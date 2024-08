La montée en puissance du format vidéo sur LinkedIn : Un tournant stratégique pour le réseau professionnel

LinkedIn, le réseau social professionnel par excellence, connaît une transformation majeure. Le format vidéo, autrefois sous-estimé, gagne rapidement en popularité sur la plateforme. Avec une augmentation de 34% des téléchargements de vidéos par rapport à l’année précédente et des tests impacts prometteurs, LinkedIn investit massivement dans cette tendance émergente.

L’introduction discrète des carrousels vidéo

Ces dernières semaines, LinkedIn a commencé à déployer une nouvelle fonctionnalité sur son application mobile : des carrousels vidéo dans le fil d’actualité. Présentés sous forme d’un carrousel horizontal, ces vidéos sont sélectionnées en fonction de l’historique d’activité et des informations de profil des utilisateurs. Une fois qu’une vidéo est cliquée, elle s’ouvre dans un flux vertical similaire à TikTok, permettant aux utilisateurs de faire défiler d’autres contenus vidéos recommandés.

Tests préliminaires et futures intégrations

Actuellement en phase de test avec un petit groupe d’utilisateurs, ce nouveau flux vidéo pourrait bientôt jouer un rôle crucial sur la plateforme. Une nouvelle onglet dédié à la vidéo devrait prochainement rejoindre la barre de navigation de l’application, mettant en avant des contenus intemporels liés à l’actualité, aux sujets professionnels ou au développement personnel.

Une hausse notable de l’engagement vidéo

La popularité croissante des vidéos sur LinkedIn est indéniable. Selon un porte-parole de la société, les vidéos suscitent un taux élevé de commentaires, comparable aux formats de carrousel ou d’image. La durée moyenne de visionnage se situe entre 13 et 15 secondes, ce qui correspond bien à un contenu « snackable » qui capte rapidement l’attention des utilisateurs.

Signes positifs mais prudence nécessaire

Bien que les indicateurs actuels soient encourageants, il faudra encore quelques semaines pour déterminer si les courtes vidéos verticales s’intègrent véritablement à l’identité de LinkedIn. Historiquement axé sur des contenus visuels et textuels, le réseau expérimente désormais des fonctionnalités similaires à celles d’autres grandes plateformes sociales. L’objectif est clair : attirer une audience plus jeune et accroître l’engagement global.

Les défis du format court sur un réseau professionnel

Toutefois, certains experts restent sceptiques quant à l’adoption du format vidéo court sur LinkedIn. Contrairement à TikTok ou Instagram, ce type de contenu n’est pas naturellement associé à un usage professionnel. Alors que les utilisateurs de LinkedIn recherchent souvent du contenu pertinent pour leur carrière, les vidéos courtes doivent réussir à répondre à cette demande tout en captant l’intérêt rapidement.

Augmentation de 34% des uploads vidéos annuels.

des uploads vidéos annuels. Introduction de carrousels vidéo dans le fil d’actualité.

dans le fil d’actualité. Lancement progressif d’un flux vidéo vertical façon TikTok .

. Ajout prévu d’un onglet vidéo dédié dans l’application mobile.

dans l’application mobile. Durée moyenne de visionnage entre 13 et 15 secondes.

Comme LinkedIn continue d’explorer le potentiel des vidéos courtes, il est crucial de surveiller comment cette initiative influence l’engagement des utilisateurs et si elle parvient à maintenir la réputation professionnelle de la plateforme. Ces expérimentations contribueront-elles à renforcer l’attractivité de LinkedIn auprès des jeunes professionnels ? Le temps nous le dira.

En attendant, la montée en puissance du format vidéo représente sans aucun doute un tournant stratégique pour LinkedIn, qui cherche à moderniser son offre de contenu tout en répondant aux attentes évolutives de ses utilisateurs.