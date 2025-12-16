HubSpot vs Sellsy : comparatif des fonctionnalités, avantages et tarifs

Quel CRM répond vraiment le mieux à vos enjeux ?

En tant que professionnel, vous n’avez pas d’autre choix que de vous tourner vers un CRM pour faire avancer votre entreprise. Parmi les différentes solutions présentes sur le marché, il y en a notamment deux que tout semble opposer : HubSpot et Sellsy.

Et si certains peuvent avoir des idées reçues sur le mode de fonctionnement de chacune de ces solutions, il est fort probable que vous n’ayez pas conscience de leur réel potentiel. Afin de vous aider à y voir plus clair et à choisir entre Sellsy et HubSpot, nous avons décidé de comparer les deux solutions sur leurs fonctionnalités, leurs avantages, et leurs tarifs.

HubSpot et Sellsy : deux visions différentes du CRM ?

Comparer HubSpot et Sellsy revient à examiner deux visions très différentes du CRM, deux façons d’accompagner les équipes commerciales, marketing et service client, et deux approches de la croissance.

D’un côté, HubSpot développe une plateforme internationale, modulaire et pensée pour l’inbound marketing. De l’autre côté, on retrouve Sellsy qui propose une solution « made in France » centrée sur la gestion commerciale, la facturation et la simplicité d’usage.

Bien évidemment, si les deux outils partagent des bases communes, ils ne visent pas les mêmes priorités. Pour une entreprise française qui est à la recherche d’un CRM durable, le choix peut sembler délicat.

Au delà du comparatif suivant qui met en avant les points forts et les points faibles de ces solutions, n’hésitez pas à créer un compte gratuit sur HubSpot pour vous faire votre propre avis, la plateforme ayant un très large éventail de fonctionnalités.

Vision d’ensemble de HubSpot et Sellsy

Parmi les deux solutions, l’une d’entre elles apparaît déjà comme bien plus complète. En effet, HubSpot évolue dans un écosystème complet qui peut concerner aussi bien le marketing, que les ventes, le service client et les opérations dans un seul et même environnement.

Sellsy adopte une logique plutôt orientée autour de la gestion commerciale, et avec un ancrage français affirmé. Les données d’adoption témoignent de cette différence d’envergure, avec plus de 278 000 utilisateurs pour HubSpot contre 37 000 entreprises pour Sellsy.

Voici un tableau comparatif général qui reprend les éléments clés des deux solutions :

Critères HubSpot Sellsy Année de création 2006 2009 Pays États-Unis France Version française ✅ Oui ✅ Oui Nombre d’utilisateurs + 278 000 utilisateurs + 37 000 entreprises Application mobile iOS / Android iOS / Android Public cible TPE, PME, grandes entreprises TPE, PME Tarifs Freemium + abonnements dès 9 €/mois Abonnements dès 29 €/mois Version gratuite ✅ Oui ❌ Non Essai gratuit ✅ Oui ✅ Oui Points forts Suite complète et évolutive Solution française, devis et factures intégrés Points faibles Peut être complexe au début Moins d’intégrations, fonctionnalités limitées

Cette première vue synthétique permet de mettre en lumière deux orientations distinctes, avec une plateforme globale et modulaire pour HubSpot, et une solution plus spécialisée pour Sellsy.

HubSpot : le CRM modulaire et tout-en-un

HubSpot conserve une avance sur la majorité des segments de marché avec son CRM tout-en-un, si bien que 83% des clients HubSpot en sont satisfaits sur ce point, et que 79% observent une meilleure qualité de leads.

HubSpot fonctionne par « Hubs » (le Marketing Hub, le Sales Hub, le Service Hub, le Data Hub et le Content Hub) qui peuvent être activés à la demande. Cette architecture en fait un outil évolutif pour les startups comme pour les grandes entreprises. Le CRM gratuit, quant à lui, sert de base pour gérer les contacts, les deals et le pipeline sans frais.

HubSpot s’illustre aussi par son vaste catalogue d’intégrations, où les plus de 2000 applications facilitent l’interopérabilité avec les outils que vous utilisez déjà dans d’autres domaines, pour faciliter l’adoption de l’outil.

Parmi les points forts, le Sales Hub propose un pipeline visuel, avec un scoring des leads, la planification des rendez-vous, la gestion des devis, l’automatisation des relances, et des rapports prévisionnels.

Le Marketing Hub, quant à lui, permet de créer des campagnes multicanales, de segmenter les audiences, d’envoyer des e-mails personnalisés, d’intégrer les réseaux sociaux, et de mesurer précisément les performances de vos actions.

Avec le Content Hub, les équipes éditoriales peuvent même accéder à des outils dédiés au pilotage des contenus, qu’il s’agisse de la création, de la diffusion et de l’optimisation de ces derniers. Dans un rapport, HubSpot affirme que les entreprises clientes génèrent en moyenne 29% de ventes supplémentaires après 12 mois.

Sellsy : une plateforme française orientée sur la gestion commerciale

Sellsy se démarque par son orientation très pratique, en se concentrant sur les devis, les factures, les paiements, le tout dans un CRM avec une interface simple.

Parmi les points forts de Sellsy, on peut noter la gestion commerciale qui permet de créer des devis, des factures, et des relances en quelques clics. La partie CRM, avec les fiches de contacts, le suivi des interactions, et l’organisation du pipeline, convient aussi très bien aux petites équipes.

Du côté de sa solution d’emailing, Sellsy est davantage adapté pour les campagnes « simples », sans segmentation fine de vos contacts. Pour accompagner le service client, le système de gestion des tickets intégré permet aux équipes de réagir dans la même interface que les commerciaux, même si son usage peut être chronophage.

