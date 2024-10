Nomination de Benjamin Revcolevschi chez OVHcloud : Une nouvelle ère commence pour le leader français du cloud computing

Le 24 octobre 2024 marque un tournant majeur pour OVHcloud, l’un des leaders mondiaux de l’hébergement et du cloud computing. Le groupe français annonce la nomination de Benjamin Revcolevschi au poste de directeur général, succédant à Michel Paulin qui occupait cette fonction depuis 2018.

Un parcours du nouveau directeur général

Benjamin Revcolevschi a été choisi pour diriger OVHcloud après avoir servi comme directeur général adjoint pendant six mois. Avant son arrivée dans le groupe, il avait occupé divers postes de direction, notamment à la tête des opérations en France et au Benelux chez DXC Technology, une entreprise de services informatiques. Son expérience variée dans le domaine technologique a été un atout décisif pour sa nomination, reflétant les ambitions d’OVHcloud d’accélérer sa croissance et son développement stratégique.

Sous la direction de Michel Paulin, OVHcloud a connu une période de transformation significative, s’efforçant d’élargir ses offres et d’améliorer ses infrastructures. Cependant, malgré une augmentation notable de 10,3% de son chiffre d’affaires sur l’exercice 2023/24, clôturé le 30 août, les résultats étaient légèrement en-dessous des prévisions initiales. Ce contexte économique difficile a mis en lumière la nécessité d’une nouvelle approche pour maintenir la compétitivité de l’entreprise sur un marché en constante évolution.

Les priorités stratégiques d’OVHcloud

Pour faire face aux défis économiques actuels et futurs, OVHcloud mise sur plusieurs axes stratégiques. L’introduction de technologies avancées telles que les GPU NVIDIA Tensor Core disponibles dans le Cloud Public et des modèles d’intelligence artificielle (IA) performants comme Mixtral 8x22B ou Llama3 jouent un rôle central dans ces initiatives. La combinaison de ces technologies permet à OVHcloud de proposer des solutions hautement optimisées à ses clients, couvrant une gamme étendue d’applications allant du machine learning à l’analyse prédictive.

En cette période de transition, OVHcloud prévoit également de renforcer sa solidité financière par le biais d’un programme de rachat d’actions massif d’une valeur maximale de 350 millions d’euros, représentant 20% de son capital. Cette initiative vise non seulement à stabiliser la valeur de l’action, mais aussi à augmenter la part de la famille Klaba, fondatrice d’OVHcloud, dans le capital social de l’entreprise.

L’impact de l’intelligence artificielle chez OVHcloud

L’essor de l’intelligence artificielle est au cœur de la vision futuriste d’OVHcloud. En intégrant les dernières générations de modèles IA open-source, l’entreprise cherche à offrir des solutions innovantes et accessibles à ses utilisateurs. Ces innovations incluent des fonctionnalités avancées comme l’intégration de modèles équivalents aux besoins spécifiques des entreprises, permettant ainsi une personnalisation accrue des services IT.

La société met un accent particulier sur le développement de son offre serverless, facilitant la gestion des applications sans avoir besoin de gérer directement l’infrastructure sous-jacente. Cette simplification est cruciale pour attirer les entreprises cherchant à optimiser leurs coûts et leur efficacité opérationnelle. En maximisant l’utilisation de l’automatisation et de l’IA, OVHcloud se positionne comme un partenaire technologique indispensable pour les entreprises préparant leur avenir numérique.

Perspectives financières et industrielles

Pour l’exercice en cours, OVHcloud a prévu une croissance entre 9% et 11%, malgré les incertitudes économiques globales. Cette perspective de croissance tient compte de l’environnement financier actuel mais reste encourageante, selon les responsables de l’entreprise. Les initiatives prises ces dernières années, notamment celles concernant la modernisation de l’infrastructure et l’expansion internationale, devraient continuer à porter leurs fruits.

En parallèle, le secteur du cloud ne cesse de se transformer avec des développements rapides dans des domaines tels que la sécurité informatique, la migration des données et la conformité réglementaire. OVHcloud investit massivement pour rester en avance dans ces segments critiques, garantissant ainsi une excellence continue dans ses prestations de services. Ces efforts s’alignent avec la mission de l’entreprise de faciliter et sécuriser la transition numérique des organisations de toutes tailles.