmes semble motiver et impliquer davantage les travailleurs.

Pour les entreprises des pays les plus durement touchés par la pandémie de COVID-19, c’est aussi une bonne nouvelle. Les entreprises découvrent en effet également les nombreux avantages qu’offrent le recours au télétravail. Une productivité accrue, une meilleure santé mentale et physique des employés, une réduction des frais généraux et un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée, un moral et une loyauté accrus des employés ne sont que quelques-uns des résultats positifs signalés par les entreprises concernées. Pour les responsables RH, embaucher des travailleurs à distance est donc une évidence.



L’impact futur du travail à distance : de plus en plus d’entreprises s’adaptent au travail à distance



Aujourd’hui, le travail à distance a diminué par rapport à ses niveaux de pandémie, mais dépend encore trois à quatre fois plus répandu qu’en 2019. Des études ont montré que le travail à distance tend à être regroupés dans certaines industries, celles qui embauchent des travailleurs qualifiés qui peuvent accomplir des tâches qui n’exigent pas de contacts en personne. Sans surprise, l’industrie de la technologie, avec l’une des deux offres d’emploi, est en tête des industries avec le pourcentage le plus élevé de travailleurs à distance, mais les services financiers et professionnels et les services publics sont également de grands employeurs de main-d’œuvre à distance ou hybride.

Un nombre croissant d’outils facilitent le travail à distance



Un nombre croissant d’outils facilitant le travail à distance favorisent encore davantage la transition vers le télétravail. Pour l’instant, le plus grand défi reste de rester connecté et d’accomplir des tâches urgentes tout en gérant des équipes diverses réparties sur différents fuseaux horaires. Mais les entreprises et les employés parviennent de mieux en mieux à aligner leurs objectifs et leurs plans tout en conservant leur flexibilité.

Pour les travailleurs à distance et les nomades numériques qui souhaitent rester connectés lors de leurs séjours à l’étranger, le choix d’une solution mobile adaptée est essentiel.

L’eSIM est devenue une option de plus en plus prisée, car elle permet d’éviter les contraintes liées aux cartes SIM traditionnelles. Cette flexibilité est particulièrement utile pour les personnes travaillant à l’international, qui ont besoin d’une connexion fiable et rapide dès leur arrivée dans un nouveau pays.

Pour ceux qui prévoient de travailler aux États-Unis, il est important de choisir une eSIM USA compatible avec les réseaux américains, tels que AT&T, T-Mobile ou Verizon.

De nombreux fournisseurs internationaux proposent des forfaits eSIM pour les USA, offrant des données mobiles à des tarifs compétitifs et des options sans engagement. Ces solutions facilitent l’installation et l’activation via des applications mobiles, permettant un accès rapide et pratique.

Par exemple, une eSIM pour les États-Unis intégrée directement dans l’appareil, permet aux utilisateurs de basculer entre différents opérateurs sans changer de carte physique.