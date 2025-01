Les 11 meilleurs outils e-commerce en 2025 : notre comparatif

Le e-commerce à tout pour séduire, fort de nombreux avantages, c’est une activité en plein essor. Toutefois, la concurrence peut être rude, et il n’est pas aisé d’y faire sa place. Optez pour un logiciel de gestion de boutique en ligne fiable et efficace est primordial pour que l’aventure ne se transforme pas en casse-tête.

Le choix est vaste, mais décisif. La solution pour laquelle vous optez doit être une alliée qui optimisera vos performances, disposera de fonctionnalités adaptées et d’une interface d’utilisation qui vous sera confortable. Voici une sélection de différentes plateformes de vente, qui présentent toutes des caractéristiques adaptées à différents profils d’utilisateurs.

1. Wizishop

Descriptif du logiciel

Wizishop est un logiciel Français, son utilisation est facile et ses fonctionnalités avancées. Vous disposez d’outils pour créer, gérer et optimiser votre boutique en ligne. L’une des forces de Wizishop est son support et son accompagnement en Français. Vous pourrez également capitaliser sur les outils intégrés et une interface intuitive. Si vous vous lancez et voulez un accès rapide et aisé à la création de la boutique, Wizishop saura répondre à vos besoins.

Trois plans tarifaires, vous sont proposées. A considérer, la plateforme propose un essai gratuit de 7 jours pour découvrir l’outil et ses fonctionnalités :

SMART : à partir de 40 € / mois

: à partir de 40 € / mois BUSINESS : à partir de 115 € / mois

: à partir de 115 € / mois ENTREPRISE : offre sur mesure en fonction de vos besoins

Avantages

Simplicité d’utilisation

Hébergement et mises à jour pris en charge par la plateforme

Accompagnement et back-office en Français

Optimisations techniques pour le SEO en natif

Inconvénients

Catalogue de templates limité

Pas de catalogue d’applications

Frais de transaction sur chaque vente

Présence à l’internationale limitée

2. Webador

Descriptif du logiciel

Webador propose une solution tout-en-un, c’est un outil qui permet aux petites entreprises de démarrer rapidement grâce à un catalogue de modèles prédéfinis. L’interface est très simple pour s’adapter parfaitement à des compétences limitées en codage et création de site. Webador est idéal pour les profils débutants, qui cherchent un outil facile à prendre en main et peu onéreux.

Après 6 mois de gratuité (formidable opportunité d’explorer les fonctionnalités et leurs prises en main), vous pourrez faire votre choix entre 4 formules, dont les fonctionnalités évoluent pour répondre à vos besoins :

GRATUIT : pas d’abonnement mensuel mais des fonctionnalités limitées

: pas d’abonnement mensuel mais des fonctionnalités limitées LITE : 4.50 € / mois

: 4.50 € / mois PRO : 8.50 € / mois

: 8.50 € / mois BUSINESS : 17 € / mois

Avantages

Interface conviviale et intuitive

Gratuité des fonctionnalités de base

Site multilingue, vous pouvez ajouter d’autres langues à votre site

Modèles de sites web personnalisables

Inconvénients

Pas de boutique d’application

Options de personnalisation limitées

Support client uniquement disponible en anglais

3. Wix

Descriptif du logiciel

Très populaire, Wix offre une solution de e-commerce puissante et flexible. Elle s’adapte aux débutants, comme aux utilisateurs experts. Les options de personnalisation sont riches et votre site est à l’image de votre marque. Les fonctionnalités sont complètes. Wix offre une polyvalence idéale si vous souhaitez développer votre activité progressivement pour augmenter les volumes de ventes.

Wix propose un remboursement garanti pendant 14 jours, vous pouvez donc vous essayer à la solution très sereinement. Par la suite, vous pourrez faire votre choix entre 4 abonnements disponibles pour des fonctions de plus en plus avancées :

LIGHT : 13.20 € / mois

: 13.20 € / mois ESSENTIEL : 26.40 € / mois

: 26.40 € / mois BUSINESS : 40.80 € / mois

: 40.80 € / mois BUSINESS PLUS : 178.80 € / mois

Avantages

De multiples choix de sites web

Facilité d’utilisation

Personnalisation très poussée

Fonctionnalités SEO avancées

Inconvénients

Fonctionnalités avancées parfois moins accessibles aux débutants

L’ajout d’applications peut rapidement augmenter le tarif

Les options de sauvegarde et de récupération de site sont limitées

Un temps de chargement parfois peu optimal

4. Shopify

Descriptif du logiciel

C’est l’une des plateformes les plus accessible et intégrée du marché. Forte d’une belle renommée, Shopify permet la création très rapide d’une boutique esthétique et performante. Vous pouvez administrer votre site sans aucune compétence préalable. L’outil séduit par ses outils élaborés comme la gestion de stocks, de marketing, et ses intégrations possibles avec d’autres plateformes. Vous cherchez un outil aussi accessible que performant, Shopify est une option à ne pas négliger.

