Le Marketing Hub : panorama des fonctionnalités de la solution de HubSpot

Un logiciel qui transforme vraiment vos actions marketing ?

Avec des points de contact et des opportunités qui ne cessent de se multiplier, l’univers du marketing numérique n’a jamais évolué aussi rapidement. Aujourd’hui, les équipes marketing dans les entreprises sont en permanence à la recherche de solutions pour gérer leurs campagnes, leurs données, leurs automatisations, et leurs statistiques.

C’est justement pour cette raison qu’une solution comme HubSpot est de plus en plus plébiscitée par les professionnels, cette solution ayant de nombreux atouts au sein de son Marketing Hub…

HubSpot : un Marketing Hub pour répondre à vos besoins ?

Dans HubSpot, le Marketing Hub se présente comme une solution qui se veut complète, optimisée par l’intelligence artificielle, et qui a pour objectif d’aider les entreprises à attirer des visiteurs qualifiés, en plus de créer des expériences personnalisées et de convertir plus efficacement.

En France, de nombreuses organisations s’appuient d’ores et déjà sur cette approche, si bien que 84% des clients HubSpot rapportent une hausse de leur chiffre d’affaires et 95% observent un retour sur investissement positif, dont 76% en seulement quelques semaines.

Et parce que les équipes de HubSpot sont aussi convaincues par leur outil, celles-ci vous permettent même de créer un compte gratuit pour réaliser votre propre tour d’horizon détaillé du Marketing Hub, essayer les différents outils disponibles, et créer vos toutes premières campagnes.

Un seul et unique logiciel marketing pour attirer, engager et convertir

HubSpot positionne le Marketing Hub comme une plateforme dite « unifiée », c’est à dire qui se veut capable d’orchestrer toutes les étapes du cycle d’acquisition. Dès la première utilisation, on peut voir que HubSpot a souhaité concentrer ses actions sur une seule interface qui permet non seulement de produire des campagnes plus cohérentes, mais aussi d’affiner la qualité des leads générés. D’ailleurs, selon une étude de la plateforme, les utilisateurs qui combinent plusieurs hubs HubSpot enregistrent un taux de clôture cinq fois supérieur.

Parmi les différentes fonctionnalités, le Marketing Hub aide ainsi à attirer une audience qualifiée grâce à des contenus pertinents et des campagnes multicanales, mais aussi à engager les visiteurs à travers des formulaires intelligents avec des boutons dynamiques ou même des chatbots optimisés grâce à l’IA.

En complément, le Marketing Hub permet de convertir les prospects grâce au marketing automation, au scoring et à la personnalisation, et d’analyser précisément le ROI marketing via le reporting et l’attribution des revenus. Cette vision tout-en-un repose sur des briques centrales dans la solution, avec des formulaires, des campagnes, des réseaux sociaux, des workflows… et plus récemment, une couche d’intelligence artificielle intégrée dans chaque étape du travail quotidien.

HubSpot : les fonctionnalités essentielles pour capturer et qualifier les leads

Dans son Marketing Hub, la plateforme propose de nombreuses fonctionnalités qui permettent de capturer et qualifier les leads, avant de les exploiter par la suite dans votre base de contacts :

Formulaires et boutons dynamiques

Les formulaires du Marketing Hub ont l’avantage de s’adapter automatiquement au profil de chaque visiteur. Grâce à cette personnalisation pilotée par l’IA, ils détectent les informations déjà connues, ajustent les champs nécessaires et améliorent la qualité des données récoltées. Les soumissions de formulaire sont ensuite immédiatement synchronisées dans le CRM, ce qui permet de faciliter le suivi.

Les boutons dynamiques, quant à eux, permettent de proposer l’action la plus pertinente en fonction du contexte, comme le téléchargement d’un guide, l’inscription à un webinaire, ou même l’accès à une offre.

Segments d’audience intelligents

Les segments d’audience de HubSpot identifient les visiteurs anonymes à fort potentiel en fonction de leur comportement et de leur intention sur votre site web, un e-mail, ou sur une landing page.

Ils servent de base pour créer des campagnes ciblées, relancer la navigation ou déclencher des scénarios automatisés selon le besoin.

Agents d’assistance client

Enfin, le Marketing Hub a l’avantage d’inclure depuis peu un agent conversationnel IA qui guide les visiteurs vers le bon contenu, répond aux questions courantes et peut capturer automatiquement des leads chauds.

Même si cette fonctionnalité est encore très récente, les premiers chiffres sont positifs pour les équipes marketing. Selon les derniers chiffres publics, HubSpot Breeze aurait déjà fait gagner jusqu’à 2,4 heures par semaine aux utilisateurs.

Une gestion multicanale simplifiée pour orchestrer vos campagnes avec HubSpot

L’un des grands avantages d’une solution comme HubSpot repose dans le fait de pouvoir orchestrer l’ensemble de vos campagnes sur plusieurs canaux, sans avoir besoin de changer d’outil :

Gestion des réseaux sociaux

Au lieu de jongler entre plusieurs plateformes, HubSpot centralise la planification, la publication et l’analyse des performances.

