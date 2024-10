Evénement : PrestaShop Developer Conference

La PrestaShop Developer Conference est un événement vite devenu incontournable dans la communauté des développeurs, portée par PrestaShop, la célèbre plateforme open-source de création de boutiques en ligne. Cette deuxième édition se tiendra à Paris, le 6 novembre 2024, et sera sous le signe du partage, de la collaboration et de l’apprentissage.

Développeur expérimenté, passionné de technologie, ou avide de découverte sur le monde du commerce en ligne, la PrestaShop Developer Conference est un événement pensé pour vous, une occasion idéale de découvrir les dernières innovations, de rencontrer les experts de l’industrie et de se former aux meilleures pratiques.

PrestaShop Developer Conference : c’est quoi et pour qui ?

Cet événement est spécialement conçu pour les développeurs enthousiastes à perfectionner leurs compétences, et en découvrir davantage sur l’écosystème PrestaShop. Le programme de la conférence est riche et diversifié, alternant conférences, ateliers techniques et sessions de networking. On vous explique en quelques points ce qui fait de PrestaShop Developer Conference un événement à ne pas manquer.

1. Explorer les dernières tendances technologiques

La PrestaShop Developer Conference est une opportunité de se confronter aux toutes dernières avancées du domaine du développement web et du e-commerce. Des experts de PrestaShop et des leaders de l’industrie présenteront les innovations technologiques qui redéfinissent le secteur et construiront le monde de demain.

2. Participer à des ateliers pratiques

L’événement propose des ateliers techniques qui mettent les participants en condition et permettent une exploration approfondie de l’outil. Des spécialistes qui mettent leurs connaissances à votre disposition, pour répondre à vos objectifs personnels (développement de modules, optimisation des performances, intégration de solutions personnalisées …)

3. Rencontrer la communauté PrestaShop

Le succès de PrestaShop se doit à sa communauté, avec la PrestaShop Developer Conference il est possible d’échanger avec des professionnels du monde entier, de partager des idées, de poser des questions et de construire des liens qui deviendront peut-être de belles collaborations. Le networking est encouragé, via des moments dédiés pour discuter de projets et d’innovations.

4. Découvrir les nouveautés PrestaShop en avant-première

L’évolution de PrestaShop est constante, et la conférence est une parfaite occasion de découvrir en avant-première les nouvelles fonctionnalités et améliorations de la plateforme. Une excellente solution pour en apprendre plus sur les mises à jour, les évolutions à venir et les astuces pour tirer parti de toutes les possibilités offertes pour améliorer vos projets.

PrestaShop : une solution open-source puissante

PrestaShop est une solution de création de boutiques en ligne née en 2007. Elle a su s’imposer comme une alternative majeure et très performante dans son domaine, alimentant aujourd’hui plus de 300 000 sites de e-commerce dans le monde entier. Ce qui en fait un outil hors norme c’est sa flexibilité et son modèle open-source, qui permettent aux développeurs de personnaliser chaque aspect de leurs boutiques en ligne. Un modèle adapté aux petits commerces, comme aux grandes entreprises, PrestaShop sait proposer des fonctionnalités très complètes, des options de gestion de produit, à l’intégration des moyens de paiement, en passant par des outils de marketing poussés et performants.

Tous ces aspects font de PrestaShop une solution privilégiée pour ceux qui souhaitent bâtir une boutique en ligne aussi efficace qu’évolutive.

Rejoignez l’aventure !

Que vous soyez développeur chevronné, ou en pleine montée en compétence, la PrestaShop Developer Conference est un événement parfait pour enrichir vos connaissances, rencontrer des passionnés du même univers, et découvrir ce qu’est le e-commerce de demain. Rejoignez la communauté des développeurs PrestaShop, explorez de nouvelles opportunités, pour être le développeur de demain !