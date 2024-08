Les nouvelles activations de TikTok pour engager les audiences globales lors des Jeux Paralympiques de Paris 2024

À l’aube des Jeux Paralympiques de Paris 2024, TikTok s’associe au Comité International Paralympique (CIP) pour offrir du contenu exclusif et des opportunités d’engagement inédites. Cette collaboration mettra en avant des perspectives uniques sur les jeux, allant des cérémonies d’ouverture et de clôture aux interviews avec des athlètes paralympiques, leurs familles et les fans.

Lancement des activations exclusives de TikTok pour les Jeux Paralympiques 2024

En partenariat avec le Comité International Paralympique, TikTok lancera une série d’activations exclusives afin d’accroître l’engagement mondial durant les Jeux. Du 15 août jusqu’à la cérémonie de clôture le 8 septembre, TikTok proposera une gamme diversifiée de contenus via TikTok LIVE. Ces contenus comprendront des points de vue inédits des cérémonies d’ouverture et de clôture, des visites guidées des lieux de compétition et des entretiens avec des paralympiens et leurs proches.

La plateforme ne se contentera pas seulement de diffuser ces événements majeurs, mais offrira aussi des possibilités de dons destinés au développement des programmes de sport pour personnes handicapées. Par exemple, des cadeaux Phryge en édition limitée seront mis à disposition pendant la période des Jeux, permettant ainsi de collecter des fonds pour soutenir ces initiatives. Les utilisateurs pourront suivre ces événements directement via le compte officiel @paralympics sur TikTok, renforçant ainsi leur interaction avec les Jeux.

Des contenus inédits pour une immersion complète dans les Jeux Paralympiques

TikTok prévoit de mettre en lumière des contenus exclusifs sur son flux, y compris des vidéos en direct qui permettent aux utilisateurs de découvrir les coulisses des Jeux. Les spectateurs pourront assister à des visites des sites de compétition, participer à des discussions et regarder des interviews exclusives avec des athlètes. Ces initiatives visent à créer un lien plus étroit entre les fans et les paralympiens, tout en sensibilisant davantage aux disciplines parasportives.

Afin de rendre cette expérience encore plus immersive, TikTok collaborera avec des créateurs provenant de différents marchés, notamment des États-Unis, pour intégrer ces expériences uniques directement dans les flux de nouvelles des utilisateurs. La présence de créateurs populaires assurera également que les messages et histoires des paralympiens atteignent un public plus large.

Phryge gifts : Des contributions significatives par l’interaction sociale

En collaboration avec le CIP, TikTok introduit des « Phryge Gifts« , des items virtuels inspirés du bonnet phrygien emblématique, symbole iconique adapté au monde sportif. Les spectateurs auront l’opportunité d’offrir ces cadeaux virtuels pendant des sessions en direct avec des créateurs et des athlètes, chaque cadeau contribuant directement au financement des programmes de développement du sport paralympique. Pour chaque Phryge gift envoyé, TikTok effectuera un don en faveur des programmes du CIP, ayant ainsi un impact positif et mesurable sur les communautés sportives paralympiques mondiales.

Cette initiative permet non seulement de divertir et d’inspirer, mais aussi de renforcer le soutien financier nécessaire pour développer le sport paralympique à travers le monde. Les utilisateurs sont encouragés à participer activement pendant cette période en offrant ces cadeaux symboliques et engagés pour la cause.

Une attention accrue sur les mouvements de para sports

Le Comité International Paralympique travaille depuis 1989 pour promouvoir le mouvement paralympique et soutenir les athlètes dans la quête de l’excellence sportive. Avec près de 4,5 millions de followers et 168 millions de likes, la page officielle TikTok du CIP a déjà intégré le support de sa communauté diversifiée. Les activités variées et les contenus inspirants déjà partagés démontrent l’intérêt considérable suscité par les para sports sur la plateforme.

Cette collaboration avec TikTok offre une excellente occasion de sensibiliser et d’impliquer un public encore plus large grâce aux diffusions en temps réel et à une interaction facile. En outre, cette initiative pourra servir de tremplin pour des collaborations futures avec des marques et influenceurs, tout en soutenant la visibilité et le développement des sports pour les personnes handicapées à travers le globe.

Des athlètes paralympiques à suivre absolument

Le profil officiel de TikTok présentera certains des athlètes paralympiques les plus influents et inspirants tels que Chuck Aoki, Jaleen Roberts, Oksana Masters et Trenten Merrill. En suivant leurs parcours et leurs performances, les utilisateurs pourront découvrir des témoignages de résilience et de persévérance, apportant une vision vibrante des réussites individuelles et collectives dans ces disciplines sportives.

Mike Peters, Directeur Exécutif du CIP, exprime sa gratitude envers TikTok pour leur soutien continu. Grâce aux diffusions en direct et aux dons générés par les Phryge Gifts, le CIP est en mesure d’investir davantage dans les programmes sportifs paraplégiques, aidant à forger la prochaine génération d’athlètes paralympiques et moulant positivement l’avenir du sport inclusif.

Avec ces efforts conjoints, TikTok ne fait pas que promouvoir un événement sportif, mais insuffle un esprit de solidarité et de soutien, engageant sa communauté mondiale à redéfinir les perceptions et à célébrer l’impact transformateur du sport.