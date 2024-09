Elon Musk prépare X à rivaliser avec Zoom et Google Meet : une incursion dans la visioconférence

Elon Musk continue de transformer X en une application polyvalente, cette fois en développant un outil de visioconférence destiné à concurrencer Zoom et Google Meet. L’initiative s’inscrit dans la stratégie globale de Musk visant à faire de X une « everything app » — une plateforme tout-en-un pour divers services numériques.

X Conference : un outil de visioconférence en phase de test

Le projet a été révélé par Chris Park, employé chez X, qui a partagé une capture d’écran de l’interface du nouvel outil de visioconférence sur le réseau social. Ressemblant fortement à Zoom et Google Meet, la nouvelle fonctionnalité de X intègre des caractéristiques propres telles qu’une palette de couleurs distincte.

Selon les informations fournies par Park, l’outil, baptisé temporairement « X Conference », est actuellement testé en interne. Les tests sont menés par plusieurs employés afin d’assurer la qualité du service avant son déploiement public. Cette version initiale permet déjà de fixer des intervenants en haut de l’écran et offre des notifications améliorées lorsqu’un utilisateur rejoint ou quitte la réunion.

Fonctionnalités prévues pour améliorer l’expérience utilisateur

Park a également mentionné que X Conference pourrait inclure bientôt des fonctionnalités comme l’audio spatial et des sous-titres intégrés, selon un autre développeur ayant accès aux informations internes. Toutefois, aucune date précise n’a été communiquée quant au lancement officiel de cette fonctionnalité concurrente de Zoom et Google Meet.

En plus des appels vidéo disponibles depuis quelque temps sur la plateforme, X cherche à renforcer l’utilité de ses outils en intégrant progressivement de nouvelles capacités, visant à offrir une alternative solide aux solutions de visioconférence existantes.

Un pari sur l’avenir de la communication numérique

Divers aspects démontrent que X s’engage sérieusement dans cette voie. La société mise non seulement sur les visioconférences, mais envisage aussi d’intégrer des paiements directs et dispose déjà d’un chatbot IA intégré dans ses produits. D’après les images partagées, certaines personnes ont exprimé des réserves concernant la qualité et les implications éthiques des images générées par Grok 2, le bot IA de X.

Ces images incluent parfois des représentations controversées, voire explicites, soulevant des questions de violation des droits d’auteur et de création de deepfakes. Comparé à d’autres plateformes d’IA, les politiques de X sur ces sujets restent floues, ce qui peut entraîner des problématiques complexes à l’avenir.

Tensions techniques lors des diffusions majeures

Même si X possède déjà des capacités de diffusion publique via Spaces et de support technique, la plateforme a rencontré quelques difficultés. Par exemple, durant un récent discours entre Elon Musk et Donald Trump, des problèmes techniques ont été mis en lumière. Musk a attribué ces difficultés à une attaque DDoS, bien que certains experts en sécurité aient proposé des explications alternatives.

Ce genre d’incidents montre que tout n’est pas encore parfait dans l’écosystème X. Cependant, cela n’empêche pas la société de poursuivre vigoureusement ses ambitions de développement, notamment dans le secteur des communications d’entreprise et de la visioconférence.

Vers une intégration plus large des fonctionnalités professionnelles

L’objectif ultime semble être celui d’une intégration homogène de diverses fonctions utiles à la fois pour les particuliers et les entreprises. Cela inclut des applications potentielles comme un concurrent « cool » à LinkedIn, comme l’a suggéré Musk. Le succès de ces initiatives dépendra de nombreux facteurs, incluant la compétitivité face aux géants établis comme Microsoft Teams et AWS Chime.

Rendre toutes ces fonctionnalités compatibles entre elles sur une plateforme unique sous la bannière de X représente un défi colossal mais fascinant. Si X réussit à résoudre les problèmes techniques actuels et à clarifier ses politiques de contenu, il pourrait véritablement s’imposer comme une force majeure dans le domaine des apps all-in-one, transformant significativement le paysage numérique global.