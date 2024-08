La conférence Dreamforce 2024 à San Francisco : une exploration profonde de l’IA au service des entreprises et de la collaboration humaine

La célèbre conférence annuelle Dreamforce, organisée par Salesforce, revient à San Francisco du 17 au 19 septembre 2024. Cet événement incontournable mettra en lumière le rôle croissant de l’intelligence artificielle (IA) dans le monde des affaires. Avec plus de 180 000 participants attendus et 75 intervenants prestigieux, Dreamforce s’impose comme l’événement mondial le plus important dédié à l’IA appliquée aux entreprises.

L’impact de l’intelligence artificielle sur les entreprises

Le thème central de cette édition est la transformation digitale des entreprises par l’intégration de l’IA. Des solutions comme la plate-forme Einstein 1 de Salesforce seront mises en avant pour leur capacité à personnaliser les processus métier et les interactions avec les clients. Cette année, un accent particulier sera mis sur la dimension humaine de ces transformations technologiques.

Les participants pourront explorer comment l’IA peut améliorer la collaboration entre équipes digitales et humaines. Par exemple, la nouvelle technologie Einstein Service Agent sera présentée pour démontrer comment elle optimise la gestion du service client tout en permettant aux agents humains de se concentrer sur des tâches plus complexes et à forte valeur ajoutée.

Programmes enrichissants et interventions prestigieuses

Dreamforce 2024 offre un programme riche et varié avec plus de 1 500 sessions comprenant keynotes, ateliers, tables rondes et démonstrations immersives. Marc Benioff ouvrira l’événement avec une keynote sur l’avenir de l’IA et des affaires. Parmi les autres figures emblématiques, on retrouve Daniella Amodei, cofondatrice d’Anthropic, et Lisa Su, PDG d’AMD.

La deuxième journée se concentrera sur l’utilisation des données dans les entreprises avec des interventions d’experts renommés. Le soir, un concert caritatif exceptionnel de Sir Elton John au profit de l’Hôpital pour Enfants de San Francisco aura lieu.

Le dernier jour, intitulé « Avancer avec confiance », se focalisera sur les perspectives futures de l’IA et de l’entrepreneuriat. Les startups auront l’opportunité de présenter leurs idées lors du Dreampitch, une compétition visant à promouvoir l’innovation dans le secteur de l’IA. La journée se terminera par une prestation humoristique de John Mulaney.

Technologie et collaboration humaine

Une des grandes nouveautés de cette édition est le lancement de l’Einstein Service Agent. Cette technologie révolutionnaire promet d’améliorer à la fois la vitesse et la qualité des réponses aux clients par une collaboration harmonieuse entre agents numériques et équipes humaines. De nombreuses démonstrations vivantes permettront aux participants de découvrir concrètement son potentiel.

Engagement autonome avec les prospects entrants

avec les prospects entrants Traitement du langage naturel pour répondre aux questions et gérer les objections

pour répondre aux questions et gérer les objections Intégration avec le CRM de Salesforce pour des interactions personnalisées

Capacités multi-canaux et multilingues

Transmission fluide aux vendeurs humains pour les demandes complexes

Des cas pratiques innovants

En outre, plusieurs cas pratiques de grandes entreprises comme BPCE et Bouygues Telecom seront exposés. Ces entreprises utilisent déjà une combinaison d’IA, de CRM et de données pour améliorer leurs interactions avec leurs clients. Cette synergie est présentée comme un élément central de la stratégie d’innovation de Salesforce.

Au cœur de cette innovation se trouve l’objectif de créer une relation plus connectée et efficace entre les entreprises et leurs clients. Les participants comprendront mieux comment ces solutions peuvent être intégrées dans leurs propres organisations pour optimiser les processus métier et renforcer la satisfaction client.

Agents autonomes et coaching personnalisé

Salesforce a récemment annoncé deux nouveaux agents autonomes basés sur l’IA – Einstein SDR et Einstein Sales Coach. Ces agents ont été conçus pour révolutionner les processus de vente et améliorer les performances des équipes.

L’Einstent SDR engage de manière autonome avec les leads entrants, qualifie les prospects et planifie des rendez-vous pour les représentants commerciaux humains. Grâce aux capacités avancées de traitement du langage naturel, cet agent assure des interactions pertinentes et contextuelles.

Quant à l’Einstein Sales Coach, il s’agit d’un outil de coaching personnalisé qui permet aux équipes de ventes de pratiquer leurs pitchs, de gérer les objections et de perfectionner leurs stratégies dans des scénarios réalistes. L’intégration avec le CRM de Salesforce fournit des suggestions de coaching spécifiques aux deals en cours.

L’évolution de la plateforme Agentforce

Depuis juillet, Salesforce dévoile progressivement sa plateforme Agentforce, débutant par l’introduction d’Einstein Service Agent. Ces développements visent à résoudre plus de 90% des demandes clients à travers divers secteurs. Avec une évolution continue, Agentforce promet d’apporter des innovations encore non révélées jusqu’à Dreamforce, consolidant ainsi sa position en tant que leader dans le domaine de l’intelligence artificielle appliquée aux services clientèle et aux processus métiers.

À ne pas manquer, Dreamforce 2024 s’annonce comme l’opportunité idéale pour comprendre et anticiper l’impact croissant de l’IA sur les entreprises, tout en mettant en lumière les avancées technologiques récentes axées sur la collaboration homme-machine pour un futur plus connecté et efficient.