Vous démarrez gratuitement pour prendre en main la plateforme, puis bénéficiez d’un tarif à 1 € pour le premier mois, vous permettant d’approfondir vos essais et d’appréhender la solution à moindre frais, optez ensuite pour l’une des 4 formules :

BASIC : à partir de 27 € / mois

: à partir de 27 € / mois SHOPIFY : à partir de 79 € / mois

: à partir de 79 € / mois ADVANCED : à partir de 289 € / mois

: à partir de 289 € / mois PLUS : à partir de 2300 $ / mois (pour une durée de 1 à 3 ans)

Avantages

Hébergement web inclus dans l’abonnement

Expérience utilisateur ergonomique et fluide

Modules en grands nombre sur la marketplace

Fonctionnalités de vente sur différents canaux (réseau, en ligne, physique)

Inconvénients

Templates parfois payants

Commissions prélevées sur les ventes en plus de l’abonnement

Personnalisation limitée sans compétences en codage

5. Prestashop

Descriptif du logiciel

CMS Français, Prestashop dispose de nombreuses fonctionnalités natives, qui en font une plateforme très complète et hautement personnalisable. Développé en open source, l’application peut être téléchargée gratuitement et installée sur un serveur web. Si vous misez sur un contrôle total de votre boutique, et une personnalisation poussée, Prestashop est une option très pertinente.

Prestashop est gratuit, il faudra en revanche prévoir les coûts d’hébergement et de modules supplémentaires, le coût de votre boutique peut donc varier de façon significative.

Avantages

Personnalisation sans limite

Large proposition de modules complémentaires

Pas de frais d’utilisation

SEO et fonctionnalités marketing remarquables

Inconvénients

Non accessibles aux novices

Coûts supplémentaires pour les modules et l’hébergement

Support client accessible uniquement à la communauté

6. Big Commerce

Descriptif du logiciel

Plutôt destinée à des entreprises en croissance, qui visent d’importants volumes de ventes, Big Commerce est une plateforme fiable et efficace. C’est une solution qui s’intègre parfaitement avec d’autres systèmes. Elle offre des fonctionnalités avancées dans la gestion de boutiques en ligne, avec des outils de marketing, de vente multicanale par exemple. Si vous cherchez un développement rapide, grâce à un outil performant Big Commerce peut répondre à vos attentes.

Un essai de 15 jours est disponible pour explorer et teste les différentes fonctionnalités, ensuite vous avez le choix entre 4 propositions d’abonnements :

STANDARD : à partir de 29 $ / mois

: à partir de 29 $ / mois PLUS : à partir de 79 $ / mois

: à partir de 79 $ / mois PRO : à partir de 299 $ / mois

: à partir de 299 $ / mois ENTERPRISE : disponible sur demande

Avantages

Pas de frais de transaction

Fonctionnalités SEO avancées

Intégration facile avec d’autres plateformes (Amazon, eBay, etc.)

Inconvénients

Utilisation complexe pour les novices

Coûts élevés pour les fonctionnalités avancées

Ventes limitées selon les plans d’abonnement sélectionnés

7. WooCommerce

Descriptif du logiciel

Extension de WordPress, WooCommerce transforme votre site internet en e-commerce. Force de frappe sans commune mesure, votre boutique dispose de fonctionnalités très complètes, et d’une personnalisation presque illimitée. Vous disposez déjà d’une expertise dans le domaine et cherchez un outil fiable et sur-mesure, WooCommerce saura vous convaincre.

WooCommerce est une extension gratuite pour les utilisateurs de WordPress, vous devrez cependant prévoir le coût d’hébergement, du nom de domaine et des modules.

Avantages

Intégration complète avec WordPress

Flexibilité et personnalisation remarquables

Modules et extensions en très grand nombre

Communauté très active pour le support technique

Inconvénients

Nécessite des compétences préalables

Coûts supplémentaires pour les extensions et hébergement

Entretien technique régulier

8. Squarespace

Descriptif du logiciel

Squarespace, tient sa réputation à ses designs élégants une interface utilisateur intuitive et accessible. Idéale pour les créateurs et les petites entreprises, la solution e-commerce intégrée ne nécessite pas de compétences en codage. Vous voulez une boutique qui impressionne par son design, et un éditeur qui ne se cantonne pas à la production de boutique en ligne, Squarespace s’impose comme un choix malin. En effet, la plateforme propose aussi des outils de blogging et de marketing pour promouvoir et développer votre activité.

