OpenAI prépare le lancement d’Orion, son nouveau modèle d’intelligence artificielle, avec des implications importantes pour Microsoft

Alors que la rivalité sur le marché de l’intelligence artificielle (IA) générative s’intensifie, OpenAI et Microsoft se trouvent à un moment charnière. Les deux géants qui ont longtemps collaboré semblent désormais emprunter des chemins quelque peu divergents. Le potentiel dévoilement prochain du modèle Orion par OpenAI soulève plusieurs questions quant à leur future coopération.

Une séparation stratégique en préparation chez OpenAI ?

Depuis le lancement de ChatGPT, OpenAI a travaillé en étroite collaboration avec Microsoft. Cependant, cette relation semble être en train de changer, alors qu’OpenAI planche sur Orion, un modèle d’IA supposément plus avancé. Selon Célia Séramour de The Verge, Sam Altman, CEO d’OpenAI, a laissé entendre en septembre dernier sur les réseaux sociaux que ce nouvel outil pourrait faire ses débuts dès décembre. Orion, également connu sous le nom de GPT-5, ne serait initialement accessible qu’à une sélection restreinte d’entreprises clientes d’OpenAI.

La décision de ne pas diffuser immédiatement Orion au grand public via ChatGPT contraste avec les lancements précédents de GPT-4 et o1 (Strawberry). Cette stratégie permettrait à OpenAI de recueillir des retours spécifiques de ses partenaires avant de rendre disponible la technologie à une plus grande échelle. Tadao Nagasaki, dirigeant de la filiale japonaise d’OpenAI, a confirmé cette orientation lors d’une récente intervention.

Les mouvements stratégiques de Microsoft

Microsoft, de son côté, n’est pas en reste. La firme de Redmond continue de montrer son intérêt pour le développement et l’hébergement d’outils d’IA de pointe. Depuis plusieurs mois, elle étoffe son offre en embauchant massivement pour développer son service Copilot, outil basé sur les modèles d’IA d’OpenAI.

En mars dernier, le partenariat signé entre Microsoft et Inflection AI démontre cette volonté de renforcer son propre panel technologique. Cet accord permet à Microsoft de profiter pleinement des avancées technologiques d’Inflection AI tout en intégrant leurs innovations dans ses propres produits. Cette approche a été soulignée par Satya Nadella, PDG de Microsoft, comme indispensable pour rester compétitif face aux autres maîtres de l’industrie de l’IA.

Orion : Un tournant dans l’évolution de l’IA

Orion se distingue particulièrement grâce à ses capacités de raisonnement avancées, héritées du modèle o1. L’un des points forts de GPT-4, introduit en 2023, réside dans sa capacité à comprendre non seulement les textes mais aussi les images. Ce critère fait donc d’Orion une solution potentiellement révolutionnaire pour des applications encore plus complexes et variées. Plusieurs sources indiquent qu’OpenAI pourrait utiliser ces nouvelles fonctionnalités pour enrichir considérablement l’expérience utilisateur offerte par ChatGPT à terme.

L’entraînement du modèle Orion a commencé après l’implémentation réussie du modèle d’IA o1, qui avait déjà permis de récolter de nombreuses données utiles. En utilisant ces informations, OpenAI espère créer un outil capable de répondre à des requêtes nécessitant une compréhension contextuelle approfondie, changeant ainsi la donne en matière d’interaction homme-machine.

Implications futures et coopération renouvelée

Le lancement prochain d’Orion est susceptible d’avoir des conséquences directes pour les voyageurs technologiques d’OpenAI et Microsoft. Les entreprises collaborant déjà avec OpenAI pourront immédiatement intégrer ce nouveau modèle d’IA dans leurs opérations, créant ainsi des produits et services nettement plus sophistiqués. Toutefois, cela pose la question de l’autonomie croissante d’OpenAI vis-à-vis de Microsoft, partenaire historique.

Il sera intéressant de voir si cette approche restreinte est maintenue à long terme ou si elle servira de tremplin pour un déploiement plus large. Pour Microsoft, le défi consiste à intégrer rapidement ces technologies afin de ne pas perdre son avantage concurrentiel. Leur capacité à héberger efficacement Orion sur Azure pourrait jouer un rôle décisif dans la prochaine phase de cette relation commerciale.

Entrainement intensif sur des données récentes grâce au modèle o1

sur des données récentes grâce au modèle o1 Accès limité au modèle, réservé en premier lieu aux entreprises partenaires

Mises à jour potentielles des fonctions de compréhension des images

Expansion de la base de données utilisateurs basée sur le feedback spécifique

Partenariat continu entre OpenAI et Microsoft malgré le recentrage stratégique

Les évolutions rapides dans le domaine de l’IA génèrent une compétition accrue parmi les grands acteurs technologiques. Tandis qu’OpenAI et Microsoft naviguent ces défis ensemble, le lancement imminent d’Orion marque un point critique dans cette danse complexe entre coopération et indépendance. Quoi qu’il advienne, les développements futurs promettent de redéfinir les contours de l’intelligence artificielle dans les années à venir.