La boîte de réception de l’outil permet de regrouper l’ensemble des commentaires, des messages privés et des différentes interactions pour faciliter la relation avec votre communauté.

Création des campagnes publicitaires

En quelques clics seulement, HubSpot peut se connecter à Google, Facebook, Instagram et LinkedIn Ads. L’outil assure un suivi complet avec le coût par lead, l’attribution des revenus, et l’automatisation des audiences similaires.

Ainsi, les équipes peuvent repérer précisément les campagnes qui génèrent du chiffre d’affaires, un besoin de premier plan pour 79% des utilisateurs qui constatent une meilleure qualité des leads avec HubSpot.

Lancement d’opérations d’A/B testing

Pour affiner vos différents contenus sans y consacrer trop de temps, HubSpot permet de tester plusieurs versions d’un e-mail, d’une page ou même d’un bouton.

Une fois que le test a été lancé et que les utilisateurs y ont été soumis, l’IA sélectionne ensuite la variante gagnante selon des critères que vous avez défini en amont, comme le taux de clics, la conversion, ou l’engagement.

Créer, personnaliser et automatiser : le coeur du Marketing Hub

Au delà de pouvoir intervenir sur les différents canaux selon vos clients et vos objectifs, HubSpot permet aussi de créer, de personnaliser et d’automatiser un bon nombre d’actions au sein du Marketing Hub :

Un tableau de bord pour faciliter le pilotage des actions

Pour commencer, le Marketing Studio de HubSpot se présente comme un tableau de bord central et optimisé par l’IA. Il regroupe à la fois la planification, la production de contenus, le suivi des tâches et le lancement des campagnes.

Que ce soit pour la création, la personnalisation, l’automatisation, ou même les trois à la fois, cette approche permet d’augmenter la visibilité des équipes et de réduire les silos opérationnels.

Des e-mails vraiment personnalisés avec l’IA

Encore aujourd’hui, les e-mails restent l’un des leviers les plus performants. Et qu’il s’agisse de personnalisation de masse, de segmentation fine, ou de contenus générés ou optimisés par l’IA, les possibilités sont infinies avec un outil comme le Marketing Hub de HubSpot.

Les dernières études de HubSpot constatent d’ailleurs une hausse rapide de l’engagement grâce à cette fonctionnalité, et même une réduction du temps de clôture des ventes jusqu’à 65% lorsqu’elles sont utilisées conjointement avec le CRM.

Une personnalisation avancée de votre site web

Avec des utilisateurs de plus en plus exigeants, les attentes n’ont jamais été aussi nombreuses. Heureusement, si vous vous tournez vers une solution complète comme HubSpot, la personnalisation va en réalité bien plus loin que de l’insertion de champs dynamiques.

HubSpot permet d’adapter les pages de votre site web, des sections ou des messages selon la phase du parcours client, son historique de navigation, le type d’entreprise, ou encore les interactions précédentes.

Cette fonctionnalité est d’ailleurs excellente pour amplifier les conversions sur les landing pages.

Des automatisations pour vos workflows

L’automatisation des workflows est l’une des autres forces du Marketing Hub. Dans les paramètres, vous pouvez identifier et intervenir facilement sur les relances de contenus, les séquences e-mail de nurturing, la qualification automatique des leads, la mise à jour des données dans votre CRM, et l’attribution commerciale à la bonne équipe ou à la bonne personne.

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, en plus d’apporter davantage de personnalisation, cette automatisation libère du temps opérationnel pour les équipes concernées. Selon HubSpot, 82% des utilisateurs du Sales Hub, qui interagissent directement avec le Marketing Hub, observent une amélioration en moins d’un mois seulement.

FAQ

Le Marketing Hub convient-il aux petites entreprises ?

Oui, le forfait Starter permet de débuter avec les formulaires, les newsletters, des landing pages et des premières automatisations dans le Marketing Hub.

L’IA est-elle intégrée partout dans le Marketing Hub ?

L’IA intervient uniquement quand elle peut apporter une plus-value et un gain de temps pour les utilisateurs, comme dans la création de contenus, l’optimisation des e-mails, la segmentation des leads, la cartographie du parcours et les recommandations d’actions à mettre en place.

Peut-on connecter le Marketing Hub à d’autres outils ?

Oui, la marketplace de HubSpot propose des centaines d’intégrations pour ajouter des réseaux sociaux, des outils publicitaires, des CRM externes si vous n’utilisez pas HubSpot, des solutions de paiement, ou même des CMS.

Le lead scoring est-il automatique ?

HubSpot propose un scoring basé sur les comportements et les données CRM, ajustable selon les critères de votre ICP (Ideal Customer Profile). Le scoring classe automatiquement les contacts selon leur engagement, leurs actions et leur adéquation avec votre ICP. Les commerciaux peuvent ainsi concentrer leur attention sur les leads qui ont réellement des chances de se convertir.