La plateforme propose un essai gratuit de 14 jours, avant d’opter pour l’un de leurs abonnements :

PERSONNEL : à partir de 11 € / mois

: à partir de 11 € / mois BUISINESS : à partir de 17 € / mois

: à partir de 17 € / mois COMMERCE basique : à partir de 24 € / mois

: à partir de 24 € / mois COMMERCE avancé : à partir de 36 € / mois

Avantages

Design sans pareil et modèles de très haute qualité

Interface utilisateur intuitive et facile à prendre en main

Intégration native avec des outils marketing

Pas de frais de transaction sur certains plans

Inconvénients

Personnalisation limitée face à d’autres plateformes

Fonctions de e-commerce moins avancées

Coût plus élevé que certains concurrents

9. Adobe Commerce

Descriptif du logiciel

Adobe Commerce, anciennement Magento, est un CMS e-commerce puissant et open-source. Vous disposez d’un large catalogue d’extensions qui enrichissent les fonctionnalités de base. C’est donc un système développé pour être extrêmement flexible et évolutif. Solution adéquate si êtes une grande entreprise, ou un site à fort trafic, Adobe Commerce sera un atout précieux. Vous pouvez y créer des boutiques complexes, sur-mesure, proposant des outils de gestion de produits, des options de paiement et des fonctionnalités marketing avancées.

En version open source Adobe Commerce est gratuit, en revanche dans sa version commerciale les forfaits sont sur-mesure, produits sur devis, avec un coût annuel élevé puisqu’ils sont pensés et développés pour des entreprises à fort potentiel de vente, et de développement.

Avantages

Personnalisable à souhait

Fonctionnalités très avancées pour les grandes entreprises

Evolutif, adapté à de forts volumes de vente

Communauté active

Inconvénients

Compétences techniques nécessaires

Version commerciale à fort coût

Installation et maintenance complexes

10. Weebly (Square)

Descriptif du logiciel

Weebly est aujourd’hui intégré à Square pour proposer une solution e-commerce remarquablement facile à utiliser. Elle se destine plutôt aux petites entreprises, grâce à des outils de création intuitifs et des fonctionnalités de e-commerce natives. C’est un choix parfaitement en adéquation avec le lancement d’une boutique en ligne de petite envergure.

Weebly propose une version de base gratuite, les fonctionnalités sont rudimentaires, mais permettent de se lancer sereinement, et d’appréhender l’outil à son rythme. Pour des besoins plus grands, il existe des forfaits plus avancés :

PROFESSIONAL : à partir de 14 € / mois

: à partir de 14 € / mois PERFORMANCE : à partir de 25 € / mois

Avantages

Interface intuitive et accessible

Intégration avec Square pour des solutions de paiement de point de vente intégrées

Outils de création de sites web faciles

Rapport qualité/prix abordable

Inconvénients

Personnalisation avancée limitée

Fonctionnalités e-commerce limitées comparativement à des concurrents

Support client email et chat

11. Volusion

Descriptif du logiciel

Plateforme complète et accessible, Volusion est l’une des solutions les plus ancienne du marché. Forte de son expérience, elle propose des outils de gestion intégrés faciles à utiliser, avec des options de gestion de produits, de paiement et des outils marketing. Solution dédiée à des entreprises de petites tailles, qui veulent de la simplicité et de la robustesse.

Vous avez le choix entre 4 modalités, dont les fonctionnalités sont de plus en plus complètes et poussées :

PERSONAL : 35 $ / mois

: 35 $ / mois PROFESSIONAL : 79 $ / mois

: 79 $ / mois BUSINESS : 299 $ / mois

: 299 $ / mois PRIME : sur demande

Avantages

Interface utilisateur conviviale

Outils de marketing et SEO intégrés pour une solution SEO

Support client 24/7

Pas de frais de transaction

Inconvénients

Personnalisation limitée

Fonctionnalités moins avancées que certaines plateformes

Plans tarifaires qui s’alourdissent avec l’ajout des options

Choisir la plateforme de e-commerce faite pour vous est déterminant pour la gestion de votre entreprise à bien des égards. Qu’il s’agisse d’éléments budgétaires, fonctionnels, techniques ou de volumes de vente ; vous devez étudier toutes les solutions disponibles, en adéquation avec vos besoins.

Parmi les 11 outils présentés, il existe sans aucun doute une solution qui correspondra à votre projet et à vos compétences. Que vous soyez novice ou expert, une petite ou une grande entreprise, le marché du CMS est vaste et saura répondre à vos attentes. Définissez clairement vos compétences et vos priorités, pour une vision lucide de votre projet. Explorez ensuite vos options, n’hésitez à expérimenter grâce aux essais gratuits, et prenez une décision éclairée pour un succès assuré.