Enfin, les chefs de projet pourront se tourner vers les outils de gestion de projet intégrés, avec la création et le suivi de tâches et le suivi d’avancement, même si cette partie est moins évoluée sur Sellsy.

Dans l’ensemble, Sellsy propose un périmètre resserré mais cohérent, pensé d’abord pour répondre aux besoins administratifs et commerciaux d’une PME.

Fonctionnalités HubSpot et Sellsy : quel est le plus complet ?

Si les deux solutions sont riches en fonctionnalités, si bien que certains utilisateurs peuvent avoir des difficultés à comprendre et utiliser l’étendue de Sellsy et HubSpot, ce tableau comparatif vous aidera à comprendre ce qu’il est possible ou non de réaliser en les utilisant :

Fonctionnalité HubSpot Sellsy CRM et base de contacts Très développé Orienté autour de la gestion commerciale Marketing automation Avancé selon l’abonnement Fonctionnalités limitées Emailing Professionnel et segmenté Campagnes de base Pipeline de vente Personnalisable et automatisé Pipeline simple Devis et facturation Disponible selon l’abonnement Fonction native forte Service client Plateforme dédiée avec des tickets et une base de connaissances Tickets intégrés Automatisations Très avancées Restreintes Intégrations +200 sur HubSpot Connect +100 Scalabilité Élevée Suffisante pour une PME Version gratuite CRM complet Non

Ce comparatif montre que les fonctionnalités de HubSpot sont bien plus complètes, ce qui explique notamment pourquoi des PME comme de grands groupes se tournent vers ce CRM.

Les fonctionnalités de Sellsy conviendront davantage aux PME qui ont un besoin très ciblé, notamment pour accompagner leurs commerciaux, et qui ne sont pas à la recherche d’une solution scalable dans le temps.

Toutefois, si vous hésitez entre HubSpot et Sellsy, les deux solutions proposant une version de démonstration, n’hésitez pas à créer un compte !

Tarifs HubSpot et Sellsy : deux modèles très différents

HubSpot et Sellsy fonctionnent avec une tarification très différente qui les rend difficilement comparables, mais en analysant chacun des modèles, vous pourrez faire un choix plus éclairé pour votre CRM :

HubSpot : une entrée gratuite et une logique modulaire

HubSpot propose un CRM gratuit, sans limite de durée ni contrainte étrangère au volume de contacts commerciaux. Les Hubs payants démarrent dès 9 € par mois, ce qui permet aux entreprises qui le souhaitent d’ajouter progressivement les briques dont elles ont besoin.

Les tarifs augmentent notamment en fonction du périmètre fonctionnel et du volume de contacts, avec une structure flexible pour accompagner la montée en puissance de votre organisation.

Gratuit Starter Pro Entreprise Tarif 0 €/mois 9 €/mois 792 €/mois 3 300 €/mois Licences 1 licence 1 licence 3 licences 5 licences Envois d’e-mails 2 000 e-mails/mois 10 000 e-mails/mois 100 000 e-mails/mois 400 000 e-mails/mois Réseaux sociaux Non Non Jusqu’à 50 comptes Jusqu’à 300 comptes Tableaux de bord 10 tableaux de bord 30 tableaux de bord 75 tableaux de bord 100 tableaux de bord Automatisations 1 action 10 actions Illimité Illimité

Sellsy : une tarification simple par utilisateur

A l’inverse de HubSpot, Sellsy propose plutôt une gamme articulée autour de trois plans : Standard, Evolution, et Elite avec des prix par utilisateur.

Cette structure de tarifs convient surtout aux entreprises avec des équipes réduites, mais elle peut devenir plus coûteuse pour des équipes commerciales nombreuses et en fonction des outils utilisés.

Standard Evolution Elite Vente 29 €/mois 49 €/mois 79 €/mois Facturation 39 €/mois 59 €/mois 79 €/mois Vente & Facturation 49 €/mois 89 €/mois 119 €/mois Trésorerie (module complémentaire) 65 €/mois 99 €/mois 159 €/mois Marketing (module complémentaire) Inclus 49 €/mois 99 €/mois

HubSpot vs Sellsy : quels scénarios d’usage ?

Si les deux solutions ont aujourd’hui prouvé qu’elles étaient d’une grande qualité, leur utilisation s’applique surtout dans des cas d’usage précis.

D’après nos observations, Sellsy est plus adapté si vous gérez une TPE ou PME et que vous souhaitez vous concentrer sur la facturation, le devis et le pilotage commercial, et que vous n’avez pas besoin d’outils de marketing automation évolués. L’interface est simple d’utilisation, l’outil est adapté au marché français, et l’interface facile à prendre en main couplée au support en français sont de véritables points forts.

En revanche, vous avez tout intérêt à privilégier HubSpot si vous souhaitez mettre en place un CRM pour structurer l’ensemble de vos processus commerciaux, même avec la version gratuite au départ pour une montée progressive. HubSpot est aussi une solution à privilégier si vous visez un modèle de croissance basé sur l’inbound marketing, que vous voulez aligner le marketing, les ventes, votre service client et vos opérations dans un seul et même environnement. Si vous avez également besoin d’automatisations puissantes, d’une segmentation approfondie de votre base de clients et d’intégrer des outils externes, HubSpot semble aussi plus adapté à votre situation.

Dans les deux cas, si vous doutez entre HubSpot et Sellsy, les deux solutions proposant une version de démo (et une version gratuite dans le cas de HubSpot), n’hésitez pas à les tester !