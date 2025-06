LinkedIn partage les meilleures pratiques de publication de vidéos

Plébiscitée pour son potentiel d’engagement, la vidéo s’impose comme un levier incontournable du marketing B2B. Mais à l’heure où tout le monde s’y met, se filmer ne suffit plus : il faut captiver, surprendre et optimiser chaque seconde.

Se démarquer par la forme, pas seulement par le fond

Oubliez les monologues figés face caméra. Sur LinkedIn, l’originalité formelle prime sur les discours bien ficelés. Les professionnels ne cherchent pas seulement de l’information, mais une manière fraîche de l’aborder. Du format selfie au split-screen, de la narration spontanée à la mise en scène rythmée, les contenus qui sortent du lot récoltent les meilleures performances.

Tester, ajuster, expérimenter : telle est la règle. Car dans la course à l’attention, c’est la forme qui retient, et le fond qui fidélise.

La réactivité, meilleure alliée de la pertinence

À l’ère de l’instantané, les vidéos qui collent à l’actualité bénéficient d’un effet d’amplification organique. Même si l’algorithme de LinkedIn tolère les publications plus anciennes, l’intérêt d’une vidéo tient souvent à sa fraîcheur.

La bonne nouvelle ? Grâce au mobile, filmer, monter et publier devient une affaire de minutes. Cette agilité permet non seulement de réagir vite, mais aussi de renforcer la dimension humaine et authentique de la marque. Un atout non négligeable sur un réseau où le lien professionnel passe aussi par l’émotion.

Mobile first : adapter le format à l’usage

Avec l’explosion de la consultation sur smartphone, les vidéos verticales génèrent 24 % de clics supplémentaires sur LinkedIn. Encore plus surprenant : les vidéos tournées en mode selfie engagent souvent mieux qu’un contenu léché mais distant. Proximité rime ici avec efficacité.

Un micro cravate, un trépied basique et un cadre soigné suffisent à améliorer drastiquement la qualité perçue, sans sacrifier la spontanéité. Mieux vaut un bon contenu “mobile-friendly” qu’une vidéo trop produite, perçue comme froide ou désincarnée.

Montage, sous-titrage : petits efforts, grands effets

Environ 92 % des utilisateurs regardent les vidéos sans le son. Autant dire que l’absence de sous-titres revient à ignorer une majorité de votre audience. Ajouter du texte ne relève plus du confort, mais de l’accessibilité.

Côté montage, le rythme est roi : coupez le superflu, conservez l’essentiel, ajoutez des transitions fluides. Un bon montage n’a pas besoin d’effets spéciaux. Il a besoin de cohérence, de dynamisme et d’un objectif clair : retenir l’attention jusqu’à la dernière seconde.

Captiver dès les premières secondes

Sur LinkedIn, l’audience décide en moins de six secondes si elle reste ou passe. Il faut donc soigner l’entrée en matière, avec un visuel fort, une question percutante ou une promesse claire.

Pour les vidéos organiques, visez moins de deux minutes. En publicité, restez entre 15 et 30 secondes. L’idée est d’aller droit au but, sans dilution, surtout en haut de tunnel. L’objectif n’est pas de tout dire, mais d’ouvrir une porte.

Le texte : votre meilleur allié visuel

Enfin, ne sous-estimez jamais le pouvoir du texte qui accompagne la vidéo. Il donne le ton, pose le cadre, titille la curiosité. Sur LinkedIn, un bon post ne se contente pas de montrer : il suggère, questionne, incite à l’action.

Le bon équilibre ? Une phrase d’intro engageante, une accroche claire, et un ton qui reflète la personnalité de la marque. Vidéo et texte doivent travailler de concert pour transformer un simple scroll en clic, puis en interaction.