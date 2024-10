La perte d’utilisateurs de la plateforme X sous la direction controversée d’Elon Musk

La plateforme sociale X, anciennement connue sous le nom de Twitter, subit une dégringolade significative de ses utilisateurs actifs au Royaume-Uni et aux États-Unis. Ce phénomène est largement imputé aux déclarations polarisantes d’Elon Musk. En observant les dernières données, il apparaît que les décisions et prises de position politiques du milliardaire impactent directement l’engagement des utilisateurs, notamment depuis sa prise en main de l’entreprise.

Une chute importante des utilisateurs actifs quotidiens

En se basant sur les récentes analyses de SimilarWeb, il est évident que la plateforme X perd graduellement sa base d’utilisateurs. En mai 2023, X comptait environ 8 millions d’utilisateurs actifs quotidiens au Royaume-Uni. En septembre 2024, ce nombre a chuté à 5,6 millions. Cela représente une contraction de plus d’un tiers en seulement un an.

Aux États-Unis, un marché tout aussi crucial pour la plateforme, la diminution est également notoire. Là-bas, X a perdu environ un cinquième de ses utilisateurs actifs sur une période similaire. Des incidents comme les émeutes raciales au Royaume-Uni, et les propos incendiaires de Musk prédisant une guerre civile, ont amplifié ces départs massifs.

L’impact des régulations européennes

En Europe, les nouvelles lois sur les services numériques imposent à X une transparence accrue quant à son nombre d’utilisateurs. D’après les rapports semestriels requis par cette réglementation, la plateforme a enregistré une diminution continue de son audience. De février à juillet 2023, X comptabilisait 112,2 millions d’utilisateurs mensuels dans l’Union européenne, nombre qui est tombé à 105,9 millions pour la même période en 2024.

Ces chiffres confirment les observations de sources tierces telles que SimilarWeb et mettent en lumière des tendances similaires dans plusieurs régions stratégiques pour la plateforme. La conformité aux normes de transparence européennes rend difficile toute dissimulation des baisses d’activités.

Des interdictions de marché impactantes

Outre les challenges en Europe et en Amérique du Nord, X fait face à une interdiction sévère au Brésil. Le pays, avec ses 20 millions d’utilisateurs potentiels, pourrait jouer un rôle majeur dans les tentatives de redressement de la plateforme. Suite à des conflits avec les autorités judiciaires brésiliennes, X est banni temporairement, ajoutant une pression supplémentaire sur sa viabilité globale. Cependant, Elon Musk s’efforce de négocier un retour rapide sur le marché brésilien.

Le dilemme du repositionnement : social media ou application de news ?

Pour atténuer les problèmes de classement et attirer une nouvelle audience, X a changé sa classification officielle de « réseau social » à « application de news ». Ce déplacement stratégique vise à améliorer son rang comparativement aux applications dédiées à l’information, généralement moins populaires. Pourtant, cette manœuvre n’a pas obtenu le succès escompté, et les revendications selon lesquelles X serait devenu l’application de nouvelles la plus utilisée restent controversées et vraisemblablement erronées.

Malgré ces efforts, les ajustements apportés n’ont pas réussi à contrecarrer la tendance baissière des utilisateurs. Les chiffres montrent que transformer la nature même de l’application ne suffit pas à résoudre les problèmes fondamentaux de rétention de la clientèle.

Effets des commentaires politiquement chargés de Musk

Les interventions publiques répétées d’Elon Musk, souvent orientées vers des sujets sensibles et polarisants, sont sans doute un facteur clé dans la vulnérabilité croissante de X. Ces commentaires, qu’ils soient liés aux troubles sociaux au Royaume-Uni ou aux élections aux États-Unis, semblent exacerber la fuite des utilisateurs. Selon les analystes, le lien direct entre ces déclarations et la baisse des utilisateurs est difficile à ignorer.

Par exemple, après avoir affirmé que les émeutes britanniques mèneraient inévitablement à une guerre civile, la base d’utilisateurs britanniques a vu une accélération de la diminution déjà observée. Une situation analogue pourrait bien se produire aux États-Unis, où les opinions tranchées de Musk risquent de provoquer une autre vague de désengagement.

L’ajout de fonctionnalités innovantes : un succès mitigé

Dans une tentative de revitaliser la plateforme, X a introduit diverses nouvelles fonctionnalités, y compris le chatbot Grok AI. Néanmoins, celles-ci n’ont pas rencontré le succès espéré. Bien que ces initiatives visent à élargir les horizons technologiques de X et à enrichir l’expérience utilisateur, elles ne compensent pas les autres facteurs negatifs affectant la fidélité des utilisateurs.

Face à cette réalité, le débat sur la pérennité du projet X s’intensifie. Il devient évident que sans un changement de cap radical, l’avenir de la plateforme est incertain et pourrait inclure sa vente ou sa fermeture pure et simple.

Changements politiques et leur influence possible

Le contexte politique joue aussi un rôle déterminant dans la stratégie future de X. Par exemple, si Donald Trump est réélu président des États-Unis, cela pourrait offrir à Musk des opportunités exceptionnelles grâce à un accès direct à la Maison Blanche, facilitant des orientations favorables à ses multiples entreprises. En revanche, une victoire éventuelle de Kamala Harris mettrait fin à ces espoirs et obligerait Musk à repenser fondamentalement ses stratégies.

Dans ce climat, Elon Musk semble miser sur sa popularité personnelle pour influencer l’élection de 2024 via la plateforme X, un pari audacieux mais risqué. Tout cela crée une atmosphère d’incertitude autour de la direction à long terme de X et de ses perspectives futures, rendant chaque mouvement particulièrement scruté et analysé.