Le no-code représente une nouvelle façon de créer, comme son nom l’indique sans aucune ligne de code. Ainsi il devient plus accessible pour vos équipes marketing de prétendre à des processus optimisés, sur mesure, et alignés sur leurs besoins. D’autant plus que l’automatisation, prend une place de plus en plus importante au sein des processus métier, notamment dans le domaine du marketing, où l’automation marketing ne cesse de croître.

La transition numérique est un sujet au cœur de tous les secteurs d’activité, et le marketing en est un pionnier qui tend vers une pratique plus agile du métier, depuis ces dernières décennies. L’avènement des nouvelles technologies, a créé une branche du marketing, a part entière le marketing digital. Pour perdurer, cette branche a tout intérêt à rester informé des dernières nouveautés sur le marché digital.

Le no-code est une nouveauté émergente en France, cette nouvelle technologie tend à se faire une place dans le monde de l’entreprise et ouvre la voie à de nouvelles opportunités. Couplé au marketing, le no-code est vite associé au « Marketing automation ». Et à raison, car grâce à un développement sans aucune ligne de code, il permet de fluidifier et d’automatiser les processus marketing, en éliminant les tâches chronophage, le no-code booste la productivité de vos équipes marketing, grâce à une prise en main facile et intuitive. Son impact sur les workflows et les projets marketing est considérable en termes de gain de temps, d’autonomie et de productivité de vos équipes.

Corrélation entre no-code et marketing automation

La corrélation entre marketing automation et no-code, paraît presque évidente. Elle redistribue les cartes de vos campagnes marketing en ouvrant la voie à l’automatisation de vos tâches répétitives, dans le but de vous aider à mieux gérer et paramétrer la gestion des campagnes, des données clients etc.

Illustrons notre propos avec un cas concret. En tant que responsable Marketing, vous souhaitez automatiser le traitement des données clients, vous pouvez faire appel à l’outil no-code Make et dessiner votre propre scénario d’automatisation, vous pouvez également utiliser Zapier pour automatiser. Par la suite Fillout, un outil de sondage no-code vous permettra de récolter des leads de manière plus convivial grâce à ses fonctionnalités interactives, Webflow et Softr seront de parfaits alliés pour vous accompagner dans la création de site, de manière intuitive, et l’outil de gestion de tâches Notion vous aidera à mieux organiser vos données marketing.

Et si vous ne savez toujours pas quoi faire de ses outils no-code, vous pouvez toujours faire appel à une agence d’automatisation experte sur le sujet !

Pourquoi intégrer le no-code au sein de vos équipes marketing ?

Il existe plusieurs avantages à intégrer le no-code au sein de vos équipes marketing, à commencer par le gain de temps et de productivité que vous pouvez gagner grâce à des processus simplifiés.

Gagnez du temps de manière considérable : Le recours au no-code permet de réduire les délais de développement et le déploiement de vos projets dû à une prise en main accessible et intuitive.



: Le recours au no-code permet de et le déploiement de vos projets dû à une prise en main accessible et intuitive. Soyez agile et flexible : Le no-code vous confère des capacités d’adaptation rapide , et vous permet de rester à l’écoute des besoins marketing et des tendances.



: Le no-code vous confère des , et vous permet de rester à et des tendances. Réduisez les coûts : La réduction des délais de développement implique nécessairement une réduction des coûts également. Le no-code possède un impact positif sur la réduction des ressources matérielles, financières et humaines. Le temps de développement est moins long pour mettre l’accent sur les phases d’itération s, indispensables à la bonne évolution de votre projet.



: La réduction des délais de développement implique nécessairement une également. Le no-code possède un sur la réduction des ressources matérielles, financières et humaines. Le temps de développement est moins long pour mettre l’accent sur les s, indispensables à la bonne évolution de votre projet. Autonomie des équipes marketing : Faire le choix du no-code c’est aussi en un sens, responsabiliser vos équipes marketing en les invitant à prendre en main des outils qu’ils utilisent au quotidien pour les ajuster sur leurs besoins .



: Faire le choix du no-code c’est aussi en un sens, en les invitant à qu’ils utilisent au quotidien pour les . Amélioration de la collaboration : Le no-code rend possible la suppression des barrières entre les équipes techniques et marketing pour une meilleure fluidité des processus.

Comment intégrer le no-code au sein de vos équipes marketing ?

L’intégration du no-code au sein de vos processus marketing, passe par plusieurs phases essentielles. Dans un premier temps, l’examen des besoins. Cette phase consiste à lister un par un les processus nécessitant d’être fluidifiés afin d’éliminer le maximum de tâches chronophage possible. Ces tâches peuvent concerner, la gestion des réseaux sociaux, la collecte des données, les automatisations mais également un processus plus global comme le lead nurturing.

Une fois cette phase clôturée, il s’agit de trouver les outils no-code qui match le mieux avec vos besoins. Pour y parvenir, vous pouvez par exemple, faire appel à des experts no-code pour réaliser un audit, ou bien automatiser par vous-même.

Après avoir choisi vos outils, il faut désormais, les mettre en place et les déployer. Prenons un exemple, vous souhaitez automatiser une campagne de lead nurturing, pour automatiser cette campagne marketing vous aurez besoin d’un seul outil no-code pour commencer, Airtable.

En tant que base de données, cet outil est parfait pour développer et entretenir le lien avec vos prospects. Depuis un seul et même outil, il est possible de programmer et d’automatiser l’envoi d’email, la publication d’article ou encore d’automatiser la gestion de ses réseaux sociaux comme sur Buffer. Le tout de manière rapide, intuitive mais surtout personnalisée !

Pour en savoir plus sur le marketing et le no-code nous vous redirigeons vers le livre blanc marketing ops et no-code rédigé par l’agence no-code Bienfait.

Pour conclure, le no-code rend les workflows marketing plus fluides et plus intuitifs en balayant les tâches chronophage, cette technologie rend vos équipes plus productives et efficientes dans leurs missions au quotidien. Intégrer le no-code au sein de vos processus, représente un réel avantage concurrentiel, qui vous sera bénéfique sur le long terme. L’adopter c’est prendre un coup d’avance sur tous vos concurrents.

Prenez les devants grâce au livre blanc et automatisez dès maintenant !