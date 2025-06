Cette start-up française promet de diviser par 20 le coût des vidéos marketing

La start-up tricolore lève 12 millions d’euros et s’attaque au marché nord-américain avec une promesse ambitieuse : transformer l’industrie de la vidéo publicitaire grâce à l’intelligence artificielle.

Un copilote créatif pour les grandes marques

En moins d’un an de commercialisation, Aive a déjà séduit des groupes comme Stellantis et Clarins. L’outil développé par la start-up française automatise la post-production vidéo à un niveau inédit. Là où il fallait auparavant des heures pour produire plusieurs formats d’un spot, Aive promet le même résultat en quelques minutes, en s’appuyant sur une plateforme dopée à l’IA.

Présenté comme un « copilote créatif », le logiciel permet de générer des centaines de déclinaisons optimisées pour chaque canal : bande-annonces, formats verticaux pour mobile, versions multilingues. Un gain de temps et d’argent considérable : jusqu’à 20 fois moins coûteux, selon ses fondateurs.

Une technologie calibrée pour l’échelle

Plus de 40 grandes entreprises utilisent déjà Aive dans leurs flux de production. À leur tête, Olivier Reynaud, PDG et cofondateur, insiste : « Notre solution a été pensée pour répondre aux exigences de production à grande échelle. » Un positionnement résolument tourné vers les grands comptes, à l’opposé des outils plus basiques pensés pour les PME.

Autre cofondateur, Rudy Lellouche précise que la plateforme ne se contente pas d’automatiser les tâches : elle s’appuie sur des modules propriétaires d’analytics et de génération créative, orientant chaque choix éditorial en fonction des performances constatées sur les réseaux sociaux.

Une levée de fonds stratégique

Avec 12 millions d’euros levés en série A, Aive entre dans une nouvelle dimension. Le tour de table, mené par le fonds Invus et soutenu par BNP Paribas Développement, servira à tripler les effectifs d’ici fin 2026 et à muscler la technologie maison, MGT. L’objectif est clair : accélérer l’expansion internationale, en priorité sur le marché nord-américain, déjà contributeur d’une part importante de son million d’euros de chiffre d’affaires récurrent.

Invus parie sur la scalabilité du modèle, dans un marché où la vidéo représente plus de 80 % du trafic en ligne. Et où les marques, confrontées à l’explosion des formats, cherchent des solutions capables de suivre la cadence sans sacrifier la qualité.

L’IA au service du marketing de performance

L’un des points différenciants d’Aive réside dans sa capacité à intégrer directement des données de performance issues de plateformes comme Instagram, Facebook ou LinkedIn. L’approche ne repose pas uniquement sur l’automatisation, mais sur une logique d’optimisation continue : chaque élément d’une vidéo (rythme, musique, texte) peut être ajusté pour maximiser l’impact émotionnel ou l’efficacité commerciale.

Jusqu’à 100 000 déclinaisons peuvent être générées à partir d’une même vidéo source, en fonction des objectifs marketing. Une puissance qui place Aive dans une catégorie à part, face à des acteurs comme Runway ou Descript, souvent plus généralistes.

Un modèle taillé pour durer

En combinant IA avancée, intelligence marketing et exigences de production professionnelle, Aive s’impose comme un acteur clé de la transformation numérique des contenus audiovisuels. Sa promesse, réduire les coûts d’acquisition de 30 % en moyenne, s’adresse directement aux directions marketing les plus exposées à la pression du ROI.

Avec le soutien d’investisseurs solides et une feuille de route ambitieuse, la start-up française entend bien s’ancrer durablement dans le paysage mondial de la production vidéo. Dans un secteur où les standards évoluent aussi vite que les algorithmes, Aive avance avec une conviction simple : l’IA ne remplace pas la création, elle en devient le moteur.