La nouvelle ère de la création vidéo sur TikTok avec l’intelligence artificielle : une révolution pour les marketeurs

TikTok, largement reconnu comme une plateforme incontournable pour les contenus créatifs et viraux, pousse ses limites encore plus loin en introduisant des outils de création vidéo alimentés par l’intelligence artificielle. Ces nouveaux services ont le potentiel de transformer radicalement la manière dont les entreprises interagissent avec leur public cible. Alors que les milléniaux et la génération Z dominent cette plateforme, les marques cherchent constamment à adapter leurs stratégies pour capter l’attention de ces consommateurs dynamiques.

Un outil révolutionnaire pour la génération de vidéos

Le nouveau studio créatif Symphony de TikTok est au cœur de cette innovation. Il permet aux utilisateurs de générer facilement des vidéos en s’appuyant uniquement sur une description de produit ou une URL. Cette technologie repose sur l’IA pour récupérer automatiquement des images depuis l’URL donnée et les intégrer dans une vidéo alignée sur les tendances populaires de TikTok. Cela signifie qu’une entreprise n’a plus besoin d’un savoir-faire avancé en création vidéo ni même d’une compréhension approfondie de la plateforme pour produire du contenu engageant.

Cet outil s’inspire des contenus performants de TikTok et intègre des assets sous licence, tels que des vidéos, des images et des sons provenant de partenaires comme Billo et Getty Images. Tout cela est mis à disposition pour un usage commercial, garantissant ainsi que les vidéos créées sont prêtes à être diffusées sur TikTok sans complications d’ordre juridique.

Des avatars personnalisés et multilingues pour élargir l’audience

Une autre fonctionnalité majeure de Symphony Creative Studio réside dans la possibilité de narrer les scripts vidéo à l’aide de voix off générées par l’intelligence artificielle. Les utilisateurs peuvent également créer des clips dans différentes langues, permettant ainsi aux marques de toucher de nouveaux marchés internationaux sans les barrières linguistiques traditionnelles.

Vietjet, une compagnie aérienne vietnamienne, a exploité cette fonction en créant un avatar personnalisé de son ambassadeur de marque pour une campagne multilingue qui visait tant les anglophones que les non-anglophones. Ce type d’avatar ajoute une touche personnelle et humanisée au contenu tout en renforçant la reconnaissance de la marque.

L’importance de rafraîchir régulièrement le contenu publicitaire

Les études montrent que l’efficacité des campagnes publicitaires est largement influencée par la qualité et la diversité des créations. Un rafraîchissement régulier des assets créatifs semble indispensable pour améliorer les performances des campagnes. En utilisant entre cinq et sept assets renouvelés chaque semaine, les annonceurs peuvent augmenter leur retour sur investissement publicitaire de 1,5 fois. Pour les campagnes de branding, ce chiffre monte à 2,7 fois lorsque plus de trois assets sont utilisés et remplacés deux fois par semaine.

Cependant, maintenir ce niveau de production créative peut représenter un défi, surtout pour les petites équipes marketing disposant de ressources limitées. C’est là que Symphony Creative Studio intervient, simplifiant le processus en transformant les informations produit ou les URL en vidéos prêtes pour TikTok en seulement quelques minutes.

Créer et personnaliser des avatars via intelligence artificielle

TikTok offre aussi la possibilité de créer des avatars sur mesure grâce à un processus simple en trois étapes : vérification de l’identité, acceptation des conditions légales et génération de l’avatar. Ces avatars peuvent imiter divers gestes, expressions et caractéristiques démographiques, ajoutant ainsi une couche de personnalisation et de globalisation au contenu marqué.

Pour garantir la sécurité et la transparence de ces créations, TikTok a intégré des mesures de protection qui assurent que les avatars sont créés uniquement à partir de séquences approuvées avec un consentement explicite. Par exemple, Vietnam Airlines a utilisé ces avatars pour sa série de campagnes multilingues destinées à une audience internationale variée.

Traduction et doublage pour abattre les barrières linguistiques

Symphony Creative Studio propose un outil innovant de traduction et de doublage, qui convertit le texte original des vidéos en plusieurs langues. Cette fonctionnalité permet aux entreprises de briser les limitations géographiques et d’élargir significativement leur portée. L’utilisation de cette technologie a permis à des marques de traduire efficacement leur contenu vedette anglais en espagnol, doublant ainsi les conversions et réduisant le coût par acquisition (CPA) de moitié.

Il suffit de télécharger vos assets, puis d’ajouter des éléments comme des sous-titres, des avatars, des scripts, de la musique, des stickers, des effets et des transitions pour finaliser votre vidéo avant de la télécharger ou de la synchroniser directement avec TikTok Ads Manager.

Applications pratiques et témoignages de réussite

De nombreuses entreprises ont déjà adopté cet outil pour innover et tester de nouvelles créations publicitaires. Meoky, une marque américaine spécialisée dans les articles de boisson, a utilisé les fonctionnalités de generate & remix videos pour créer des publicités novatrices directement à partir de leurs URL de produits. De même, certaines télécommunications ont employé des avatars stock pour standardiser et économiser sur leurs campagnes publicitaires régulières, démontrant l’efficacité et la flexibilité offertes par cet ensemble d’outils.